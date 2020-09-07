Долларов осталось на три месяца. Лукашенко почти банкрот 641 0 Экономика

В Белоруссии в полную силу разворачивается валютный кризис – белорусский рубль за август подешевел на 8% к доллару и на 10% к евро. Протестующее население спасает свои сбережения в обменниках валюты, где ее чаще всего просто не бывает. На спасение рубля Национальный банк бросил 1,047 млрл долларов, а еще 351,7 млн долларов направил на погашение государственных обязательств. В результате «живых» денег у белорусских властей осталось 3,209 млрд долларов. С такими темпами Лукашенко останется ни с чем уже в декабре, а Белоруссию ждет дефолт, дальнейшая девальвация рубля и тяжелый экономический кризис.