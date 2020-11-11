Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы 271 0 Экономика

Иностранные инвесторы, вкладывающиеся в российские акции и госдолг, с начала года избавляются от активов в России и продают рубли на Московской бирже. За десять месяцев они избавились от 1 трлн руб. и сделали большой вклад в девальвацию рубля, который обесценился с начала года на 25%.