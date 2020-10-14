Хлеб и водка подорожают. Рекордный урожай не спасет Россию 301 0 Экономика

Российские власти готовятся доложить об очередном рекорде – втором по объему урожае зерновых в истории страны. Однако сопровождать отчет властей о небывалых успехах будет подорожание хлеба, макарон, водки и кормов для животных. Причина у этого одна – девальвация рубля, которая привела к тому, что пшеница на внутреннем рынке подорожала до 14655 руб. без учета НДС.