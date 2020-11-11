Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян 62 0 Политика

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила об успехе своей вакцины от коронавируса 9 ноября. По данным компании, ее разработка на третьем этапе испытаний доказала свою эффективность – она предотвращает 90% случаев заражения. В России не смогли пройти мимо этого – 11 ноября Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что эффективность российской вакцины «Спутник V» по итогам промежуточных анализов третьей фазы оказалась выше – 92%. Однако конкуренция между Россией и США в данном вопросе не имеет смысла. У американской вакцины есть один существенный недостаток, который сделает ее недоступной для россиян.