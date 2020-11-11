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Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы

11 Ноября 2020 271 0 Экономика
Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы

Иностранные инвесторы, вкладывающиеся в российские акции и госдолг, с начала года избавляются от активов в России и продают рубли на Московской бирже. За десять месяцев они избавились от 1 трлн руб. и сделали большой вклад в девальвацию рубля, который обесценился с начала года на 25%.

Еще одна причина слабости рубля

  • С начала кризиса, вызванного пандемией, иностранные инвесторы начали тотальную распродажу активов в России и спешат вывести деньги из страны. В марте они избавились от 354 млрд руб., которые пошли на биржу и были обменяны на доллары. В апреле продажи составили 108,9 млрд руб., в мае и июне – 76,2 млрд., в июле – 153,2 млрд., в августе – 127,1 млрд.
  • В сентябре общая сумма снизилась до 88,5 млрд, в октябре она была сопоставимой – 89 млрд. Однако в последние три дня перед выборами в США продажи увеличились на 110 млрд. По данным ЦБ, продавали рубли несколько крупных кредитных организаций, что позволяет сделать вывод – распродажа рублей иностранцами была «общерыночной тенденцией».
  • Порыв инвесторов конвертировать рубли в доллары и защититься от рисков, которые несли в себе выборы в США, уронил рубль до 80 за доллар. Кроме выборов, по мнению ЦБ, иностранцев напугала возможность повторного локдауна в России и вторая волна коронавируса.
  • «Ронять» рубль иностранцам помогали российские банки. В октябре госбанки закупили валюты на 145 млрд руб., чтобы выплатить дивиденды своим иностранным акционерам. Сбербанк отдал иностранным держателям акций 422 млрд руб. в октябре.
  • При этом, пока Россия теряла капиталы, развивающиеся страны привлекли их в размере 7,6 млрд долларов в акции и 8,6 млрд долларов в облигации. Вместо притока инвестиций российские компании получили отток в 65,4 млрд руб. В госдолг было вложено меньше, чем инвесторы забрали месяцем ранее – 43 против 48 млрд руб.
  • Как отмечают аналитики, дальнейшая судьба рубля и российского госдолга находится всецело в руках нового президента США Джо Байдена. Российские власти на это заявляют полным безразличием. По их словам, России «будет не больно» и она давно готова к самым жестким санкциям.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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