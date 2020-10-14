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Хлеб и водка подорожают. Рекордный урожай не спасет Россию
14 Октября 2020 301 0 Экономика
Российские власти готовятся доложить об очередном рекорде – втором по объему урожае зерновых в истории страны. Однако сопровождать отчет властей о небывалых успехах будет подорожание хлеба, макарон, водки и кормов для животных. Причина у этого одна – девальвация рубля, которая привела к тому, что пшеница на внутреннем рынке подорожала до 14655 руб. без учета НДС.
Дорожает самое необходимое
- Россия – страна противоречий и парадоксов. Один из них каждый россиянин ощутит на своем кошельке уже этой осенью. Для начала дадим слову представителю власти: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил об ожидании второго по объему урожая зерновых в этом году. Он составит не менее 125 млн тонн различных зерновых культур. Повод для гордости? Безусловно.
- Но россиянам выкатили не бочку с медом, в которую справедливости ради стоит положить ложку дегтя, а бочку дегтя, в которой сообщение о рекордном урожае было единственной ложкой меда. Вряд ли в Минсельхозе не наблюдали за стремительной девальвацией рубля в сентябре, когда российская валюта потеряла 7% стоимости и стала худшей в мире. Так вот эта позорная страница в истории рубля уже привела к тому, что зерно в России резко подорожало.
- Цены на пшеницу растут вместе с курсами валют и достигли исторического рекорда, сообщил аналитический центр «СовЭкон». На прошлой неделе пшеница 3 класса подскочила в цене на 325 руб., до 14650 руб. за тонну без НДС, а 4 класса – на 300 руб., до 14625 руб. за тонну. Менее чем за два месяца пшеница подорожала на 20%.
- Как отмечают аналитики «СовЭкона», столь дорого российское зерно на внутреннем рынке не стоило никогда. Но это закономерно – пшеница экспортный продукт и дорожает в долларах на мировом рынке. Так, например, экспортные цены на черноморскую пшеницу с середины августа выросли на 30 долларов, до 239 за тонну. Все по причине ухудшения прогнозов на мировой урожай.
- Пока власти только обсуждают, как сдерживать рост. Возможно введение новых ограничений на экспорт, подобных тем, что действовали с 1 апреля по 30 июня. Также власти допускают введение экспортных пошлин. Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что добиться желаемого вряд ли получится: как только решение будет объявлено, рынок активизирует закупки и «задерет цены». «Это автоматически приведет к повышению мировых цен», – говорит Злочевский.
- Соответственно, и на внутреннем рынке цены пойдут вверх – если на внешних рынках зерно стоит баснословных денег, почему производители должны отдавать его за «бесценок» в России? Самым эффективным механизмом были бы зерновые интервенции – скупка государством зерна в запас для его последующей распродажи с целью давления на цены.
- Поскольку сдержать рост цен на пшеницу могут только укрепление рубля и снижение экспорта, очевидно, что зерно продолжит дорожать в этом году. Это, по мнению профессора Института экономики РАН Ивана Старикова, приведет к подорожанию хлеба, макарон, водки и кормов для животных. «То, что эта ситуация будет спроецирована на стоимость продуктов переработки зерна, вполне очевидно», – заключил профессор.
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