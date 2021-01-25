Интигам Акперов: творческая биография в Азербайджане и России

Как российских писателей, художников, режиссёров во все времена вдохновляла уникальная природа и древняя культура Азербайджана, так и азербайджанских мастеров вдохновляет богатая история и культура России. Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: «Дружба наших народов выстроена на нерушимом фундаменте взаимного уважения культур, всестороннего, в том числе и творческого сотрудничества, и взаимного духовного обогащения».

Одним из азербайджанских мастеров, чей творческий путь сложился в России, является уроженец Баку Интигам Акперов. Уже много лет Интигам Лятифович живёт и работает в российском городе Шебекино, проявляя свои творческие силы и в живописи, и в искусстве реставрации, и в литературе. Солнечные картины азербайджанского художника тепло принимают посетители персональных выставок в Белгородской области, а литературный талант Интигама Акперова недавно был по заслугам оценен крупнейшим российским издательством «Эксмо», которое представило читателям его роман «Прощай, Бобров». По образному выражению самого писателя, судьбы людей в этом романе, как и в жизни, переплетаются между собой «как большая старая плетеная корзина, собранная из разных кусков виноградной лозы». «Мой роман «Прощай, Бобров» выпустили на Литресе в электронном варианте, в случае успеха обещают и бумажную версию, – добавляет автор. – А сейчас к выходу готовится вторая моя книга – «Тридцать три истории о жизни».

В творческой жизни самого Интигама Акперова тоже было немало ярких моментов. Первой значимой вехой на его пути стало участие в оформлении незабываемой Московской Олимпиады 1980 года. «Я счастлив, что мне довелось это видеть, до сих пор помню все нюансы нашей работы», – делится художник. – Мы создавали интерьеры в Измайлово, в спортивном комплексе ЦСКА и так далее. Потом меня стали часто приглашать в Россию для исполнения крупных монументальных работ, и таким образом я навсегда связал с ней свою жизнь».

Родной Баку Интигам Лятифович с гордостью называет одним из красивейших городов мира. «Я внимательно слежу за преобразованиями в Азербайджане и поражаюсь, как много можно сделать за короткое время при наличии доброй воли, – замечает мастер. – Город стал красивее во много раз. Конечно, надеюсь когда-нибудь приехать на побывку».

Несомненно, Азербайджан наложил свой отпечаток на творчество художника, придав его живописным работам солнечный восточный колорит. «Особая палитра, освещённость, яркость присущи картинам многих художников – выходцев из тёплых краёв, – уверен Интигам Акперов. – Посмотрите на картины признанных мастеров: Тогрула Нариманбекова, Зураба Церетели. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, откуда они родом. Наверное, это генетика».

На своих полотнах азербайджанский мастер часто запечатлевает выдающихся деятелей культуры и науки из истории России. Есть у него картины, посвящённые памяти Юрия Гагарина, Жореза Алферова, Владимира Шухова, Курчатова, Королёва, Плисецкой, Образцовой, Филонова и других знаменитостей. «В своих работах я выразил личное отношение к этим людям, восхищение их талантами и выдающейся деятельностью – мне хотелось привлечь внимание к судьбам этих гениев, – делится автор. – Во время моей персональной выставки я проводил обзоры для студентов, посетителей и был рад, что она вызвала большой интерес».

Исторической фигурой, имеющей для него особое значение, художник называет, в частности, Юрия Алексеевича Гагарина. «Думаю, что если бы каждую нацию мог представлять за всю её историю один человек, то у русских это был бы именно Юрий Гагарин», – убеждён Интигам Акперов. Есть у мастера и личная история, связанная с первым советским космонавтом: когда сразу после своего полёта Юрий Гагарин объезжал страны мира, он посетил в Баку детскую школу искусств, где учился будущий художник. «Естественно, времени у Гагарина было мало и, когда ему предложили на выбор встречу, он, узнав, что школу назвали в его честь, предпочёл встретиться с детьми, – вспоминает Интигам Акперов. – Купил нам подарки: кисти, краски, альбомы. Ну, я и попал под его добрую руку – он погладил меня по голове».

Есть у Интигама Акперова любимые образы и среди наших знаменитых современников. «Моя мечта – написать портрет Анны Нетребко, – признаётся художник. – Она очень красивая женщина, а сколько в ней света и добра! У меня есть работы, посвящённые Образцовой и Плисецкой. Портрет Анны Нетребко мог бы завершить триумвират».

В своих работах Интигам Акперов часто обращается к истории России и христианской тематике. По словам художника, для него это не просто увлечение. «В своё время я работал художником-реставратором в Управлении реставрационных работ в Москве и с командировками ездил по всей огромной России, её сёлам и деревням, – рассказывает мастер. – Я работал в Рязанской и Тульской областях, в Красноярском крае – был окружён русской историей, русскими людьми, русскими обычаями. В основном мы реставрировали небольшие церкви, монастыри, наверное, всё это и наложило отпечаток на моё состояние души».

Как знаток русской истории, Интигам Акперов привёл и яркий пример исторической личности, одинаково значимой для Азербайджана и России. Речь о выдающемся русском инженере Владимире Григорьевиче Шухове. «Это «отец нефтепроводов», который начинал свою трудовую деятельность на нефтепромыслах Баку ещё в царское время, – рассказывает Интигам Акперов. – Как он любил Баку, как много тепла в его письмах! Вот прекрасный пример исторической связи наших стран и повод поговорить о дружбе России и Азербайджана».

Поделился художник и своими творческими планами – в настоящий момент он планирует продолжить свою серию живописных миниатюр, иллюстрирующих Ветхий Завет, доведя количество работ до ста.