Германия остановит «Северный поток-2» из-за Навального 154 0 Экономика

История с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального в Томске перед вылетом в Москву гарантирует России санкции, вопрос только в том, какими они будут. В качестве своего «личного гостя» канцлер ФРГ Ангела Меркель вывезла Навального из Омска, где он пребывал в коме в больнице скорой помощи, и отправила в одну из лучших мировых клиник «Шарите». Через полторы недели специалисты закончили исследование анализов и обнаружили в организме Навального следы боевого нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Меркель призвала Москву к ответу, а США и Британия приготовились наказать Россию санкциями за преследование политических оппонентов.