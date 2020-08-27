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Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны
27 Августа 2020 786 0 Экономика
Белоруссия оставит у себя 1 млрд долларов, который должна была отдать России. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что уже обо всем договорился с президентом России Владимиром Путиным. Точно так же перед падением Виктора Януковича на Украине Путин выдал ему 3 млрд долларов, которые новое украинское правительство отказалось отдавать Москве.
Поддержка диктатора дорожает
- Путин простил Белоруссии 1 млрд долларов долга, заявил Лукашенко. Минску не придется выплачивать их до конца 2020 года России. На эти деньги республика поддержит белорусский рубль, который девальвируется на фоне протестов. Но вряд ли Белоруссии удастся избежать валютного кризиса и потери существенной доли экспортной выручки – против Лукашенко бастуют заводы, дающие 25% ВВП.
- Заявление Лукашенко прозвучало на совещании с правительством 27 августа. Из всех способов остановить обвал национальной валюты предпочтительным оказался не отдавать долг России. При этом долги перед другими странами Минск продолжит погашать. Совокупный долг Белоруссии составляет 39,5 млрд долларов, из которых 17 млрд – долг правительства. Резервы страны оцениваются в 9 млрд долларов, из которых лишь 4,2 млрд – живые деньги.
- По словам Лукашенко, 1 млрд долларов Минск «оставит у себя». «И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – подчеркнул он. Окончательно решить вопрос должны премьер-министры двух стран на переговорах 27 августа. Они будут посвящены рефинансированию долга Белоруссии.
- До этого глава Минфина республики Юрий Селиверстов говорил о просьбе Минска рефинансировать 1,6 млрд долларов. Вся эта сумма была выдана белорусскому правительству российскими банками. Проблемы у Лукашенко начались после протестов: на слухах о контроле валютных операций население начало скупать доллары и евро, что запустило девальвационный процесс. Девальвация, в свою очередь, увеличила выплаты по внешнему долгу в рублях, а остановка предприятий лишила страну валютной выручки от экспорта.
- В 2019 году Путин отказывался простить Белоруссии 630 млн долларов межправительственного кредита и 200 млн долларов транша из Евразийского фонда стабилизации и развития. Однако политический кризис дает ему возможность ослабить Лукашенко и добиться глубокой интеграции Белоруссии.
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