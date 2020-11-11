Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 НОЯ, 14:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 НОЯ, 14:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян

11 Ноября 2020 62 0 Политика
Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила об успехе своей вакцины от коронавируса 9 ноября. По данным компании, ее разработка на третьем этапе испытаний доказала свою эффективность – она предотвращает 90% случаев заражения. В России не смогли пройти мимо этого – 11 ноября Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что эффективность российской вакцины «Спутник V» по итогам промежуточных анализов третьей фазы оказалась выше – 92%. Однако конкуренция между Россией и США в данном вопросе не имеет смысла. У американской вакцины есть один существенный недостаток, который сделает ее недоступной для россиян.

Американская вакцина будет доступна не всем

  • Американский фармацевтический гигант – компания Pfizer завершила третий этап испытания своей вакцины от COVID-19 и готовится получить разрешение регулирующих органов на ее массовое производство (в этом колоссальное отличие от России, где разрешение выдаются после второго этапа). До конца года Pfizer может изготовить до 50 млн доз, а в 2021 году – до 1,3 млрд. Правда, охватят эти дозы в два раза меньше людей, поскольку каждому нужно сделать две прививки.
  • Также у вакцины, которая вселила оптимизм в мировые рынки, нашелся существенный недостаток. По своему типу она относится к РНК-вакцинам и требует, чтобы ее хранили в пробирках с дозами при температуре минус 70 градусов. При размораживании в течение пяти дней она приходит в негодность, что делает ее плохо нетранспортабельной.
  • Для сравнения: вакцина от другой американской компании Moderna необходимо держать при температуре 20 градусов, поскольку она тоже представляет собой РНК-викцину. Средство от англо-шведской компании AstraZeneca можно не замораживать, но обязательно хранить в холодильнике.
  • Это ставит вопрос о масштабных логистических и технологических усилиях, которые необходимо будет предпринять, чтобы доставить вакцину в Азию, Южную Америку и Африку. Доставка в Россию так же потребует больших затрат, что делает ее маловероятным средством для массового применения. Как пишет Bloomberg, многие страны предпочтут вакцины других компаний именно в силу особенностей транспортировки и хранения американских вакцин.
  • Таким образом, у российской вакцины на отечественном рынке, а также на рынках развивающихся стран не будет сильной конкуренции с продукцией американских гигантов. Но Российский фонд прямых инвестиций все равно отчитался о более высокой эффективности российского препарата «Спутник V» – показатель достиг 92%. К такому выводу специалисты пришли, вакцинировав 20 тыс. человек одной дозой и 16 тыс. двумя дозами. Впрочем, россиянам это ничего не говорит – выбора между отечественной разработкой и американской у них не будет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей
Экономика

Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы

Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы
Экономика

Девальвация рубля привела к росту цен до 40%

Девальвация рубля привела к росту цен до 40%
Экономика

Власти Москвы ввели «мягкий карантин» до 15 января

Власти Москвы ввели «мягкий карантин» до 15 января
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации

Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации

Новости дня

11:18 В России количество заболевших COVID-19 выросло на 19851 человека В России количество заболевших COVID-19 выросло на 19851 человека
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:55 В РФ новогодние каникулы могут продлить на две недели В РФ новогодние каникулы могут продлить на две недели
10:29 Три алтайских врача заразились COVID-19 после вакцинации Три алтайских врача заразились COVID-19 после вакцинации
09:46 Титов: московскому бизнесу нужно компенсировать убытки от новых ограничений Титов: московскому бизнесу нужно компенсировать убытки от новых ограничений
10 НОЯ, 18:49 Президент подписал назначение новых министров Президент подписал назначение новых министров
10 НОЯ, 18:01 Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 НОЯ, 17:26 ЦБ рекомендует ограничить снятие наличных на кассах ЦБ рекомендует ограничить снятие наличных на кассах

Узнай, страна!

12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
09 НОЯ, 17:32 Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter