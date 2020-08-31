Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро 1401 0 Экономика

Потеснив Германию, Россия гордо считает себя пятой экономикой мира. Однако привлекательнее от этого российская экономика не стала – объем прямых инвестиций Германии в Россию во втором квартале 2020 года рухнул до минимума за последние 20 лет, а немецкие компании продолжили сворачивать бизнес и уезжать. При вложениях Германии в 700 млн евро за полгода, только во втором квартале немецкие компании вывели из России 1,1 млрд евро.