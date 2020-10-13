Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты 71 0 Экономика

Российским банкам не хватает твердой валюты, а валютные поступления от экспорта не обещают улучшения ситуации как минимум до конца года. Еще в августе банки столкнулись с нехваткой долларов в размере 3,5 млрд. В сентябре показатель сильно не ухудшился, но, даже сохраняясь на прежнем уровне, он сильно осложняет банкам текущие операции.