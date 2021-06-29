Экспортеры запасаются долларами. Благодаря росту цен на счетах скопилось почти 170 млрд 62 1 Экономика

Российские экспортеры увеличивают валютную выручку и запасаются долларами после провального 2020 года. По данным Центробанка, корпорации накопили максимальное количество валюты на счетах с 2018 года. С ноября прошлого года валютная подушка экспортеров выросла на 25,5 млрд долларов и достигла 168,4 млрд. Этому способствует рост цен на металлы, нефть, газ, лес, удобрения и другие экспортные товары.