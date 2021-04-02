Дети одиноких родителей: как вырастить гармоничного человека и сохранить себя

Статистически почти в трети семей России воспитанием детей занимается только один родитель, чаще – мама. Родитель-одиночка – это особая ответственность не только за организацию быта ребёнка, но и за то, насколько счастливым взрослым он вырастет. И при всем этом очень важно выделить время на собственные интересы.

Несмотря на то, что ситуация, при которой ребенка воспитывает только один родитель, становится обыденной, а само явление носит все более массовый характер, общественное мнение на этот счет продолжает оставаться отрицательным. Особенно тяжело приходится женщинам, на которых оказывается огромное давление через навешивание всевозможных ярлыков от «Мальчику нужен отец, иначе он не вырастет настоящим мужчиной» до «Разведенная женщина с детьми личную жизнь не устроит». Между тем, одинокое родительство само по себе – непростое испытание. Высокая ответственность, хроническая усталость, проблемы с работой, домашние хлопоты, которые не с кем разделить, чувство одиночества и проблемы с самооценкой нередко вгоняют одинокого родителя в дистресс – длительный стресс, который мешает мобилизировать силы и крайне отрицательно влияет на психологическое и физическое состояние человека.

Как вырваться из замкнутого круга?

Всегда помните: только вам решать, будете ли вы использовать чужое мнение как ориентир в своей жизни или проигнорируете его. Четко определитесь со своими желаниями и отделите их от ожиданий родни, знакомых, общества – только ваши собственные интересы и интересы ребенка должны быть приоритетны. И именно исходя из приоритета интересовав вашей маленькой семьи планируйте вашу жизнь. Дети остро чувствуют психологическое состояние взрослых, и ваш ребенок должен ощущать, что вы сохраняете контроль над ситуацией. Поэтому главное правило: оставлять проблемы внешнего мира за пределами отношений с ребенком. Конфликты бывают и в полных семьях. Просто старайтесь разрешать их конструктивно, спокойно разговаривать с ребёнком, относиться к нему как к подрастающей личности, выстраивайте доверительные отношения.

Расставляем приоритеты правильно

Нередко для одиноких родителей ребёнок становится центром вселенной. Особенно усердствуют матери, иногда полностью отказываясь от личной жизни, чтобы посвятить себя «обиженной судьбой кровиночке». С одной стороны, это вредит самой женщине, которая страдает от одиночества и отсутствия необходимой поддержки. С другой, это плохо сказывается на ребенке, которому нужно учиться самому принимать решения и обслуживать себя – иначе он вырастет инфантильным и неприспособленным ко взрослой жизни.

Впрочем, когда мамы завышают требования и, стараясь вырастить «настоящего мужчину», записывают малыша в десяток спортивных кружков, это тоже, скорее, следование собственным амбициям, а не интересам ребёнка. Постоянное давление плохо скажется на психике мальчика, его самооценке. Дочери одиноких родителей нередко сами назначают себя «маленькими хозяюшками» в доме, чтобы помочь маме или папе. Это хорошее стремление, но нельзя позволить ребёнку лишиться радостей детства. И не напрашивайтесь на сочувствие. Вы вправе сказать: «Дай мне немножко отдохнуть, и тогда – поиграем», но не жалуйтесь ребёнку, как вам тяжело: для детской психики – это непомерная нагрузка.

Поддерживайте в ребёнке веру в собственные силы, воодушевляйте его, хвалите за посильную помощь по дому. И избавьтесь от лишних гендерных стереотипов – мальчику совершенно не помешает уметь варить борщ, а девочке – пользоваться шуруповёртом. Передавайте детям всё, в чём вы сильны, и что может пригодиться им в жизни.

Перестаем себя винить

Одинокие родители часто страдают от чувства вины из-за того, что ребёнку может чего-то не хватать в эмоциональном или материальном плане. В такой ситуации чуткий ребёнок может либо счесть виноватым и себя, либо, наоборот, начнет манипулировать родителем ради брендовой одежды и модных гаджетов. Постарайтесь внушить ребёнку, что уверенность в себе должна основываться не на этих внешних атрибутах, а на собственных личных качествах, достижениях и знаниях.

Помните: ваши интересы важны не менее, чем интересы ребенка. Нельзя добровольно жертвовать чем-то ради ребёнка, а потом заявлять, что он что-то должен вам в ответ. Даже очень любя и уважая вас, ребёнок всё равно должен рано или поздно покинуть родительский дом, чтобы строить собственную семью. Вы растите не собственный идеал «удобного и надёжного партнёра», позвольте сыну или дочери проживать собственную уникальную жизнь. У вас же, помимо ответственности за ребенка, есть и обязанности по отношению к самому себе – уделяйте время на развитие своих способностей в той сфере, которая вам интересна.

Отношение ко второму родителю

Даже если брак распался со скандалом, и бывший партнёр не принимает участия в жизни ребёнка, не принижайте его в глазах сына или дочери. Конечно, не нужно лгать о якобы героически погибшем моряке-подводнике, просто старайтесь, говоря ребёнку о его отсутствующем родителе, вспоминать хорошие вещи, связанные с ним. Не допускайте критических высказываний, вроде: «ты в точности как твой отец!» Если в сознании ребёнка закрепится, что его родитель «плохой», он может счесть «плохим» и себя, что, конечно, не упростит ему жизнь. Избегайте обобщений вроде «все мужчины» или «все женщины», особенно в негативном ключе. И не запрещайте ребёнку видеться с родителем – для вас это просто «бывший», но для ребёнка – очень важный человек на всю жизнь, часть его самого. Выражая уважение к бывшему партнёру, вы вызываете у ребёнка уважение и к себе.

Найдите среду общения для себя и ребенка

Мальчикам нужны сильные авторитеты, чтобы подражать им и равняться на них. И чтобы таким авторитетом не стал какой-нибудь старший друг со двора, который ничему путному не научит, хорошо бы найти ребёнку в этом качестве достойную фигуру: учителя, тренера в какой-нибудь интересной ему секции, где мальчику заодно привьют и стремление к достижению целей.

Для девочки отсутствие отца может сделать мир мужчин таинственным и пугающим, внушить ей чувство уязвимости, незащищённости. Ей будут грозить проблемы с самооценкой, а повзрослев, она может невольно попытаться найти себе поддержку, «отцовскую фигуру» в своём муже, что не пойдёт на пользу супружеским отношениям, которые устроены совсем иначе. Так что, чем больше в жизни мальчика или девочки, растущих без отца, будет мужских фигур, будь то дяди, дедушки, старшие братья – тем лучше.

Максимально компенсируйте сыну или дочери общение с отсутствующим родителем, чтобы подросший ребёнок не сделал этого сам, примкнув к какой-нибудь «группировке». Выделите время, чтобы погулять вместе, сходить в зоопарк или в кино, пусть даже в ущерб приборке и готовке. В идеале – не проводите выходные только вдвоём с ребёнком – отправляйтесь вместе туда, где он может провести время со сверстниками, а вы – с их родителями – на детскую площадку или в парк. Это поможет и ребёнку, и вам, восполнить недостаток общения, а возможно, и завести дружбу с теми, кто прекрасно понимает ваше положение.

Воспитать ребёнка полноценной, гармоничной личностью вполне может и один родитель. Если он будет для ребёнка образцом, в том числе и в построении отношений с другими людьми. Поэтому смело позвольте себе счастье и в личной жизни. И, возможно, ваш новый избранник тоже станет прекрасным примером для вашего ребёнка, старшим другом или родителем, привнеся в его жизнь ещё больше уверенности, заботы и тепла.