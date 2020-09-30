«Газпрому» снова нечем достраивать «Северный поток-2». Судно вышло из проекта 713 0 Экономика

Пока в Германии и Евросоюзе идут споры по поводу российского газопровода «Северный поток-2», проект снова остался без судна, которое необходимо для завершения строительства. Трубоукладчик «Академик Черский» все еще в деле, но из проекта выходит баржа «Фортуна». Без поддержки баржи-трубоукладчика «Академик Черский» не сможет в одиночку уложить оставшиеся 160 км газопровода.