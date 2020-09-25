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Еще один налог придумали в Совете Федерации
25 Сентября 2020 587 0 Экономика
Правительству России предлагается повысить ставку налога на организации, которые получают более 50 млн руб. дохода в виде дивидендов. Эта мера поможет пополнить бюджет в условиях пандемии, уверен автор идеи, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Письмо с соответствующим предложением он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.
Конкурс идей на повышение налогов продолжается
- В письме Кутепов пишет о необходимости рассмотреть вопрос «и о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями». Налог может увеличиться при получении дохода от дивидендов свыше 50 и до 300 млн руб., а также свыше 300 млн руб.
- Сенатор на основе данных Федеральной налоговой службы подсчитал, что на 1 октября 2019 года общая сумма дивидендов к выплате составляла 5,7 трлн руб. Российским организациям – получателям дивидендов выплатили на 303 млрд руб., физическим лицам резидентам России – на 308 млрд, иностранным организациям – на 1,5 трлн руб., а иностранным физическим лицам – на 16 млрд. При этом российские получатели выплат заплатили налог в 13%.
- Идея заключается в том, чтобы повысить налог для российских получателей дивидендов в зависимости от размера выплат. Кутепов называет это «прогрессивной шкалой налога для организаций», которая увеличит поступления в бюджет и «возобновит планируемые расходы на реализацию национальных проектов».
- Вместе с тем сенатор расписывает премьер-министру печальную картину региональных бюджетов: в январе-июне 2020 года доходы регионов сократились на 7%, расходы увеличились на 19%, а расходы на здравоохранение – на 85%. «По экспертным оценкам, по итогам года регионы могут недополучить 7-8% собственных доходов», – пишет Кутепов.
- Правительство и без сторонней помощи запустило налоговый пресс и собирается изъять из экономики дополнительные 504 млрд руб. Президент Путин отметил, что 70% доходов должен обеспечить несырьевой сектор. То есть нефть и газ принесут около 6 трлн руб. Общий дефицит составит 2,7 трлн руб.
- Власти повысили в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений, отменили льготы по НДПИ для нефтяников, ввели прогрессивную шкалу НДФЛ для россиян, а также налог на банковские вклады. Последней мерой правительства было повышение на 20% табачных акцизов. Путин назвал рост налогового бремени в кризис «справедливым и нравственно обоснованным».
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