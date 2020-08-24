Доллары и евро закончились у банков России 194 0 Экономика

Российские банки остались без свободных долларов и евро. Еще в начале года на счетах у кредитных организаций находилось около 10 млрд долларов запасов. Но из-за падения экспортных доходов российской экономикой и оттока капитала, а также девальвации рубля в начале июля у банков оставалось только 5 млрд долларов – настолько их резервы превышали обязательства перед клиентами, пишут аналитики Райффайзенбанка. Однако за июль почти вся эта сумма была использована. Результатом валютной проблемы банковского сектора станет дальнейшее ослабления рубля.