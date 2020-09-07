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Долларов осталось на три месяца. Лукашенко почти банкрот
7 Сентября 2020 641 0 Экономика
В Белоруссии в полную силу разворачивается валютный кризис – белорусский рубль за август подешевел на 8% к доллару и на 10% к евро. Протестующее население спасает свои сбережения в обменниках валюты, где ее чаще всего просто не бывает. На спасение рубля Национальный банк бросил 1,047 млрл долларов, а еще 351,7 млн долларов направил на погашение государственных обязательств. В результате «живых» денег у белорусских властей осталось 3,209 млрд долларов. С такими темпами Лукашенко останется ни с чем уже в декабре, а Белоруссию ждет дефолт, дальнейшая девальвация рубля и тяжелый экономический кризис.
Обанкротившийся режим
- Согласно данным Национального банка Белоруссии, в августе регулятор потратил 1,047 млрд долларов из резервов, чтобы остановить падение рубля. Насколько это удалось, можно судить по тому, что рубль девальвировался по отношению к доллару на 8% и на 10% по отношению к евро. Теперь доллар стоит 2,67 руб., а евро – 3,18 руб. Это исторические минимумы для иностранных валют.
- Девальвацию поддерживают валютной паникой сами белорусы. По данным Fitch, граждане Белоруссии сняли до 6% всех средств с депозитов в банках, и пошли массово менять ее в обменных пунктах на доллары и евро. Выступая 27 августа, Лукашенко заявил, что «внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок», а другие – поддаются им и забирают валюту из банков. Лукашенко пообещал не допустить обвала рубля. Это обещание и стоило 1,047 млрд долларов для резервов.
- За август резервы сократились на 1,399 млрд долларов. Никогда в истории страны они не сокращались с подобной скоростью. На 1 сентября у ЦБ Белоруссии осталось 7,457 млрд долларов в золотовалютных резервах. Но лишь 3,209 млрд долларов – это «живые» деньги, а не активы типа золота (на 3,1 млрд долларов) или резервной позиции в МВФ (525,6 млн долларов). Чтобы поддерживать рубль, у ЦБ есть только валютные резервы.
- Если Белоруссия продолжит сжигать резервы августовскими темпами – по 1-1,1 млрд долларов в месяц, то денег у страны не останется к декабрю. Тогда Лукашенко сможет рассчитывать лишь на золото, которое можно заложить. Но и его надолго не хватит. Однако внушительный внешний долг в 18 млрд долларов говорят о том, что у Лукашенко нет трех месяцев и драма разыграется гораздо быстрее. Если, конечно, страну не спасет Россия, которая уже готова простить 1 млрд долларов долга.
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