Госбанкам России поручили спасти Белоруссию от краха 104 0 Экономика

Три государственных банка – Сбербанк, ВТБ и ВЭБ – должны обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в Белоруссию. Такое поручение крупнейшим финансовым организациям страны дали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов. Это должно спасти республику от валютного и банковского кризиса за счет России.