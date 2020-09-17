Художник Рами Меир: Азербайджан и Россия объединяют культуры многих народов

Накануне в Государственном музее Востока в Москве завершила работу выставка картин Рами Меира, посвященная горским евреям Азербайджана и собравшая многочисленные положительные отзывы критиков и посетителей.

Мир и взаимопонимание между народами – без сомнения, одни из наивысших ценностей на земле. Руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: «В условиях, когда во многих странах столкновения культур и религий продолжают выливаться в акты насилия, многонациональные, твердо приверженные миру Россия и Азербайджан должны стать примером не просто многовекового сосуществования народов, но их глубокой и теплой дружбы, взаимного уважения культур». А по мнению руководителя Центра РАД Наталии Красовской, важнейшую роль в укреплении взаимопонимания народов играет искусство, обращающееся к сердцу человека. «За период самоизоляции вызрело много новых творческих проектов, важных не только как явления в сфере искусства, но и имеющих особую социальную значимость, – убеждена Наталия Красовская. – И один из ярких проектов такого рода – выставка Рами Меира».

«Я родился и вырос в Азербайджане, который всегда был многонациональной республикой – в Баку проживали представители тридцати восьми национальностей!» – подчеркивает художник Рами Меир. Его выставка «Об одном народе – всему миру» представила москвичам, гостям российской столицы и участникам «виртуальных туров» историю самобытного народа горских евреев Азербайджана, ожившую на живописных полотнах. «Я создал серию таких картин для себя и для нашей молодежи, потому что мне хотелось бы, чтобы она знала свои корни», – замечает художник. Свои работы Рами Меир создает на основе исторических источников, запечатлевая на картинах реальных людей, которые жили в Азербайджане 100-150 лет назад. «Я был обрадован и удивлен, что этими картинами заинтересовались в России и предложили мне провести выставку в Москве, – вспоминает мастер. – В организации выставки огромную помощь мне оказала куратор проекта Наталия Иванова и ее супруг Николай Краснов».

Экспозиция, ставшая художественным диалогом о многонациональном культурном разнообразии и общечеловеческих ценностях, привлекла самое широкое внимание российских и иностранных СМИ, арт-критиков, историков, коллекционеров, галеристов, дипломатических представителей ряда государств. «Эта тема тронула людей, я услышал множество прекрасных отзывов, благодарностей за напоминание о своем народе, – делится Рами Меир. – Представители других народов выражали интерес и признательность за то, что я рассказал им о горских евреях и о такой уникальной истории мирного и доброго существования в Азербайджане народов, по сути, с противоположными вероисповеданиями».

По словам Рами Меира, Азербайджан всегда давал возможность воплотить в человеке культуру многих народов. «Я дружил с русскими ребятами, с татарами, с лезгинами. Мы понимали и уважали традиции и ценности друг друга, вместе отмечали праздники, – рассказывает художник. – Баку – дружный многонациональный город, и я считаю бакинцев «аристократией Кавказа» – так всегда было и всегда будет. Сегодня бакинцы, по разным причинам покинувшие родной город, продолжают очень достойно представлять его в мире».

Из Азербайджана художник также получает на свое творчество самые теплые отзывы, и теперь ждет возможности представить свою выставку в Баку. «Я бакинец, Азербайджан – моя родина, и для меня огромная честь представлять его в мире своими работами, – утверждает Рами Меир. – У меня есть горячее желание выставиться в Баку, это один из моих приоритетов, и мне уже поступило несколько предложений. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы выставка вызвала в Азербайджане интерес на самом высоком уровне».

Художник признается, что вдохновение для своих ярких работ черпает из природы. Однако, по его словам, дело не только в красотах Азербайджана, но и в его особом мировоззрении. «Мир точно может поучиться у кавказских народов и от этих знаний выиграть, стать лучше, – уверен Рами Меир. – Я помню, как родители учили нас, что в драку можно вмешиваться, только чтобы помирить дерущихся. В Азербайджане меня приучали думать и говорить о хорошем. Я считаю, что картина должна радовать не только глаз, но и душу – нести положительные эмоции и добрую энергию. Тогда эту картину любой человек с удовольствием повесит в своем доме».

Еще одной основой концепции выставки стало для художника уважение к своим корням. «Кавказ издавна славится и темпераментом, и хорошим, добрым отношением к старшему поколению», – говорит Рами Меир. На своих картинах он запечатлел, в частности, родных деда и бабушку, которые родились и жили в Азербайджане. Отдавая дань уважения старшим, художник в красках «оживил» черно-белую фотографию, сделанную в 1928 году. Подчеркивает мастер и свойственное Азербайджану огромное уважение к женщине как венцу божественного творения, создательнице новой жизни. По традиции первый мазок на картинах Рами Меира обязательно закладывает женщина.

Уже более двух лет в России действует галерея с картинами Рами Меира, которых у художника около 210-ти – это и пейзажи, и женские портреты, и анималистика, и религиозная живопись. Есть у мастера также работы по дереву и чеканные изделия, ведь по образованию он – чеканщик художественных и ювелирных изделий, и получил эту специальность именно в Баку. Недавно Рами Меир стал членом российского Профессионального союза художников и, по словам мастера, в его планах еще несколько концептуальных выставок в России, которые, как он надеется, смогут открыть людям новые, неожиданные взгляды на жизнь и изменить ее к лучшему.

В последние годы Рами Меир живет и работает в Москве, но остается гражданином Азербайджана и регулярно навещает родные места, в том числе – воплощая творческие проекты, причем не только художественные. Летом прошлого года, с помощью друзей с AzTV, Рами Меир снял в Баку клип на свою песню, а в его дальнейших планах – съемка клипа на озере в Гейчайском районе.

Разносторонний творческий человек, Рами Меир посвящает себя и другим проектам, в частности, любит воплощать оригинальные идеи в дизайне интерьеров, планируя когда-нибудь порадовать людей, например, самым большим в мире шоколадным фонтаном. Готовится к записи в Москве и третий музыкальный альбом Рами Меира, совместный с известным в Азербайджане певцом и композитором Игорем Тимаковым – автором множества прекрасных песен о Баку. По признанию Рами Меира, философской лирикой своих песен он стремится побудить людей к размышлениям о жизни. «Три песни из нового альбома уже записаны, а недавно вышел и снятый в Подмосковье клип на композицию «Мой брат», – говорит автор. – Это документальная и трагическая история для нашей семьи, но я рад, что смог ее рассказать, чтобы люди учились ценить и любить родных при жизни».