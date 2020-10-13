Набиуллина предсказала рост цен из-за обвала рубля 447 0 Экономика

Ценники в магазинах резко вырастут из-за скачка доллара почти до 80 руб., а евро – выше 90 руб. Все из-за девальвации, которую допустил Центробанк, отвечающий по закону за стабильность национальной валюты. «Повышательное давление» на цены ожидает регулятор после ослабления рубля, за счет которого были увеличены резервы и пополнен бюджет.