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Набиуллина предсказала рост цен из-за обвала рубля

13 Октября 2020 447 0 Экономика
Набиуллина предсказала рост цен из-за обвала рубля

Ценники в магазинах резко вырастут из-за скачка доллара почти до 80 руб., а евро – выше 90 руб. Все из-за девальвации, которую допустил Центробанк, отвечающий по закону за стабильность национальной валюты. «Повышательное давление» на цены ожидает регулятор после ослабления рубля, за счет которого были увеличены резервы и пополнен бюджет.

Россиян ждет ощутимый рост цен

  • Росстат зафиксировал ускорение роста цен до 3,7% в сентябре, что стало рекордным значением за последние 12 месяцев. Главным фактором инфляции статистическое ведомство прямо назвало ослабление рубля. Центробанк признал это и со своим бюрократическим новоязом охарактеризовал ситуацию так: девальвация окажет «повышательное давление» на цены.
  • Больше всего подорожали импортные непродовольственные товары и отечественная продукция с импортной составляющей, пояснил ЦБ. В частности бытовая техника в сентябре подорожала на 3,9%, компьютеры – на 2,9%, инструменты – на 4,4%, автомобили – на 7%.
  • После этого в росту пойдут цены на продукты питания. В том числе в силу мировой тенденции – по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс мировых цен на продовольствие растет четыре месяца подряд, прибавив 7,6% в долларах. Но в рублях рост стоимости продовольствия составляет уже 20%. Так, например, пшеница первого класса подорожалп на 325 руб. – до 14650 руб. за тонну без НДС. По словам экспертов, столько дорого пшеница на российском рынке никогда не стоила.
  • Рубль девальвировался на 13% за третий квартал и на 24% с начала года. Его обесценение приведет к удару по экономике, сильнее других зависящей от импорта. Вопреки заявлениям властей, Россия – слабая экономика «трубы», зависимость которой от импортных товаров и технологий составляет 70-90%.
  • По данным аналитиков IHS Markit, затраты производителей на импорт уже выросли до рекорда за 2 года. Топ-менеджеры промышленных предприятий находятся в удручающем состоянии – с одной стороны, девальвация рубля вынуждает повышать цены, с другой – пандемия ударила по спросу на конечную продукцию. Но, несмотря на слабый спрос, темпы инфляции в целом были максимальными за четыре месяца, отмечают в IHS Markit.
  • Все, что может противопоставить росту цен Россия – бедность и 20,5 млн человек за чертой бедности, которые выживают на 12130 руб. в месяц. Во втором квартале реальные доходы россиян обрушились на 8%, к концу года, по самому оптимистичному сценарию, они снизятся на 3%, но скорее в два раза больше из-за второй волны коронавируса. Но ЦБ настаивает на своем прежнем прогнозе – инфляция не превысит 3,7-4,2%, а за верхнюю границу выйдет только при одном условии – если рубль упадет до 83-85 за доллар. Впрочем, это вполне вероятно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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