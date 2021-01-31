Инженеры построили машины для очистки воздуха от СО2. Но остановит ли это изменение климата?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявляет, что, несмотря на все усилия по сокращению выбросов, этого будет недостаточно, чтобы избежать опасных уровней глобального потепления. Мир должен активно удалять исторический CO2, уже находящийся в атмосфере - процесс, который часто называют «отрицательными выбросами».

Очистку воздуха от CO2 можно осуществить двумя способами. Во-первых, за счет увеличения запасов углерода в естественных экосистемах, например за счет посадки большего количества лесов или сохранения большего количества углерода в почве. Во-вторых, используется технология прямого улавливания воздуха (DAC), которая удаляет CO2 из окружающего воздуха, а затем либо хранит его под землей, либо использует для переработки.

Исследование США, опубликованное на прошлой неделе, показало, что глобальное потепление можно замедлить с помощью экстренного развертывания парка «скрубберов CO2», использующих технологию DAC. Однако потребуется финансирование военного времени со стороны государства и бизнеса. Так стоит ли прямой захват времени и денег?

ЧТО ТАКОЕ DAC?

Прямое улавливание воздуха относится к любой механической системе, улавливающей CO2 из атмосферы. На действующих сегодня предприятиях используется жидкий растворитель или твердый сорбент для отделения CO от других газов.

Швейцарская компания Climeworks управляет 15 машинами прямого захвата воздуха по всей Европе, составляющими первую в мире коммерческую систему DAC. Производство осуществляется за счет возобновляемой геотермальной энергии или энергии, получаемой при сжигании отходов.

В машинах используется вентилятор для втягивания воздуха в «коллектор», внутри которого селективный фильтр улавливает CO2. Когда фильтр заполнен, коллектор закрывается, и CO2 откладывается под землей.

Канадская компания Carbon Engineering использует гигантские вентиляторы, чтобы втягивать воздух в конструкцию, напоминающую башню. Воздух проходит над раствором гидроксида калия, который химически связывается с молекулами CO2 и удаляет их из воздуха. Затем CO 2 концентрируют, очищают и сжимают. Уловленный CO2 может закачиваться в землю для извлечения нефти, в некоторых случаях помогая противодействовать выбросам, возникающим при сжигании нефти.

Сторонники технологий Climeworks и Carbon Engineering говорят, что их проекты готовы к крупномасштабным инвестициям и внедрению в ближайшие годы. По некоторым оценкам , в глобальном масштабе потенциальная рыночная стоимость технологии DAC может достичь 100 миллиардов долларов США к 2030 году.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

Прямой захват воздуха сталкивается с множеством препятствий и проблем, прежде чем он сможет серьезно повлиять на изменение климата.

Технология DAC в настоящее время является дорогой по сравнению со многими альтернативными способами улавливания CO2, но ожидается, что она станет дешевле по мере расширения масштабов технологии. Экономической целесообразности будет способствовать недавнее появление новых углеродных рынков, на которых можно будет торговать отрицательными выбросами.

Машины DAC обрабатывают огромный объем воздуха и поэтому очень энергоемки. Фактически, исследования показали, что машины прямого захвата воздуха могут использовать четверть мировой энергии в 2100 году. Однако разрабатываемые новые методы DAC могут сократить потребление энергии этой технологией.

Хотя проблемы прямого улавливания воздуха велики, эта технология использует меньше земли и воды, чем другие технологии с отрицательными выбросами, такие как посадка лесов или хранение CO2 в почве или океанах.

Технология DAC также получает все большую поддержку со стороны крупного бизнеса. Microsoft, например, в прошлом году включила эту технологию в свой план сокращения выбросов углерода.

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД

Безотлагательность удаления CO2 из атмосферы кажется огромной проблемой. Но бездействие повлечет за собой гораздо более серьезные проблемы: еще больше экстремальных климатических и погодных явлений, необратимого ущерба биоразнообразию и экосистемам, исчезновения видов и угроз здоровью, продовольствию, воде и экономическому росту.

Технология DAC, несомненно, столкнется с серьезными проблемами. Но при наличии правильных политических стимулов и рыночных факторов это может быть одним из набора мер, которые начнут обращать вспять изменение климата, пишет Inverse.