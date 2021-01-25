Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ЯНВ, 14:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 ЯНВ, 14:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Интигам Акперов: творческая биография в Азербайджане и России

25 Января 2021 130 0 Культура
Интигам Акперов: творческая биография в Азербайджане и России

Как российских писателей, художников, режиссёров во все времена вдохновляла уникальная природа и древняя культура Азербайджана, так и азербайджанских мастеров вдохновляет богатая история и культура России. Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: «Дружба наших народов выстроена на нерушимом фундаменте взаимного уважения культур, всестороннего, в том числе и творческого сотрудничества, и взаимного духовного обогащения».

Одним из азербайджанских мастеров, чей творческий путь сложился в России, является уроженец Баку Интигам Акперов. Уже много лет Интигам Лятифович живёт и работает в российском городе Шебекино, проявляя свои творческие силы и в живописи, и в искусстве реставрации, и в литературе. Солнечные картины азербайджанского художника тепло принимают посетители персональных выставок в Белгородской области, а литературный талант Интигама Акперова недавно был по заслугам оценен крупнейшим российским издательством «Эксмо», которое представило читателям его роман «Прощай, Бобров». По образному выражению самого писателя, судьбы людей в этом романе, как и в жизни, переплетаются между собой «как большая старая плетеная корзина, собранная из разных кусков виноградной лозы». «Мой роман «Прощай, Бобров» выпустили на Литресе в электронном варианте, в случае успеха обещают и бумажную версию, – добавляет автор. – А сейчас к выходу готовится вторая моя книга – «Тридцать три истории о жизни».

В творческой жизни самого Интигама Акперова тоже было немало ярких моментов. Первой значимой вехой на его пути стало участие в оформлении незабываемой Московской Олимпиады 1980 года. «Я счастлив, что мне довелось это видеть, до сих пор помню все нюансы нашей работы», – делится художник. – Мы создавали интерьеры в Измайлово, в спортивном комплексе ЦСКА и так далее. Потом меня стали часто приглашать в Россию для исполнения крупных монументальных работ, и таким образом я навсегда связал с ней свою жизнь».

Родной Баку Интигам Лятифович с гордостью называет одним из красивейших городов мира. «Я внимательно слежу за преобразованиями в Азербайджане и поражаюсь, как много можно сделать за короткое время при наличии доброй воли, – замечает мастер. – Город стал красивее во много раз. Конечно, надеюсь когда-нибудь приехать на побывку».

Несомненно, Азербайджан наложил свой отпечаток на творчество художника, придав его живописным работам солнечный восточный колорит. «Особая палитра, освещённость, яркость присущи картинам многих художников – выходцев из тёплых краёв, – уверен Интигам Акперов. – Посмотрите на картины признанных мастеров: Тогрула Нариманбекова, Зураба Церетели. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, откуда они родом. Наверное, это генетика».

На своих полотнах азербайджанский мастер часто запечатлевает выдающихся деятелей культуры и науки из истории России. Есть у него картины, посвящённые памяти Юрия Гагарина, Жореза Алферова, Владимира Шухова, Курчатова, Королёва, Плисецкой, Образцовой, Филонова и других знаменитостей. «В своих работах я выразил личное отношение к этим людям, восхищение их талантами и выдающейся деятельностью – мне хотелось привлечь внимание к судьбам этих гениев, – делится автор. – Во время моей персональной выставки я проводил обзоры для студентов, посетителей и был рад, что она вызвала большой интерес».

Исторической фигурой, имеющей для него особое значение, художник называет, в частности, Юрия Алексеевича Гагарина. «Думаю, что если бы каждую нацию мог представлять за всю её историю один человек, то у русских это был бы именно Юрий Гагарин», – убеждён Интигам Акперов. Есть у мастера и личная история, связанная с первым советским космонавтом: когда сразу после своего полёта Юрий Гагарин объезжал страны мира, он посетил в Баку детскую школу искусств, где учился будущий художник. «Естественно, времени у Гагарина было мало и, когда ему предложили на выбор встречу, он, узнав, что школу назвали в его честь, предпочёл встретиться с детьми, – вспоминает Интигам Акперов. – Купил нам подарки: кисти, краски, альбомы. Ну, я и попал под его добрую руку – он погладил меня по голове».

Есть у Интигама Акперова любимые образы и среди наших знаменитых современников. «Моя мечта – написать портрет Анны Нетребко, – признаётся художник. – Она очень красивая женщина, а сколько в ней света и добра! У меня есть работы, посвящённые Образцовой и Плисецкой. Портрет Анны Нетребко мог бы завершить триумвират».

В своих работах Интигам Акперов часто обращается к истории России и христианской тематике. По словам художника, для него это не просто увлечение. «В своё время я работал художником-реставратором в Управлении реставрационных работ в Москве и с командировками ездил по всей огромной России, её сёлам и деревням, – рассказывает мастер. – Я работал в Рязанской и Тульской областях, в Красноярском крае – был окружён русской историей, русскими людьми, русскими обычаями. В основном мы реставрировали небольшие церкви, монастыри, наверное, всё это и наложило отпечаток на моё состояние души».

Как знаток русской истории, Интигам Акперов привёл и яркий пример исторической личности, одинаково значимой для Азербайджана и России. Речь о выдающемся русском инженере Владимире Григорьевиче Шухове. «Это «отец нефтепроводов», который начинал свою трудовую деятельность на нефтепромыслах Баку ещё в царское время, – рассказывает Интигам Акперов. – Как он любил Баку, как много тепла в его письмах! Вот прекрасный пример исторической связи наших стран и повод поговорить о дружбе России и Азербайджана».

          Поделился художник и своими творческими планами – в настоящий момент он планирует продолжить свою серию живописных миниатюр, иллюстрирующих Ветхий Завет, доведя количество работ до ста.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара

Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара
Экономика

Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей

Власти заплатят за хлеб. На «хлебные» дотации пойдут еще 4,5 млрд рублей
Экономика 1

«Для Путина угрозы нет». Китай оценил протесты из-за Навального в России

«Для Путина угрозы нет». Китай оценил протесты из-за Навального в России
Политика 1

Так мало от продажи нефти Россия при Путине еще не получала. Доход упал до 5% ВВП

Так мало от продажи нефти Россия при Путине еще не получала. Доход упал до 5% ВВП
Экономика 22

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство

Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы

Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы

Новости дня

14:06 Стало известно, сколько денег в месяц нужно гражданам РФ для счастья Стало известно, сколько денег в месяц нужно гражданам РФ для счастья
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
11:12 В России за сутки выявили 19290 новых случаев COVID-19 В России за сутки выявили 19290 новых случаев COVID-19
11:04 Стало известно, кому опасно прививаться вакциной "Спутник V" Стало известно, кому опасно прививаться вакциной "Спутник V"
24 ЯНВ, 19:53 Климов: спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в РФ Климов: спецслужбы Запада причастны к незаконным акциям в РФ
24 ЯНВ, 19:22 В Кремле ответили на публикации США о незаконных акциях в РФ В Кремле ответили на публикации США о незаконных акциях в РФ
24 ЯНВ, 18:02 Президент РФ планирует выступить на Давосском форуме Президент РФ планирует выступить на Давосском форуме
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
Франция хочет ввести санкции против России из-за Навального
24 ЯНВ, 12:35 Российские медики выявили 21127 новых случаев COVID-19 Российские медики выявили 21127 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

00:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ЯНВ, 17:26 Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы Назначен новый директор гостиницы Центра международной торговли Москвы
22 ЯНВ, 19:53 Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае Первое в Сибири производство активированного угля из древесных отходов запускают в Красноярском крае
22 ЯНВ, 17:38 Томский НИИ запатентовал новую разработку Томский НИИ запатентовал новую разработку
22 ЯНВ, 03:02 Центр культурного развития будет открыт в Бурятии Центр культурного развития будет открыт в Бурятии
21 ЯНВ, 21:10 Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 ЯНВ, 19:08 Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине
20 ЯНВ, 21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
20 ЯНВ, 19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
20 ЯНВ, 17:59 Вохомский сырный завод модернизировал производство Вохомский сырный завод модернизировал производство
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter