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Госдума отказалась запрещать зарубежную недвижимость чиновникам из-за распада СССР

18 Мая 2021 478 1 Политика

Чиновникам не будут запрещать владеть зарубежной недвижимостью в силу того, что большая ее часть находится в странах бывшего СССР. Под таким предлогом Госдума отклонила давно напрашивавшуюся инициативу, которая бы заставила госчиновников проявить патриотизм не на словах, а на деле. В Госдуме пожаловались на «трагедию распада Советского Союза» и «разорванные семьи».

Госдума защищает зарубежную недвижимость чиновников

  • Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников заявил об отказе депутатов запрещать на законодательном уровне чиновникам владеть недвижимостью за границей. «Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны»,цитирует Крашенникова «Интерфакс».
  • По словам депутата, «самое большое количество недвижимости» за рубежом у российских чиновников не в Великобритании, США и Испании, а в странах СНГ. Что мешает запретить имущество в западных странах и разрешить в странах СНГ, депутат не стал говорить. Он считает, что в России уже есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство». Таким образом, законодательный градус репрессивности против общества постоянно повышается, а в отношении чиновников он достаточен.
  • Тем не менее президент Владимир Путин 30 апреля подписал закон о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для чиновников, военнослужащих и других госслужащих. Запрет касается депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров и проч.

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  • Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще 17 мая говорил, что российские чиновники не могут иметь недвижимость за границей. «Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость», – сказал Песков. Если же недвижимость есть, например в США или Чешской Республике, которые Россия объявила недружественными странами, то чиновники «должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками». Несмотря на это заявление, законодательного запрета на владение недвижимостью за границей для российских чиновников нет и не будет, судя по словам депутата Госдумы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
16:20 0 0
Вера:

Над вымыслом слезами обольюсь. Как-то спутали недвижимость в бывшем СССР (кому она нужна?) с недвижимостью в ЕС и мировых курортах.

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