Имущественный ценз в России призвал ввести Кудрин. Он нужен для «адресной» помощи 203 0 Экономика

Бороться с бедностью в России необходимо с помощью адресной поддержки нуждающихся граждан, а для того, чтобы государство помогало действительно тем, кто находится в трудной ситуации, властям нужно ввести имущественный ценз. Об этом в интервью «Известиям» сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.