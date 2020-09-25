Еще один налог придумали в Совете Федерации 587 0 Экономика

Правительству России предлагается повысить ставку налога на организации, которые получают более 50 млн руб. дохода в виде дивидендов. Эта мера поможет пополнить бюджет в условиях пандемии, уверен автор идеи, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Письмо с соответствующим предложением он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.