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Рост цен замедлился. Росстат увидел «статистический мираж»

11 Мая 2021 533 1 Экономика
Рост цен замедлился. Росстат увидел «статистический мираж»

Цены в России замедлили рост в апреле – уровень инфляции опустился с 5,8% до 5,5% в годовом выражении, сообщает Росстат. Однако ключевые товары продолжают дорожать: продукты питания – на 0,84% за месяц, а непродовольственные товары – на 0,66%. По мнению аналитиков, данные Росстата – это статистический мираж, возникший из-за высокого спроса на товары в начале пандемии в апреле 2020 года.

Статистический мираж Росстата

  • По последним данным Росстата, в апреле инфляция в России в годовом выражении замедлилась с 5,8% до 5,5% годовых. Цены прибавили за месяц 0,58% против 0,66% в марте. Однако это не затронуло продовольственные товары, которые подорожали на 0,84%. За год еда стала дороже для россиян на 7,12%, а с начала 2021 года – на 4,21%.
  • В апреле продолжали дорожать подсолнечное масло (на 1,35% за месяц и на 27,32% за год), сахар (на 1,88% за месяц и на 40,28% за год), мясо и птица (на 0,89% за месяц и н 8,61% за год), хлеб (на 0,81% за месяц и на 8,09% за год), овощи и фрукты (на 1,02% за месяц и на 4,75% за год) и яйца (на 6,82% за месяц и на 30,96% за год).
  • Непродовольтсвенные товары стали дороже на 0,66% за месяц и на 6,16% за год. Но сильнее всего подорожали лекарства – на 8,51% с начала года, стройматериалы – на 8,73%, бытовые приборы и электроника – на 5,11%, моющие средства – на 6,41%. Услуги в России за год подорожали всего на 3,3%. Зато государство подняло цены на проезд в общественном транспорте на 5,2%, на водоотведение – на 4,25%, на услуги ЖКХ – на 3,72%.
  • По словам аналитиков Росбанка, замедление инфляции в апреле – это «статистический мираж». В действительности цены перестали расти прежними темпами за счет показателей апреля 2020 года, когда люди скупали товары впрок. Как пишут аналитики ЦЭП Газпромбанка, реальная потребительская инфляция, рассчитанная по текущей структуре потребления, а не по витуальной корзине, составила в марте 6,6%, тогда как Росстат говорил об уровне в 5,8%.

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  • Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин призывает не ждать существенного замеделения инфляции до конца года. Всеми виной глобальная продовольственная инфляция, которая достигла пика с 2010-11 годов и из-за которой по миру может прокатиться волна революций. Покрывать издержки за счет прибыли прошлых лет компании больше не могут. Центробанк прогнозирует возвращение инфляции к уровню в 4% только в середине 2022 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
17:59 1 0
Вася:

" мясо и птица (на 0,89% за месяц и н 8,61% за год)," ....после этого, читать статью дальше не стал!! Мясо у нас подорожало на 10% (свинина), а курица в "Магните" поднялась с 115 руб/ кг, до 185 руб/кг . Пусть сами % высчитают и там явно не 8%.

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