Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи
25 Мая 2021 203 0 Экономика
Бороться с бедностью в России необходимо с помощью адресной поддержки нуждающихся граждан, а для того, чтобы государство помогало действительно тем, кто находится в трудной ситуации, властям нужно ввести имущественный ценз. Об этом в интервью «Известиям» сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Имущественный ценз ради благих целей
- По словам Кудрина, правительству России нужно «внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз». Чиновник пояснил, что люди с двумя домами и машинами не могут претендовать на выплаты. «Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», – считает Кудрин.
- Глава Счетной палаты с прошлого года говорит о борьбе с бедностью как о приоритетной задаче властей. В 2020 году число бедных достигало 19,5 млн человек, но к концу года Росстат зафиксировал снижение уровня бедности до 12,1%. Это означает, что за чертой бедности живут 17,8 млн человек. Формально снизить уровень бедности помогли единоразовые выплаты семьям с детьми.
- Президент Владимир Путин обещал в 2018 году довести уровень бедности в стране до 6,5% к 2024 году. Но во время пандемии отложил выполнении собственного обещания на 2030 год. Впрочем, вопрос бедности в России во многом бюрократический. Условной чертой бедности считается проживание на доходы ниже прожиточного минимума в 11,6 тыс. руб. на человека. Сама по себе эта сумма не имеет отношения к реальности: россияне оценивают субъективный прожиточный минимум в 24,6 тыс. руб. в месяц. По этому показателю 53% россиян находятся за чертой бедности.
- Эксперты призывают рассчитывать бедность в России по международным стандартам. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 60% от медианной зарплаты считается «чертой бедности», доходы в 50% отбрасывают человека за «черту бедности», а 40% определяются как «крайняя бедность». В России доходы менее 60% от медианной зарплаты (35 тыс. руб.) получают 25% граждан. При этом 60% от 35 тыс. – это меньше 21 тыс. руб. Таким образом, международные расчеты почти совпадают с субъективным прожиточным минимумом россиян.
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- Миллиардер Олег Дерипаска обвинял Росстат в «жонглировании цифрами» о бедности. По его словам, доходы ниже прожиточного минимума имеют около 80 млн россиян. Снижение бедности миллиардер назвал «победами в основном на бумаге». Кремль обратил внимание на заявление миллиардера и после слов о том, что в Кремле доверяют статистике Росстата, миллиардер удалил свой пост с критикой в Telegram-канале.
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