«Газпром» проиграл Европу США и Катару 591 0 Экономика

Российская монополия признала, что теряет долю на европейском рынке. То, что она остается самой большой, слабое утешение. Всего за два года США и Катар отняли почти 8% от доли России. В итоге страна приближается к показателю Норвегии, которая уверенно обеспечивает четверть потребностей Европы в газе. Главной причиной «Газпром» называет не цены – они упали до 82 долларов за тысячу кубометров, а теплые зимы.