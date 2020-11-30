Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке 209 0 Экономика

Принято считать, что девальвация рубля помогает экспортерам сырья. Однако последний отчет «Газпрома» опровергает этот тезис. Российская газовая монополия получила за девять месяцев 2020 года убыток в 218 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности. Год назад за тот период монополия сгенерировала прибыль в 1,1 трлн руб. Главной причиной убытков в компании назвали изменение курса рубля к доллару и евро.