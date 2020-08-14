Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 АВГ, 11:36 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

14 АВГ, 11:36 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» проиграл Европу США и Катару

14 Августа 2020 591 0 Экономика
«Газпром» проиграл Европу США и Катару

Российская монополия признала, что теряет долю на европейском рынке. То, что она остается самой большой, слабое утешение. Всего за два года США и Катар отняли почти 8% от доли России. В итоге страна приближается к показателю Норвегии, которая уверенно обеспечивает четверть потребностей Европы в газе. Главной причиной «Газпром» называет не цены – они упали до 82 долларов за тысячу кубометров, а теплые зимы.

Хотели цену, потеряли долю и цену

  • Доля российского газа на рынке Европы за два года рухнула с 36,6% до 27,8% в 2020 году. Об этом говорится в отчете «Газпрома» за II квартал 2020 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности. По отношению к 2015 году, когда разгорелась санкционная война и Россия втянулась в конфликт на Украине, доля российского газа в европейском потреблении была на 3,5% выше, чем сегодня – она составляла 31,3%.
  • До 2018 года доля уверенно росла до рекорда в 36,6% (совпадение с температурой здорового человека случайно, однако примечательно). Но потом, по версии «Газпрома», в Европе выпали теплые зимы и объем импорта газа на континенте снижался.
  • В реальном выражении Россия поставляла в Европу на пике 200,8 млрд кубометров. Норвегия, для сравнения, шла с долей 23,8% и поставляла 130 млрд кубометров. Серьезно говорить о США и Катаре в 2018 году не приходилось – они обладали долями в 0,7% и 4,2% соответственно.
  • Все изменил 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса цены на газ упали, а российская монополия оказалась негибкой в плане цены по долгосрочным контрактам. Поэтому все потребители, включая двух крупнейших – Германию и Турцию – перешли преимущественно на разовые закупки.
  • Если «Газпром» предлагал газ по 120-140 долларов за тысячу кубометров, то на спотовом рынке тот же объем стоил 40-50 долларов. За полгода монополия потеряла почти 20% экспорта. Турция вообще отказалась от российского газа, а Германия сократила его закупки в среднем на 21% (в некоторые месяцы сокращение достигало 40%).
  • В то же время США охотно экспортировали в Европу СПГ по низким ценам: доля выросла за период кризиса с 0,7% до 6,2% и достигла 17,4 млрд кубометров газа. Но главное, чего достигли США – перелома сознания европейцев, которые осознали, что закупать американский газ гораздо выгоднее и дешевле. Россия же показала свою негибкость и несговорчивость и проиграла дважды: объемы поставок рухнули, упала и цена ниже точки рентабельности – до 82 долларов в июле.
  • Катар открыто заявил, что до 2025 года собирается стать крупнейшим поставщиком газа и цена для него не главное. Доля его в Европе за время кризиса выросла с 4,2: до 6,6%. Объемы выросли до 18,4 млрд кубометров за полгода. Итого общая доля США и Катара увеличилась до 7,9%, а российская уменьшилась на 8,9%.
  • Перспективы у России не радужные – доля продолжит сокращаться в силу возрастающей конкуренции. Но монополии придется учитывать и то, что Европа с 2021 года может ввести углеводородный налог для всех поставщиков товаров, а к 2050 году отказаться от нефти и газа и перейти на водород.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко

«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко
Политика

Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей

Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей
Экономика

Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает

Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает
Экономика

Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов

Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов
Экономика

Новости бизнеса

Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок

Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Узнай, страна!

ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу

ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

Новости дня

11:24 Врачи не доверяют новой российской вакцине от коронавируса Врачи не доверяют новой российской вакцине от коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:11 За сутки в России выявлено 5065 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5065 случаев инфицирования коронавирусом
10:57 Россияне будут платить за возврат на родину при угрозе жизни Россияне будут платить за возврат на родину при угрозе жизни
10:28 Сбербанк сделал платной рассылку уведомлений о переводе денег на карту Сбербанк сделал платной рассылку уведомлений о переводе денег на карту
09:56 Пушков ответил на слова о введении санкций против России из-за Белоруссии Пушков ответил на слова о введении санкций против России из-за Белоруссии
13 АВГ, 19:53 Собянин: в Москве не планируется введение ограничений в сентябре Собянин: в Москве не планируется введение ограничений в сентябре
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 АВГ, 19:34 Захарова: прослеживаются попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии Захарова: прослеживаются попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Узнай, страна!

11:22 Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10:46 ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу
13 АВГ, 13:58 В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире
13 АВГ, 13:20 На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
13 АВГ, 12:47 В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики
13 АВГ, 12:36 В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 АВГ, 12:18 Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию
13 АВГ, 11:49 Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет
12 АВГ, 14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
12 АВГ, 13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter