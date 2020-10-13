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Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

13 Октября 2020 71 0 Экономика
Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

Российским банкам не хватает твердой валюты, а валютные поступления от экспорта не обещают улучшения ситуации как минимум до конца года. Еще в августе банки столкнулись с нехваткой долларов в размере 3,5 млрд. В сентябре показатель сильно не ухудшился, но, даже сохраняясь на прежнем уровне, он сильно осложняет банкам текущие операции.

Финансы банков поют романсы

  • Долларов в российской банковской системе становится все меньше. Кредитным организациям приходится ее занимать по высоким ставкам, поскольку вкладчики забирают депозиты из-за низких ставок, а нерезиденты выводят средства из России, не доверяя ее финансовой политике.
  • В августе, согласно подсчетам Райффайзенбанка, у банков возник дефицит долларов в размере 3,5 млрд. Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что нижняя точка в этом плане ожидает российские кредитные организации в конце текущего года.
  • По состоянию на октябрь годовой валютный базис – разница ставок валютных и рублевых свопов – расширился максимально с марта, что означает одно – на межбанковском рынке обозначился дефицит валютной ликвидности. Все по причине высокого оттока капиталов – в третьем квартале из России утекло 7,9 млрд долларов при притоке в 2,5 млрд. В итоге 5,4 млрд долларов пришлось выложить Центробанку из резервов.
  • По мнению аналитиков Райффайзенбака, до конца года ситуация с валютной ликвидностью у российских банков никак не улучшится – для этого нет источников пополнения. Следовательно, стоимость валютных займов между банками будет только расти. Более того, ликвидность может рекордно подорожать, если иностранные государства и Россия снова закроются на карантин, что вполне возможно.
  • Повторное обрушение цен на нефть оставит Россию совсем без валютных поступлений. Поскольку у российских банков больше нет валюты в резервах, доллары и евро станут настоящим дефицитом и курс рубля взмоет вверх. Пока же нефть, газ и нефтепродукты приносят валютной выручки на 50% меньше, чем еще год назад.
  • Российские банки начинали 2020 год с запасами в 15 млрд долларов. Но к августу они проели эту «подушку безопасности». За счет резервов банков ЦБ поддерживал стабильность рубля, однако после того как банки оказались должны на 3,5 млрд долларов больше, чем у них есть в запасе, рубль оказался в уязвимой позиции и имеет все шансы слабеть до конца года. Это, в свою очередь, приведет к росту на все товары без исключения, прогнозируют в ЦБ,
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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