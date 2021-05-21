Игры, в которые играют женщины: психологические манипуляции как способ контроля

Мы привыкли доверять нашим родным, друзьям и любимым, и часто не задумываемся о том, что иногда под видом любви и заботы они исподволь пользуются нами, причиняют нам вред ради удовлетворения собственных потребностей. Как же распознать такие манипуляции и противостоять им? И, что не менее важно, как заметить и изжить склонность к манипулированию другими в самих себе?

Манипуляции бывают и с позиции силы – так нами стремятся управлять властные партнёры, авторитетные старшие, «бывалые» друзья, агрессивные критиканы. Но прежде всего, манипуляции – это способ управлять другими людьми с позиции культивируемой слабости. Манипуляторы «давят на жалость», играют на чувстве вины и долга, на стремлении к признанию и принятию, на желании казаться хорошими и важными. Прекрасными манипуляторами бывают «обиженные» пожилые родственники или дети, вымогающие искомое капризами или умело использующие любовь, вину и ответственность близких. Склонны к манипуляциям и партнёры в романтических и семейных отношениях.

Манипуляциями пользуются и мужчины: «Ты у меня такая умная, ты сможешь это лучше меня!» Но всё же до уровня настоящего искусства манипуляции развили женщины, многие из которых и сегодня называют себя «слабым полом» практически с гордостью.

Существуют классические действенные приёмы манипуляций. Некоторые из них универсальны, но большинство задействуют именно женщины по отношению к партнёрам, детям, друзьям:

«Ты меня совсем не любишь!»

Такое обвинение – яркий пример манипуляции. Обвинённый – партнёр или ребёнок – в испуге бросается задабривать обвинителя, доказывая свою любовь. «Если ты меня любишь, то сделаешь, как я прошу» – из той же оперы. Причём, мужчина, попавшийся на уловку, будет сочтён слабым и управляемым, потеряет уважение в глазах женщины.

«Я не могу без тебя!..»

Это уже игра на своей женской слабости, воззвание к «долгу» ребёнка или мужской силе партнёра. И речь не только о «я не могу сама забить гвоздь», но и о «не ходи к своим друзьям, как я без тебя одна!» Это опутывает жертву паутиной контроля, внушает ему чувство ответственности за «слабую женщину» или «заботливую маму», которая так его любит.

«Неблагодарные!»

Часто манипуляторами становятся матери выросших детей. Теряя юридическую и финансовою власть над отпрысками, они начинают задействовать другие способы контроля: «Ох, как болит сердце! Но ты иди, иди на своё свидание», «Вот ты в отпуск собираешься, а на даче картошка неубранная», «Ты так редко мне звонишь, понятно, семья тебе дороже, чем я…».

«Ты у меня особенный»

Действенны и манипуляции на чувстве исключительности. Но в большинстве случаев восторженная нежная похвала: «Ты самый добрый, самый щедрый, самый сильный…» обязательно закончится просьбой.

«Настоящий мужчина должен…»

Здесь идут в ход установки нашей культуры, перенятые у старших поколений. Мужчина должен быть «решалой проблем», защитником от житейских невзгод и добытчиком, обязан обеспечивать дом и семью, причём «достойно», «не хуже, чем у других». Скажем, мужчина без машины или получающий небольшую зарплату за любимую работу вполне может оказаться под прицелом обвинений, которые сделают его неполноценным в собственных глазах. Причём сын в глазах матери, зачастую, «должен» ей не меньше, чем муж.

«Ты должен измениться ради меня!»

Этот частный случай «мужчина должен…», как правило, означает: «Ты должен стать достойным меня, удобным и полезным для меня, должен презреть свои интересы ради меня». Женщины нередко пытаются изменить привычки и пристрастия окружающих – перекроить их личности, подгоняя под свои потребности. А не желающие меняться партнёры или дети быстро объявляются не оправдавшими ожиданий.

К манипуляции подключаются родные и друзья

«Все мои подруги говорят, что ты мне не подходишь», «А мама предупреждала, что не надо было за тебя выходить!» Такие заявления изолируют жертву, заставляя мужчину думать, что с ним и в самом деле что-то не так, раз все вокруг в этом уверены.

«Ты посмотрел на другую – ты изменил мне!»

Подобное «выращивание слонов из мух» давит на чувство вины, даже если для неё нет никаких объективных оснований. И тогда уже можно применить тотальный контроль, заставив мужчину постоянно отчитываться, где он и с кем. Любая, даже не наигранная ревность – проявление не столько любви, сколько собственнического чувства.

Систематические претензии и обвинения

Конечно, обвинения бывают и справедливыми, но иногда, чтобы мужчина продолжал чувствовать себя виноватым, а значит – был управляемым, женщины способны поставить ему в вину что угодно. Много работает – не уделяет внимания, мало работает – бездельник и неудачник. Молод – ничего из себя не представляет, немолод – в плохой физической форме. Не дарит подарков – жмот, дарит – заглаживает вину. Поехал с друзьями на рыбалку – кровно обидел, остался дома на диване – лентяй. Подобная тактика может применяться и к «управлению» детьми. Угодить женщине, настроенной остаться обиженной, невозможно в принципе. Редкие манипулятивные провокации случаются и в гармоничных любящих отношениях, но вот такой изматывающий прессинг – симптом серьёзных проблем.

Перекладывание ответственности

«Ты мне изменила!» – «Потому что ты не уделял мне внимания!» Это, мягко говоря, не конструктивный подход к решению проблемы, а повод серьёзно задуматься о целесообразности подобных отношений. Но в некоторых случаях увязший в манипуляции любящий мужчина может принять такое оправдание, сочтя виновным себя.

«Что бы ты без меня делал?»

Некоторые женщины умело поддерживают иллюзию собственной неповторимости и незаменимости: «У меня столько поклонников, а повезло именно тебе, цени это». Вдобавок, женщина может превращать в подвиг любую мелочь, которую делает для партнёра или ребёнка, и обвинять его в том, что он не ценит этого. Задействуется и «да кому ты кроме меня нужен», разрушающее самооценку жертвы.

«Я уйду от тебя!»

Страх потери и ревность к сопернику, даже мнимому, может заставить мужчину выполнять требования своей «шантажистки». Ещё хуже красочные ложные депрессии и мнимые попытки суицида, когда к страху потери добавляется вина и жалость: «Я чудовище, до чего я её довёл!» Могут быть манипуляцией и слёзы, скандалы и крики, которые большинству мужчин, и тем более, детей, очень непросто выносить – им проще сделать то, чего женщина хочет, лишь бы это прекратилось.

Попытки взять «на слабо»

«Наш сосед получил повышение. А ты же у меня ничем не хуже!», «Кстати, муж купил моей сестре новую шубу» и т.д. – тоже манипуляции, как и любое «ненавязчивое» выпрашивание подарков, вроде: «Мне совсем нечего надеть…»

Наказание лишением секса

Или: «сегодня спишь на диване», «ужинай как хочешь», «ну и гладь рубашки сам». Конечно, никто и не обязан предоставлять партнёру ужин или секс по первому свистку, но иногда такой отказ в близости или помощи используется именно в качестве манипуляции, как способ шантажа, который заставит мужчину «зарабатывать» домашнюю еду и секс. Ещё хуже, когда зарабатывать заботу и ласку мамы приходится детям.

Френдзона

Иногда, флиртуя с мужчиной, женщина вовсе не собирается развивать отношения с ним. В положении «запасного», «полезного друга» мужчина быстро ощутит себя второсортным и недостойным, но надежда продолжит удерживать его рядом с манипуляторшей.

Обиженное молчание

Вселенская печаль в глазах и поджатые губы – вполне понятный посыл: «Я практически святая – молчу и терплю», «сам придумай, в чём виноват, и извинись». Ещё такой бойкот помогает оправдать любые поступки, вроде: «Я обиделась и не пойду с тобой к твоим родителям».

Провокация насилия

Это действенный способ достоверно выглядеть жертвой, получить сочувствие общества и власть над «обидчиком». «Ты так виноват передо мной! Теперь расплачивайся!» Домашнее насилие не оправдывает никакая провокация, но важно помнить, что иногда в такой ситуации виновных бывает двое. Яркий пример – недавний конфликт звёздной пары Джонни Деппа и Эмбер Херд, где «по умолчанию» во всём был обвинён Депп, но на деле и «терпеливая героиня» Хёрд измывалась над супругом самыми изощрёнными способами. Мужчина в такой ситуации оказывается между двух зол: ответил на агрессию – «монстр», не ответил – «тряпка». Такой психический надлом «сильному полу» выдержать непросто.

И это далеко не полный перечень женских манипулятивных техник, ведь мы культивируем их и потакаем им столетиями. Мужчинам с детства внушают, что «девочкам надо уступать», «девочек нельзя обижать». Но принадлежность к «слабому полу» не должна означать вседозволенности, не даёт права безнаказанно унижать других, манипулировать ими, пользоваться болевыми точками и лгать.

Манипуляторы артистично изображают жертв, но на деле, как правило, именно они являются «психологическими насильниками», год за годом изобретательно причиняющими страдания своим близким. Причём, зачастую манипуляторы сами верят в собственную игру, в свои фальшивые чувства и обиды.

Для противостояния манипуляторам бывает полезна прямая, конструктивная конфронтация: «Что именно ты имеешь в виду?», «Чего конкретно ты от меня хочешь?» Научитесь говорить «нет» или, хотя бы, «я подумаю об этом». Не поддавайтесь на провокации, не вовлекайтесь в игру манипулятора – не позволяйте пользоваться вашими слабостями и выводить себя из равновесия. Показывайте, что заметили манипуляцию, отшучивайтесь или дистанцируйтесь. А если отношения снова и снова приносят вам вред, боль, чувство вины – по возможности, прекращайте общение с настойчивыми манипуляторами. Их «любовь» для вас разрушительна, а они быстро утешатся новой жертвой.

Не позволяйте даже самым близким обманывать вас и управлять вашей жизнью – вы не обязаны «покупать» их любовь. И не опускайтесь до манипуляций сами: не пользуйтесь чужими слабостями, не злоупотребляйте добрым отношением к вам. Даже если некоторое время эти «запрещённые приёмы» благополучно работают, они способны подточить отношения с близкими изнутри, разрушив фальшью любое тёплое чувство. А искренне любящий вас человек – это гораздо лучше, чем самый послушный «домашний раб».