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Германия остановит «Северный поток-2» из-за Навального
3 Сентября 2020 154 0 Экономика
История с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального в Томске перед вылетом в Москву гарантирует России санкции, вопрос только в том, какими они будут. В качестве своего «личного гостя» канцлер ФРГ Ангела Меркель вывезла Навального из Омска, где он пребывал в коме в больнице скорой помощи, и отправила в одну из лучших мировых клиник «Шарите». Через полторы недели специалисты закончили исследование анализов и обнаружили в организме Навального следы боевого нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Меркель призвала Москву к ответу, а США и Британия приготовились наказать Россию санкциями за преследование политических оппонентов.
Все стрелы против «Северного потока-2»
- В Германии требуют наказать Россию за инцидент с Навальным, отказавшись от проекта «Северный поток-2». На этом настаивает немецкая оппозиционная партия «Союз-90"/"зеленые"». С заявлением выступила глава фракции в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт. По ее словам, произошедшее с Навальным – «очевидная попытка убийства» и Германия должна дать «очень ясный ответ»: отказаться от «Северного потока-2».
- Немецкая оппозиция в этом вопросе совпала с США, которые с декабря 2019 года мешают реализации газопровода с помощью санкций и готовят их ужесточение, чтобы окончательно остановить проект. Сенатор-республиканец США Том Коттон после новостей об отравлении Навального призвал Евросоюз закрыть «Северный поток-2» «в качестве наказания».
- От этих призывов пришлось отбиваться представителю кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, которая отметила: «С точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального». Газопровод является сугубо экономическим проектом и «должен быть достроен», заявила Меркель, отказавшись связывать его с отравлением российского оппозиционера. Однако заявление прозвучало неделю назад, до нахождения неврно-паралитического газа в организме Навального. Поэтому отношение Меркель может резко поменяться, в зависимости от реакции Кремля.
- В России, тем временем, предлагают свой взгляд на причины инцидента. Отравление Навального спровоцировано противниками строительства газопровода, уверен глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его мнению, ситуация не имеет отношения к оппозиции, «режиму» или борьбе за свободу, а также к тайным лабораториям и конвенции о химическом оружии. «Все это только про "Северный поток-2"», – написал он в фейсбуке.
- Несмотря на то, что позиция ЕС по отношению к газопроводу действительно может кардинально измениться, а США смогут принять в Конгрессе более жесткий вариант санкций против проекта, реальных технических возможностей достроить его до середины 2021 года у России нет. Более того, его использование законодательно ограничено на 50% от мощности, что делает газопровод экономически нецелесообразным и не окупаемым. Поэтому все разговоры о проекте могут быть просто белым шумом, призванным отвлечь внимание от самого отравления.
- Наибольшую угрозу для России несут санкции не против «Северного потока-2», во многом пока виртуального проекта, далеко от реализации, а «адские санкции» США. Именно они ударят по банковской системе, госдолгу, рублю и экономике России. Удар будет такой силы, что текущий экономический кризис покажется легкой прогулкой.
- Наилучшим вариантом для России будет введение со стороны Германии, США и Великобритании санкций против лиц, причастных к отравлению Навального. Персональные санкции не затронут большинство россиян и не подкосят российскую экономику. Но вопрос осложняется тем, что у Германии пока нет подозреваемых на примете. Эксперты допускают, что в этом случае санкции могут быть введены против российской власти или разведсообщества. Самым простым вариантом может быть высылка российских дипломатов.
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