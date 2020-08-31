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Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро

31 Августа 2020 1401 0 Экономика
Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро

Потеснив Германию, Россия гордо считает себя пятой экономикой мира. Однако привлекательнее от этого российская экономика не стала – объем прямых инвестиций Германии в Россию во втором квартале 2020 года рухнул до минимума за последние 20 лет, а немецкие компании продолжили сворачивать бизнес и уезжать. При вложениях Германии в 700 млн евро за полгода, только во втором квартале немецкие компании вывели из России 1,1 млрд евро.

Немцы не уверены насчет России

  • Россия медленно, но верно теряет Германию. По итогам первого полугодия немецкий бизнес вложил в реальный сектор российской экономики всего 700 млн евро, что в 20 раз меньше показателя прошлого года. Объем инвестиций Германии составил ничтожные 0,005% ВВП России. Вместе с тем немецкий бизнес вывел из страны 1,1 млрд евро только за апрель-июнь. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
  • По словам Шеппа, главной причиной падения инвестиций и сворачивания проектов стала пандемия коронавируса. Многие инвестиции просто были отложены или вовсе заморожены, поскольку компании испытывают неуверенность, особенно, когда речь идет о вложении средств в Россию. Хотя правительство пытается убедить бизнес, что уже в третьем квартале 2021 года Россия восстановится до уровня 2019 года, а затем будет расти темпами выше среднемировых.
  • Кризис повлиял и на торговый оборот между Россией и Германией – он упал за полгода на 24%, до 22 млрд евро. Россия опустилась на четвертое место среди стран Восточной Европы по обороту торговли с Германией – ниже Польши, Чехии и Венгрии. Так, например, Германия сократила закупки газа у России на 21%. Экономика страны рухнула на 11,7% ВВП во втором квартале, поэтому очевидно, что ей нужно меньше энергоносителей для промышленности, чем прежде, а ничего другого Россия предложить не может.
  • На начало 2020 года Германия вложила в Россию 21,1 млрд долларов – 16,7 млрд прямых инвестиций в капитал компаний и 4,4 млрд в виде займов. При этом с 2014 года инвестиций из Германии поступило на 2 млрд долларов, а количество работающих в России немецких компаний сократилось на 2 тыс. К концу 2019 года из 6,2 тыс. юрлиц с немецким капиталом в России осталось 4,2 тыс.
  • Несмотря на это, помощник президента Путина Максим Орешкин объявил о достижении Россией цели стать пятой экономикой мира. Россия потеснила с этого места Германию за счет того, что упала меньше, чем партнер. Российские власти и дальше собираются удерживать лидерство перед Германией. Но «Северный поток-2» не Германия строит в Россию, а наоборот.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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