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Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке
30 Ноября 2020 209 0 Экономика
Принято считать, что девальвация рубля помогает экспортерам сырья. Однако последний отчет «Газпрома» опровергает этот тезис. Российская газовая монополия получила за девять месяцев 2020 года убыток в 218 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности. Год назад за тот период монополия сгенерировала прибыль в 1,1 трлн руб. Главной причиной убытков в компании назвали изменение курса рубля к доллару и евро.
Чистый убыток из-за девальвации
- В январе-сентябре 2020 года «Газпром» получил убыток в размере 202,207 млрд руб. против прибыли в 1,107 трлн руб. в 2019 году. Об этом говорится в отчете компании по международным стандартам отчетности. По российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) убыток был больше – 592 млрд руб. Но при этом убыток от продаж составлял 180,62 млрд руб.
- В международном отчете «Газпрома» отмечается, что продажи упали на 25% – до 4,3 трлн руб. Но, согласно выводам компании, не это стало главной причиной потерь, а изменение курса рубля по отношению к доллару и евро – на 34% и 29% соответственно.
- Убыток от курсовой разницы достиг 750 млрд руб. и частично был перекрыт другими доходными статьями. Так, например, прибыль компании в 2020 году составила 325 млрд руб.
- Между тем чистый долг «Газпрома» вырос с начала года на 41%, до 1,3 трлн руб. Этот рост связан с падением курса рубля и он же принес основной убыток компании, поскольку долг номинирован в иностранной валюте.
- Тем не менее компания сильно сократила экспорт: на 13% в Западную Европу, на 11,5% в Центральную Европу, в Турцию и Китай на 25%. Ключевой для России рынок – Германия – закупила на 25% газа меньше, чем в 2019 году.
- Падает выручка «Газпрома» и от продаж газа в страны СНГ (на 20%) и внутри России (на 6%). Средняя цена поставок сократилась до 118 долларов за тысячу кубометров в третьем квартале. Это всего на 13 долларов больше, чем себестоимость экспорта.
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