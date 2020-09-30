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«Газпрому» снова нечем достраивать «Северный поток-2». Судно вышло из проекта
30 Сентября 2020 713 0 Экономика
Пока в Германии и Евросоюзе идут споры по поводу российского газопровода «Северный поток-2», проект снова остался без судна, которое необходимо для завершения строительства. Трубоукладчик «Академик Черский» все еще в деле, но из проекта выходит баржа «Фортуна». Без поддержки баржи-трубоукладчика «Академик Черский» не сможет в одиночку уложить оставшиеся 160 км газопровода.
«Северный поток-2» не могут достроить
- О том, что «Фортуна» не будет достраивать «Северный поток-2», сообщалось еще в начале августа. Тогда США объявили о намерении ужесточить санкции, но была надежда, что новые ограничения не будут приняты. Именно поэтому баржа продолжала находиться в Балтийском море. Но после отравления оппозиционера Алексея Навального газопровод лишился прежней поддержки со стороны Германии.
- В конце сентября «Фортуна» вышла из немецкого порта Росток в порт Висмар, куда она прибудет 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Marine Traffic. Таким образом, баржа удаляется от маршрута газопровода и мест, где должны вестись работы по его достройке.
- Баржу арендует российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которая уже выступала с заявлением, что не собирается ставить себя под угрозу санкций США из-за проекта «Газпрома» и не будет предоставлять баржу для постройки газопровода. Более того, международные клуб страховщиков, контролирующий 90% глобального страхового рынка, отказался работать с судами, которые будут задействованы в строительстве «Северном потоке-2». Это могло повлиять на арендаторов «Фортуны» сильнее санкций.
- При этом трубоукладчик «Академик Черский», который был построен Китаем, а потом продан России Нигерией, все еще стоит в порту Мукран – логистической базе для строительства «Северного потока-2». Однако самостоятельно он не может завершить укладку 160 км труб по дну Балтийского моря. Ни одно другое судно, кроме «Фортуны», ему сейчас с этим помочь не может.
- Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год завершено на 94%. До санкций США ожидалось, что его введут в эксплуатацию в конце 2019 года. Президент Владимир Путин обещал достроить газопровод в первом квартале 2021 года. Но после отравления Навального сделать это будет вдвойне проблематично: с одной стороны, США готовы принять новые санкции, которые включены в проект оборонного бюджета, с другой – Германия изменила свое отношение к газопроводу и ищет способ отказаться от него.
- В «Северный поток-2» было вложено 9,5 млрд евро. Большую часть денег «Газпрому» заняли его партнеры – нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall. Немецкие партнеры при этом уже приготовились к потере вложений в размере почти 1 млрд евро каждый.
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