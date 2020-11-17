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Фокус Мишустина. Он «сократит» чиновников, но меньше их не станет

17 Ноября 2020 34 0 Политика
Фокус Мишустина. Он «сократит» чиновников, но меньше их не станет

Если власти не собираются финансово помогать собственным гражданам, какая «антикризисная» мера может поднять рейтинг правительства среди населения, столкнувшегося с безработицей и потерей доходов? Конечно же, увольнение части раздутой армии чиновников. Однако как сделать так, чтобы прозвучал громкий указ о «сокращении» чиновников, но при этом родственно близкие власти люди остались на своих местах? Михаил Мишустин преподал мастер-класс, как удовлетворить запрос россиян на справедливость и сильно не обидеть чиновников.

Сокращение на словах, а на деле – бюрократический трюк

  • Премьер Михаил Мишустин решил заработать политические очки: он объявил россиянам об оптимизации чиновников в органах исполнительной власти. Мера эта давно напрашивающаяся – Россия превратилась в страну не для людей, а для чиновников. Численность «администраторов» достигла в 2019 году 2,4 млн человек, или 3,3% от численности занятых в экономике. Это больше, чем в Советском Союзе с населением 250 млн, где в 1988 году было столько же разного рода бюрократии. Но где был СССР, а где Россия – одна из двух великих держав мира и периферийная «развивающаяся экономика» из второго десятка стран.
  • Поэтому заявление Мишустина поначалу вселило оптимизм – наконец-то численность чиновников будет приведена к реальным потребностям современной России. Премьер подчеркнул, что реформа будет запущена с 1 января и закончится 1 апреля, когда большинству чиновников должно будет быть не до смеха. «Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручил президент», – сказал премьер, который с января месяца не запомнился большими успехами.
  • Дальше Мишустин перешел на сугубо бюрократический язык и сделал недоступным пониманию простых граждан ключевую установку. В рамках реформы в министерствах и регионах сократят 5-10% должностей чиновников (важно – не чиновников, а должностей). В центральных аппаратах, сказал Мишустин, где есть около 20% вакансий (то есть чиновников и так переизбыток, а у них еще и вакансии открыты, ниже мы объясним зачем) штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных органах ведомств, где вакансий около 18%, штат будет сокращен на 10%.
  • Как следует это понимать? Мишустин далее пояснил: «Сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций». Во-первых, это означает, что никого реально из чиновников не уволят – просто будет меньше открытых вакансий, которые, кстати, чисто технически можно еще создать до 1 января 2021 года. Во-вторых, не все знают, но вакансии открываются не для поиска сотрудников, а для того, чтобы получать на штат (включая вакантные места) деньги из федерального бюджета. В условиях, когда деньги поступают на оплату вакантных должностей, эти средства делятся в виде надбавок на всех остальных чиновников. Поэтому вакансии – это «мертвые души» чиновников.
  • Какие надбавки платили себе чиновники за счет этих «мертвых душ», можно понять исходя из количества вакансий. Еще раз: 20% в центральных аппаратах и 18% в территориальных органах. Поэтому «сокращение чиновников» в исполнении Мишустина обернется всего сокращением зарплат, но не 2,4 млн человек, а лишь низшей касты чиновничества, на которой и держится работа государства. Примечательно и то, что силовикам Мишустин не решился урезать зарплаты или проводить их фиктивное «сокращение» – их оклады, напротив, повысят на 5,7% и отдадут честь. Вот такое неравноправие существует даже в бюрократических кругах.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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