«Придется дальше жить в кризисе». Министр Путина назвал его «новой реальностью» 142 0 Экономика

Министр экономики России, отвечающий за ее развитие и рост, считает развернувшийся в стране кризис «новой реальностью». К ней, по его мнению, необходимо адаптировать бюджет и все государственные программы. В «новой нормальности» экономика страны упадет на 3,9% ВВП в текущем году и вырастет на 3,3% в следующем. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает эти оценки слишком оптимистичными – из-за второй волны коронавируса падение достигнет 5%, а восстановление в 2021 году будет гораздо медленнее.