Фокус Мишустина. Он «сократит» чиновников, но меньше их не станет 34 0 Политика

Если власти не собираются финансово помогать собственным гражданам, какая «антикризисная» мера может поднять рейтинг правительства среди населения, столкнувшегося с безработицей и потерей доходов? Конечно же, увольнение части раздутой армии чиновников. Однако как сделать так, чтобы прозвучал громкий указ о «сокращении» чиновников, но при этом родственно близкие власти люди остались на своих местах? Михаил Мишустин преподал мастер-класс, как удовлетворить запрос россиян на справедливость и сильно не обидеть чиновников.