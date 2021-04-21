Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина
21 Апреля 2021 127 1 Экономика
Перед посланием президента Владимира Путина федеральному собранию Минэкономразвития опубликовало отчет, в котором говорится о переходе экономики страны к росту «впервые с конца 1 квартала прошлого года». В марте экономический рост составил 0,5% ВВП после падения на 3% в 2020 году. Правда, этого все равно мало – согласно прогнозу самого Минэкономразвития, до конца года экономика должна вырасти на 3%, а первый квартал оказался уже потерян.
Экономика вовремя пошла в рост
- Российская экономика крайне удачно начала расти прямо перед посланием федеральному собранию президента Владимира Путина, а Минэкономразвития отчиталось об этом накануне важного политического события. По данным министерства, в марте впервые за год экономика показала рост на 0,5% ВВП. В прошлом году она падала 3%, в январе – на 2,2%, а в феврале еще на 2,5%.
- Выйти на рост получилось за счет восстановления в производстве, подчеркивает министерство. Оно выросло на 1,1% за месяц, а общий объем вернулся к докризисным показателям. По-прежнему тянут вниз показатели добычи сырья (минус 5,6%), но их уравновешивают несырьевые отрасли промышленности (плюс 4,2%). Особыми успехами отличается машиностроение – выпуск увеличился на 28,2%, а также легкая промышленность (плюс 12,2%) и «прочие производства» (плюс 18,1%).
- Постепенно падает безработица – она сократилась в марте на 100 тыс., до 4,1 млн человек. Это на 700 тыс. ниже, чем на пике кризиса в мае – июне 2020 года. Однако растет число людей, которые выпадают из статистики – они не ищут работу и не регистрируются безработными.
- Возможно, этим сбоем статистики объясняется то, что при хороших показателях в промышленности в стране падают розничные продажи (на 1,5% за месяц). Аналитики объясняют происходящее ростом цен на товары. Поскольку Росстат скрыл и перенес данные о доходах россиян на 29 апреля из-за послания Путина, сделать однозначные выводы на этот счет невозможно. Но стоит зафиксировать, что правительство обещает рост доходов на 3% в этом году после их падения на 3,5% в прошлом.
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- Добиваться темпов роста экономики в 3% ВВП по итогам года после провала в первом квартале власти будут главным образом за счет статистических ухищрений: после «нерабочего» апреля и провальных мая и июня 2020 года самые незначительные улучшения в промышленности будут подаваться как взрывной рост за счет эффекта низкой базы. Также роста будут добиваться с помощью инфраструктурных проектов на деньги Фонда национального благосостояния. Путин уже поручил разделить деньги между госкорпорациями и компаниями российских миллиардеров.
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Все его послания давно воспринимают как посрание, и не иначе,