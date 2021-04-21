Экономика России впервые за год перешла к росту перед посланием Путина 127 1 Экономика

Перед посланием президента Владимира Путина федеральному собранию Минэкономразвития опубликовало отчет, в котором говорится о переходе экономики страны к росту «впервые с конца 1 квартала прошлого года». В марте экономический рост составил 0,5% ВВП после падения на 3% в 2020 году. Правда, этого все равно мало – согласно прогнозу самого Минэкономразвития, до конца года экономика должна вырасти на 3%, а первый квартал оказался уже потерян.