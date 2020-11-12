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Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля
12 Ноября 2020 43 0 Экономика
Спрос на твердую валюту в России продолжает расти – число заявок на покупку долларов на Московской бирже 11 ноября с расчетами завтра достигло исторического рекорда. Трейдеры оставили 7,5 тыс. заявок, что на 1,5 тыс. больше, чем в декабре 2014 года, когда рубль пережил «черный вторник». Покупатели долларов спешат воспользоваться временным укреплением рубля на 3%, которое произошло после ослабления доллара в результате победы Джо Байдена на президентских выборах в США.
От рубля избавляются, пока он не рухнул еще сильнее
- Согласно терминалу Quick, среднее количество заявок на покупку долларов на Московской бирже колеблется в пределах 2-3 тыс. в день. Однако в последние дни их количество выросло более чем вдвое – так, 11 ноября на биржу поступило 7,5 тыс. заявок на покупку долларов. Это больше, чем было в декабре 2014 года, когда после «черного вторника» трейдеры оформили 6 тыс. ордеров на покупку твердой валюты.
- Ажиотажный спрос на американскую валюту объясняется временным укреплением рубля, который на фоне победы Джо Байдена на президентских выборах в США и снижения курса доллара вырос за неделю на 3% после девальвации на 25% с начала года. Большинство покупателей посчитали, что это удачный момент для перекладывания сбережений из рублей в доллары.
- Однако курс рубля слабо изменился под навесом рублевых распродаж – он колеблется в диапазоне 76-77 руб. за доллар и 89-90 руб. за евро. Это объясняется тем, что большая часть биржевых заявок оформлена на небольшие суммы. Общий объем 7,5 тыс. заявок составляет 181 млн долларов. Для сравнения: в момент девальвации рубля в конце сентября и в последних числах октября спрос превышал 200 млн долларов. Тогда, как выяснилось, иностранные инвесторы избавлялись от сотен миллиардов рублей и скупали доллары.
- Тем не менее рубль начал сдавать позиции – за один день он подешевел на 0,37% к доллару, несмотря на продажи валюты со стороны Центробанка и нефть, подорожавшую до 45 долларов за баррель впервые с августа. Однако аналитики считают, что оптимизм, охвативший мировые рынки после новости о вакцине Pfizer (которая будет недоступна россиянам), продолжит подпитывать цены на нефть и аппетит инвесторов к вложению средств в развивающиеся рынки, в том числе и в Россию. Поэтому рубль не упадет сильнее 77,5 за доллар, а значит – самое время покупать валюту.
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