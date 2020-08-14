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«Газпром» проиграл Европу США и Катару
14 Августа 2020 591 0 Экономика
Российская монополия признала, что теряет долю на европейском рынке. То, что она остается самой большой, слабое утешение. Всего за два года США и Катар отняли почти 8% от доли России. В итоге страна приближается к показателю Норвегии, которая уверенно обеспечивает четверть потребностей Европы в газе. Главной причиной «Газпром» называет не цены – они упали до 82 долларов за тысячу кубометров, а теплые зимы.
Хотели цену, потеряли долю и цену
- Доля российского газа на рынке Европы за два года рухнула с 36,6% до 27,8% в 2020 году. Об этом говорится в отчете «Газпрома» за II квартал 2020 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности. По отношению к 2015 году, когда разгорелась санкционная война и Россия втянулась в конфликт на Украине, доля российского газа в европейском потреблении была на 3,5% выше, чем сегодня – она составляла 31,3%.
- До 2018 года доля уверенно росла до рекорда в 36,6% (совпадение с температурой здорового человека случайно, однако примечательно). Но потом, по версии «Газпрома», в Европе выпали теплые зимы и объем импорта газа на континенте снижался.
- В реальном выражении Россия поставляла в Европу на пике 200,8 млрд кубометров. Норвегия, для сравнения, шла с долей 23,8% и поставляла 130 млрд кубометров. Серьезно говорить о США и Катаре в 2018 году не приходилось – они обладали долями в 0,7% и 4,2% соответственно.
- Все изменил 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса цены на газ упали, а российская монополия оказалась негибкой в плане цены по долгосрочным контрактам. Поэтому все потребители, включая двух крупнейших – Германию и Турцию – перешли преимущественно на разовые закупки.
- Если «Газпром» предлагал газ по 120-140 долларов за тысячу кубометров, то на спотовом рынке тот же объем стоил 40-50 долларов. За полгода монополия потеряла почти 20% экспорта. Турция вообще отказалась от российского газа, а Германия сократила его закупки в среднем на 21% (в некоторые месяцы сокращение достигало 40%).
- В то же время США охотно экспортировали в Европу СПГ по низким ценам: доля выросла за период кризиса с 0,7% до 6,2% и достигла 17,4 млрд кубометров газа. Но главное, чего достигли США – перелома сознания европейцев, которые осознали, что закупать американский газ гораздо выгоднее и дешевле. Россия же показала свою негибкость и несговорчивость и проиграла дважды: объемы поставок рухнули, упала и цена ниже точки рентабельности – до 82 долларов в июле.
- Катар открыто заявил, что до 2025 года собирается стать крупнейшим поставщиком газа и цена для него не главное. Доля его в Европе за время кризиса выросла с 4,2: до 6,6%. Объемы выросли до 18,4 млрд кубометров за полгода. Итого общая доля США и Катара увеличилась до 7,9%, а российская уменьшилась на 8,9%.
- Перспективы у России не радужные – доля продолжит сокращаться в силу возрастающей конкуренции. Но монополии придется учитывать и то, что Европа с 2021 года может ввести углеводородный налог для всех поставщиков товаров, а к 2050 году отказаться от нефти и газа и перейти на водород.
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