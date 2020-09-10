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Госбанкам России поручили спасти Белоруссию от краха

10 Сентября 2020 104 0 Экономика
Госбанкам России поручили спасти Белоруссию от краха

Три государственных банка – Сбербанк, ВТБ и ВЭБ – должны обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в Белоруссию. Такое поручение крупнейшим финансовым организациям страны дали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов. Это должно спасти республику от валютного и банковского кризиса за счет России.

Спасение многомиллиардных вложений

  • Премьер Мишустин и министр финансов Силуанов лично обзванивали руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа с просьбой поддержать экономику Белоруссии. По информации Reuters, общение представителей правительства с банкирами состоялось после поездки Мишустина в Минск и его встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
  • У всех трех банков есть белорусские «дочки». Через них кредитным организациям предписано обеспечить стабильный поток рублевых кредитов для Белоруссии. До этого банки больше склонялись к тому, чтобы на фоне банковского и финансового кризиса закрыть межбанковские лимиты для белорусских банков, говорят источники.
  • Из-за финансового кризиса больше недели межбанковский рынок Белоруссии находится в параличе. Центробанк республики 15 августа прекратил все основные операции по кредитованию банков и бросил все силы на поддержку рубля, который обесценился на 8% к доллару после президентских выборов 9 августа. В частности Национальный банк Белоруссии ограничил возможность покупать валюту на заемные деньги. Доллар и евро перестали дорожать, но банки стали испытывать нехватку ликвидности.
  • Другим ударом по банковскому сектору стал отток вкладов – банки потеряли до 6% депозитов, или 600 млн долларов, подсчитало агентство Fitch. В результате ставки на межбанковском рынке взлетели с 4-5% до 25% годовых. Банки не могут привлекать валютную ликвидность по причине политического кризиса и испытывают дополнительную турбулентность.
  • Правительство России опасается, что в Белоруссии повторится украинский сценарий, когда крупные российские банки потеряли значительные суммы и были вынуждены списывать убытки. Белоруссия должна России 8 млрд долларов, на республику приходится 47% всех внешних инвестиций в страну. Российские банки выдали кредитов белорусским на 2-2,5 млрд долларов, оценивают в Fitch. При этом дела Минска настолько плохи, что резервов хватит максимум еще на три месяца, а с учетом выплат по госдолгу – на полтора.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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