Госдума отказалась запрещать зарубежную недвижимость чиновникам из-за распада СССР 478 1 Политика

Чиновникам не будут запрещать владеть зарубежной недвижимостью в силу того, что большая ее часть находится в странах бывшего СССР. Под таким предлогом Госдума отклонила давно напрашивавшуюся инициативу, которая бы заставила госчиновников проявить патриотизм не на словах, а на деле. В Госдуме пожаловались на «трагедию распада Советского Союза» и «разорванные семьи».