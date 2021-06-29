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Экспортеры запасаются долларами. Благодаря росту цен на счетах скопилось почти 170 млрд

29 Июня 2021 62 1 Экономика
Экспортеры запасаются долларами. Благодаря росту цен на счетах скопилось почти 170 млрд

Российские экспортеры увеличивают валютную выручку и запасаются долларами после провального 2020 года. По данным Центробанка, корпорации накопили максимальное количество валюты на счетах с 2018 года. С ноября прошлого года валютная подушка экспортеров выросла на 25,5 млрд долларов и достигла 168,4 млрд. Этому способствует рост цен на металлы, нефть, газ, лес, удобрения и другие экспортные товары.

Валютная подушка пухнет

  • Российские корпорации, работающие на экспорт сырья, максимально с 2018 года увеличили запасы валюты на банковских счетах. По данным ЦБ, за май объем свободной валюты у компаний вырос на 3,4 млрд долларов, до 168,4 млрд. Как отмечает регулятор, основной приток обеспечили компании нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.
  • С ноября 2020 по июнь 2021 года корпорации накопили 25,5 млрд долларов. Такой скорости увеличение запасов статистика не видела почти 10 лет, пишет Finanz. Помогает компаниям рост цен на металлы, подорожание газа в 5 раз, а также возврат нефтяных котировок к уровням 2019 года.
  • Высокие цены на нефть компенсируют падение добычи на 10% и экспорта на 20%. При этом, согласно данным ФТС, экспорт нефтепродуктов не меняется и составил с начала года 20,5 млрд долларов. Уголь принес на 5,6% больше, чем годом ранее – 4,12 млрд долларов, «Газпром» заработал на 46,8% больше – 13 млрд долларов, азотные удобрения дали на 41,2% больше – 1 млрд долларов, а калийные – на 78,4%, 751,3 млн долларов.

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  • Более того, экспорт леса вырос на 18%, до 1,6 млрд долларов, экспорт черных металлов – на 12,9%, до 7,55 млрд, меди – на 3,3%, до 1,7 млрд, алюминия – на 35,5%, до 1,561 млрд. Растут как цены, так и объемы поставок, говорят аналитики. По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, основной причиной стала реализация инфраструктурных проектов в Китае и восстановившийся спрос в других странах. На этом фоне президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет не возвращать валютную выручку в страну ряду экспортеров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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О
09:52 2 0
отец:

ГОСПОДА РОССИЯНЕ, РВАНЕМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, ПОТРУДИМСЯ КАК СЛЕДУЕТ, ПОРАБОТАЕМ НА ОЛИГАРХОВ, ОСТАВИМ ЗА БУГРОМ 160 млрд $, ИБО ТАКОВА БЫЛА ВОЛЯ НАШЕГО ВСЕМОГУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

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