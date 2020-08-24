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Доллары и евро закончились у банков России
24 Августа 2020 194 0 Экономика
Российские банки остались без свободных долларов и евро. Еще в начале года на счетах у кредитных организаций находилось около 10 млрд долларов запасов. Но из-за падения экспортных доходов российской экономикой и оттока капитала, а также девальвации рубля в начале июля у банков оставалось только 5 млрд долларов – настолько их резервы превышали обязательства перед клиентами, пишут аналитики Райффайзенбанка. Однако за июль почти вся эта сумма была использована. Результатом валютной проблемы банковского сектора станет дальнейшее ослабления рубля.
Вся валюта утекла из России
- На счетах российских банков не осталось свободной иностранной валютой. За полгода кредитные организации израсходовали 5 млрд долларов и почти столько же потратили в июле. Валютная подушка банков сдулась на глазах из-за потери Россией экспортной выручки, рекордного оттока капитала и падения курса рубля.
- В июле отток клиентских денег из банков приостановился и даже наблюдалось пополнение счетов компаний на 0,6 млрд долларов. Однако сказался дивидендный сезон, который спровоцировал отток капитала. Также валюту ушла из банков через кредиты – банки выдали в июле 3,7 млрд долларов новых займов. В Райффайзенбанке считают, что это нетипично, учитывая спад экономики в последние годы.
- Отток валюты по кредитным и депозитным операциям банки покрывали за счет резервов – для этого с иностранных корсчетов они привлекли 6,3 млрд долларов. Часть этой валюты была конвертирована в рубли. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, это делалось одновременно с покупкой контрактов на обмен рублей обратно на валюту, но с отсрочкой. Подобная операция позволила компенсировать нехватку рублевой ликвидности, поскольку физлица и юрлица вывели со счетов в банках 184 млрд руб. в июле.
- Также за счет конвертации долларов в рубли банки нарастили объем кредитования до 550 млрд руб., а 100 млрд руб. вложили в покупку гособлигаций и помогли, таким образом, Минфину профинансировать дефицит бюджета.
- Без запасов долларов и евро на счетах у банков рубль будет слабеть, считают в Райффайзенбанке. Поскольку импорт постепенно восстановится, компании будут выплачивать дивиденды, а ЦБ – сокращать продажи валюты. Из этого положения банки могут найти выход – начать распродажу еврооблигаций из своего портфеля на 47 млрд долларов, чтобы получить доллары и евро. Но такая распродажа будет сопряжена с большими скидками на еврооблигации и потерей денег банками.
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