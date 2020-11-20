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Финансовый кризис. Что делать?

20 Ноября 2020 193 0 Бизнес и психология
Финансовый кризис. Что делать?

Каждый из нас в своей жизни испытывал финансовые проблемы: к сожалению, в нашей стране очень сложно со стабильностью. Внезапное ухудшение политической обстановки, экономические санкции, появление новой болезни, которая внезапно парализует нормальную жизнь во всем мире – и вот все наши планы нарушены, финансовые поступления иссякли, и мы оказываемся совершенно неожиданно для себя в буквальном смысле у разбитого корыта.

Самое неприятное заключается в том, что ни на что из этого мы не можем повлиять и тем более ничего из этого не можем предсказать – то есть зачастую ситуация, благодаря которой мы начинаем испытывать серьезные затруднения со средствами к существованию, находится вне нашего контроля. Естественная реакция на это – тревога, паника, ощущение бессилия вплоть до паралича воли. Как справиться со всем этим?

Для начала надо осознать ситуацию такой, какая она есть. К сожалению, большинство из нас, оказавшись в сильном стрессе, начинают избегать его, стараясь не думать о проблеме, не переживать все те отрицательные эмоции, которые с ней связаны. Однако прятать голову в песок – это очень плохая стратегия, и в случае с личным финансовым кризисом она особенно опасна. Ведь возникает соблазн жить не по средствам, скрывать от близких, которые зависят от вас, истинное положение дел в надежде уберечь их – а на самом деле лишь усугубляя ожидающее их потрясение, углубляя пропасть, в которую катится ваше настоящее и будущее. Поэтому самым правильным действием в данной ситуации будет встретиться с самыми тяжелыми мыслями лицом к лицу, пойти навстречу самым тяжелым эмоциям, не замораживая их, а переживая во всей полноте. Как бы странно это ни звучало, но именно пережитый таким честным способом страх, замешательство, стыд и сожаления помогут вам сэкономить море сил. Встретившись с негативными переживаниями один раз, вы не должны будете тратить огромные внутренние ресурсы на то, чтобы скрыть все это от себя.

Второй ваш шаг, который является логическим продолжением первого – это свести элементарную бухгалтерию. Разделите пополам лист бумаги и напишите с одной стороны все имеющиеся у вас финансовые ресурсы, источники дохода и их размер – а с другой стороны все необходимые траты: квартплату, кредиты, долги. Посмотрите на итоговые цифры. Теперь вы ясно видите, сколько именно вам нужно в месяц - и сколько именно у вас есть, до копейки. Посмотрите на колонку с тратами и начинайте искать способы их оптимизации: можно ли сэкономить на транспорте, на обеде, который можно брать из дома, на продуктах, которые придется покупать в более дешевых магазинах. Подумайте, можете ли вы рассчитывать на реструктуризацию кредита в банке, на получение отсрочки по долгам. Каждое принятое решение вы должны записать вместе с примерной с суммой экономии.

Теперь посмотрите на источники своего дохода и подумайте – как их можно увеличить за счет имеющихся уже ресурсов. Можно ли что-то продать из вещей? Нет ли в доме каких-то запасов продуктов – и если есть, то на сколько примерно их может хватить? Что у вас с одеждой и обувью: есть ли прямо сейчас необходимость покупать, скажем, обувь на зиму или ее можно проносить еще сезон? Пока вы будете заниматься всем этим, вас могут посещать не лучшие мысли. Не бойтесь их. Испытывать финансовые трудности не стыдно, а то, что вы пытаетесь найти достойный выход из ситуации – это основание для того, чтобы уважать себя, собственную силу духа и здравый разум.

Поиск способов сократить расходы и оценка имеющихся ресурсов закономерно приведет вас к третьему шагу – формированию личного плана по выходу из кризиса. Каждый пункт этого плана должен быть записан, причем лучше представить себе эти действия максимально подробно. Если вам предстоит искать новую работу – осознайте, что новое место вы можете получить не сразу. Придется написать множество резюме, предстоит неоднократно сходить на собеседования – четкое понимание этого убережет вас от упадка сил и самооценки, которые почти неизбежны в процессе. Если вам нужно рефинансировать кредит со слишком большими процентами – выберите банки, куда будете обращаться, и тщательно сравните условия. На время поиска работы обязательно зарегистрируйтесь на бирже труда – так вы сможете получать пособие от государства, которое не решит всех ваших проблем, но точно поможет прожить какое-то время, пока дела не пойдут в гору. И помните – план может быть гибким, но отступать от него нельзя. Пренебрегать его пунктами – все равно что, внезапно оказавшись за бортом, отталкивать от себя спасательный круг в надежде, что вы сможете бесконечно плыть самостоятельно со скоростью корабля.

Следующий шаг, который вы должны предпринять, касается ваших контактов с людьми. Как мы уже говорили выше, чаще всего люди воспринимают финансовые затруднения как нечто постыдное: им кажется, будто они не справились, что они неудачники, и потому никто не должен знать, что происходит. Тем самым вы закрываете для себя возможность помощи и поддержки со стороны. Возможно, ваши знакомые или друзья могли бы дать вам ценный совет или помочь с поиском работы – но для этого они должны знать, что такой запрос для вас актуален. Что касается супругов или партнеров, то, во-первых, отношения должны быть честными, а ухудшение материального положения напрямую касается обоих в паре. Во-вторых, любовь – это не только поддерживать и помогать самому, это еще и способность принимать поддержку и помощь. Если вы берете на себя все тяготы личного финансового кризиса, это рано или поздно скажется на вашем психологическом состоянии, а значит, и на состоянии партнера, который к тому же будет обижен вашим недоверием.

Ваше психологическое состояние – один из важнейших ресурсов, при помощи которого вы сможете побороть финансовые проблемы. Поэтому вот вам еще один шаг, который вы должны будете обязательно сделать в это непростое время: позаботьтесь о себе. Ешьте по возможности здоровую пищу – или, по крайней мере, питайтесь несколько раз в день, не позволяя себе голодать. Ложитесь спать вовремя: здоровый сон это основа здоровой психики. Старайтесь много ходить пешком – эта умеренная физическая нагрузка сэкономит вам расходы на транспорт сейчас и на врачей в будущем. Наконец, постарайтесь найти себе какое-то бесплатное или недорогое развлечение, причем желательно не связанное с просмотром социальных сетей. Как раз бездумный серфинг для вас сейчас зло – он не дает сосредоточиться на достижении цели, вызывает горькие мысли о собственных неудачах. А вот хобби поможет осознать, что, хотя вы и находитесь сейчас не в лучшем положении, но жизнь не остановилась и не перестала приносить радость. Это придаст вам силы бороться с обстоятельствами, не поддаваться панике и с честью выйти из сложной жизненной ситуации.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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