Дети и соцсети: нужен ли родительский контроль?

Интернет и соцсети – неотъемлемая часть современной жизни. Обучать детей безопасному поведению в виртуальном пространстве сегодня так же необходимо, как и основам гигиены или правилам дорожного движения. В последние месяцы проблема заметно обострилась – через соцсети детей то запугивают якобы готовящимся минированием школ, то правдами и неправдами завлекают на несанкционированные протестные акции и в радикальные группы. Как же защитить своего умного и любознательного, но ещё такого неопытного и уязвимого ребёнка от недостоверной информации и опасных знакомств в интернете?

Для легальной регистрации в социальной сети дети должны достигнуть определённого возраста, но мало кого из них это останавливает – уж очень им хочется поскорее присоединиться к группе по интересам, подписаться на своего кумира, набрать популярность, проявить собственное мнение, показать своё творчество, даже начать зарабатывать. В результате в соцсети дети попадают, едва научившись читать и писать, и тут же оказываются в безбрежном океане информации, в которой ещё не умеют ориентироваться. Научить их этому – на сегодня – одна из важнейших задач родителей и учителей.

Не недооценивайте опасности соцсетей

Раньше основной опасностью интернета и соцсетей считалась выработка зависимости, но к сегодняшнему дню ярко проявили себя множество других угроз. Молодёжь подсаживают на наркотики, пропагандируя якобы безопасные спайсы и соли, чудовищные «группы смерти» склоняют детей к суициду, а манипуляторы маскируют экстремистские идеи под «борьбу за свободу», обещая подросткам столь желанное особое предназначение, перспективы и понимание, убеждая, что противоправные действия – это «взросло», «модно» и «круто».

Другая острая проблема в соцсетях – кибербуллинг – травля с оскорблениями и угрозами, особенно болезненная для детей потому, что дистанционность сетевого общения до определённого момента кажется им гарантией безопасности.

Продолжает прогрессировать и зависимость от успешности в соцсетях, которые показывают детям глянцевые картинки чужого успеха, зачастую не имеющие отношения к реальности. Да и красивого фото для популярности в сети уже недостаточно, и вот подростки на камеру раздеваются или избивают одноклассников, чтобы получить свои «15 минут славы», даже понимая, как это неправильно, незаконно и опасно.

Кстати, известность в социальной сети – отнюдь не решение всех проблем. У любой публичности есть обратная сторона – необходимость постоянно «держать марку», многочисленные завистники и недоброжелатели.

Обращайте внимание на тревожные признаки

Знаком того, что в виртуальной жизни ребёнка что-то не в порядке, может стать любое кардинальное изменение в его поведении. Если ребёнок резко сократил время пользования гаджетами, удалил свою страничку – возможно, дело в травле. А радикальная смена интересов может означать не только поиски себя, но и чьё-то влияние, новые знакомства в сети, к которым стоит присмотреться. Если ребёнок стал чрезмерно скрытным и тревожным, если у него резко изменился режим дня, ухудшилась успеваемость, если из дома начали пропадать вещи – это – симптомы проблем, что реальных, что виртуальных, которым в любом случае нужно уделить внимание.

Со многими ситуациями дети справляются, просто перерастая их, но иногда острые тревожные или депрессивные состояния ребёнка, психическая и физическая зависимость от соцсетей, веб-сёрфинга и онлайн-игр в ущерб реальной жизни могут потребовать и участия специалиста, который поможет понять, чего вашему сыну или дочери недостаёт в семье, в реальном общении.

Найдите баланс контроля

Все дети разные, и в некоторых случаях имеет смысл определить для школьника чёткие рамки пользования интернетом. Предоставьте ребёнку выбор способа вашего участия в его сетевой жизни – спросите, что будет ему комфортнее: допустить вас в друзья в соцсети, закрыть аккаунт от посторонних, активировать функцию родительского контроля в гаджете и т.д.

Чтение переписки в мессенджерах и электронной почте – нарушение личных границ даже в случае с ребёнком. Начав «шпионить» за ним, можно утратить его доверие навсегда. А вот с кем именно ребёнок общается – проконтролировать важно. Дайте ему понять, что вы не стремитесь ограничить его свободу, а интересуетесь его жизнью. Подписка на страничку ребёнка в соцсети может помочь родителям лучше узнать его внутренний мир, успешнее поддержать. При этом, конечно, не следует вести себя навязчиво, прилюдно приставать с нравоучениями, смущать ребёнка перед друзьями.

Объясняйте, а не запрещайте

Любые запреты вызовут у подростков лишь противодействие. Всегда приводите конкретные примеры того, в чём именно заключается опасность соцсетей, и как её избежать. Это важно помнить и взрослым:

– С людьми, которых за пределами интернета не знаете, нужно вести себя очень осторожно. Попросите ребёнка рассказывать вам о навязчивых незнакомцах в соцсетях, особенно о тех, кто предлагает личные встречи. В виртуальном пространстве кто угодно способен представиться кем угодно, прикрывшись милой аватаркой.

– К любой информации в интернете нужно относиться критически – она может быть недостоверной. Покажите сыну или дочери заслуживающие доверия новостные ресурсы, научите его правильно формулировать поисковые запросы. Предупредите ребёнка, что кликнув по «сенсационному» заголовку или ярко переливающемуся баннеру, он с большой вероятностью получит лишь навязчивую рекламу или «фейковую» новость. Расскажите ему о «фишинговых» сайтах, выуживающих пароли, объясните, что заработать в онлайн-казино невозможно, а на «сайтах для взрослых» проще всего подцепить компьютерные вирусы.

– Демонстрируйте пример ответственного поведения в интернете. Откройте свою страничку в соцсети и покажите ребёнку, какой информацией вы делитесь с друзьями, а какой – нет. Научите его создавать надёжные пароли и беречь их. Предложите вместе настроить параметры безопасности и конфиденциальности его учетной записи, подскажите, какие данные размещать там не стоит: полное имя, домашний адрес, номер школы, телефон, фотографии любых документов, билетов, сроки семейных путешествий. Объясните, что не стоит писать в соцсетях ничего такого, о чём не можешь крикнуть на всю улицу, ведь увидеть это может любой. Приведите конкретные примеры: «если похвастаешься своим электронным билетом на концерт – им может воспользоваться вместо тебя кто-нибудь другой». Объясните, что не стоит обсуждать в соцсети благосостояние семьи, хвалиться дорогими покупками и тем более – оплачивать что-то онлайн, не посоветовавшись с вами.

– Расскажите ребёнку, почему нельзя никому отправлять откровенные и интимные фото, напомните ему, что всё, что попало в интернет, даже сразу удалённое или отправленное в личной переписке другу, остаётся в сети навсегда, и может стать достоянием кого угодно.

– Объясните ребёнку, что анонимность в соцсети, в чате, на форуме, – мнимая. В интернете сохраняется и легко отслеживается IP-адрес пользователя, а многие ресурсы требуют для регистрации указать свой телефон или электронную почту.

– Научите ребёнка банить грубиянов, не вступать в споры с хейтерами, сохранять их сообщения как доказательство угроз и говорить об этом вам.

Помните, что дети любопытны, стремятся познавать мир – единичный поисковый вопрос даже на самую спорную тему – не повод для паники. А вот настойчивые повторные запросы – возможно, основание для разговора по душам. Когда же речь идёт о реальной опасности – скажем, если ребёнок собрался на запрещённый митинг, может оказаться необходимым всё же выразить прямой запрет, а уже потом разговаривать с ребёнком, объяснять ему опасность ситуации.

Будьте союзником своего ребёнка

Одна из самых важных задач родителя – выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он сам хотел делиться с вами подробностями своей жизни, в том числе и виртуальной. Если ребёнок по-настоящему доверяет вам, то обязательно обратится за помощью, если что-то испугает или смутит его в сети.

Как более опытный старший товарищ, вы можете помочь ребёнку найти в интернете по-настоящему интересные для него и безопасные паблики и каналы. А ещё лучше – проведите с ребенком время «в реальном мире» – сходите с ним в поход, научите играть в шахматы, заведите собаку и поручите заботиться о ней. Порекомендуйте спортивную секцию или творческий кружок, которые помогут ребёнку выплеснуть энергию, подарят увлекательное живое общение со сверстниками, отвлекая от полного погружения в пучину соцсетей.

Будьте внимательны к своему ребёнку: ненавязчиво спрашивайте о том, что интересует его в сети, что беспокоит, обсуждайте сообщества, в которых он состоит, его любимую музыку, фильмы, книги и игры. Основой родительского контроля должна быть не специальная программа, а ваше искреннее участие в жизни сына или дочери. Станьте другом вашего ребёнка, помощником и посредником, доверенным лицом, с которым он может обсудить что угодно, и тогда ему не придётся искать поддержки и понимания у незнакомцев в соцсетях. Вы не сможете вечно контролировать общение и поведение вашего ребёнка в интернете, но ваша забота, уважение, любовь и поддержка помогут ему выстроить собственную безопасную жизнь в виртуальном пространстве.