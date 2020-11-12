Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля 43 0 Экономика

Спрос на твердую валюту в России продолжает расти – число заявок на покупку долларов на Московской бирже 11 ноября с расчетами завтра достигло исторического рекорда. Трейдеры оставили 7,5 тыс. заявок, что на 1,5 тыс. больше, чем в декабре 2014 года, когда рубль пережил «черный вторник». Покупатели долларов спешат воспользоваться временным укреплением рубля на 3%, которое произошло после ослабления доллара в результате победы Джо Байдена на президентских выборах в США.