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«Придется дальше жить в кризисе». Министр Путина назвал его «новой реальностью»
15 Октября 2020 142 0 Экономика
Министр экономики России, отвечающий за ее развитие и рост, считает развернувшийся в стране кризис «новой реальностью». К ней, по его мнению, необходимо адаптировать бюджет и все государственные программы. В «новой нормальности» экономика страны упадет на 3,9% ВВП в текущем году и вырастет на 3,3% в следующем. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает эти оценки слишком оптимистичными – из-за второй волны коронавируса падение достигнет 5%, а восстановление в 2021 году будет гораздо медленнее.
Кризис как новая нормальность
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая перед депутатами Госдумы в четверг, 15 октября, заявил, что необходимо в государственной риторике уходить от понятия «антикризис», поскольку то, что происходит в экономике страны, «это не кризис уже, это новая реальность».
- «Новая реальность» выглядит пока так: крупнейшее за 5 лет падение ВВП, рекордное с 1999 года обрушение доходов граждан, девальвация рубля на четверть с начала года. «Нам дальше придется в ближайшее время жить в этой реальности», – предупредил Решетников.
- Поэтому глава Минэкономразвития предложил адаптировать к кризису «весь бюджет и все программы». По его словам, уже проделана большая работа (секвестр бюджета на 10%, в том числе социальных статей с сохранением оборонных и расходов на бюрократию). Однако президент поставил «новые стратегические цели» (сдвинул сроки исполнения национальных проектов с 2024 года на 2030-ый), поэтому она не завершена.
- Также Решетников высказался по поводу рубля. Он, по его мнению, «переослаблен» и связано это не с экономическими, а с психологическими факторами: страхами инвесторов из-за развития ситуации с пандемией и возможных санкций. Но в середине октября на валютном рынке «наметилась стабилизация», заверил Решетников
- Минэкономразвития прогнозирует по итогам года сокращение экономики на 3,9%, а в 2021 году ее восстановление на 3,3%. При этом это самая оптимистичная оценка: МВФ прогнозирует спад на 4,1%, Всемирный банк – на 5%, ОЭСР – на 6%, Счетная палата – 4,2-4,8%.
- По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в расчетах Минэкономразвития не учтены текущие риски. «Вторая волна пандемии – это реальность, вторая волна не была заложена в прогноз», – отметил Кудрин.
- Для россиян привыкнуть к «новой реальности» сложно: во втором квартале доходы упали на 8%, впервые с 1999 года столь резко. Потребление рухнуло на 22,2%, чего еще не было в новейшей истории России. По масштабу шока для потребителей нынешний кризис превышает рекорды предыдущих, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
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