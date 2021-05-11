Рост цен замедлился. Росстат увидел «статистический мираж» 533 1 Экономика

Цены в России замедлили рост в апреле – уровень инфляции опустился с 5,8% до 5,5% в годовом выражении, сообщает Росстат. Однако ключевые товары продолжают дорожать: продукты питания – на 0,84% за месяц, а непродовольственные товары – на 0,66%. По мнению аналитиков, данные Росстата – это статистический мираж, возникший из-за высокого спроса на товары в начале пандемии в апреле 2020 года.