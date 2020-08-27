Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны 786 0 Экономика

Белоруссия оставит у себя 1 млрд долларов, который должна была отдать России. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что уже обо всем договорился с президентом России Владимиром Путиным. Точно так же перед падением Виктора Януковича на Украине Путин выдал ему 3 млрд долларов, которые новое украинское правительство отказалось отдавать Москве.