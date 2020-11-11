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Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян
11 Ноября 2020 62 0 Политика
Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила об успехе своей вакцины от коронавируса 9 ноября. По данным компании, ее разработка на третьем этапе испытаний доказала свою эффективность – она предотвращает 90% случаев заражения. В России не смогли пройти мимо этого – 11 ноября Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что эффективность российской вакцины «Спутник V» по итогам промежуточных анализов третьей фазы оказалась выше – 92%. Однако конкуренция между Россией и США в данном вопросе не имеет смысла. У американской вакцины есть один существенный недостаток, который сделает ее недоступной для россиян.
Американская вакцина будет доступна не всем
- Американский фармацевтический гигант – компания Pfizer завершила третий этап испытания своей вакцины от COVID-19 и готовится получить разрешение регулирующих органов на ее массовое производство (в этом колоссальное отличие от России, где разрешение выдаются после второго этапа). До конца года Pfizer может изготовить до 50 млн доз, а в 2021 году – до 1,3 млрд. Правда, охватят эти дозы в два раза меньше людей, поскольку каждому нужно сделать две прививки.
- Также у вакцины, которая вселила оптимизм в мировые рынки, нашелся существенный недостаток. По своему типу она относится к РНК-вакцинам и требует, чтобы ее хранили в пробирках с дозами при температуре минус 70 градусов. При размораживании в течение пяти дней она приходит в негодность, что делает ее плохо нетранспортабельной.
- Для сравнения: вакцина от другой американской компании Moderna необходимо держать при температуре 20 градусов, поскольку она тоже представляет собой РНК-викцину. Средство от англо-шведской компании AstraZeneca можно не замораживать, но обязательно хранить в холодильнике.
- Это ставит вопрос о масштабных логистических и технологических усилиях, которые необходимо будет предпринять, чтобы доставить вакцину в Азию, Южную Америку и Африку. Доставка в Россию так же потребует больших затрат, что делает ее маловероятным средством для массового применения. Как пишет Bloomberg, многие страны предпочтут вакцины других компаний именно в силу особенностей транспортировки и хранения американских вакцин.
- Таким образом, у российской вакцины на отечественном рынке, а также на рынках развивающихся стран не будет сильной конкуренции с продукцией американских гигантов. Но Российский фонд прямых инвестиций все равно отчитался о более высокой эффективности российского препарата «Спутник V» – показатель достиг 92%. К такому выводу специалисты пришли, вакцинировав 20 тыс. человек одной дозой и 16 тыс. двумя дозами. Впрочем, россиянам это ничего не говорит – выбора между отечественной разработкой и американской у них не будет.
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