Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 МАР, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Дети и соцсети: нужен ли родительский контроль?

12 Марта 2021 238 0 Бизнес и психология
Дети и соцсети: нужен ли родительский контроль?

Интернет и соцсети – неотъемлемая часть современной жизни. Обучать детей безопасному поведению в виртуальном пространстве сегодня так же необходимо, как и основам гигиены или правилам дорожного движения. В последние месяцы проблема заметно обострилась – через соцсети детей то запугивают якобы готовящимся минированием школ, то правдами и неправдами завлекают на несанкционированные протестные акции и в радикальные группы. Как же защитить своего умного и любознательного, но ещё такого неопытного и уязвимого ребёнка от недостоверной информации и опасных знакомств в интернете?

Для легальной регистрации в социальной сети дети должны достигнуть определённого возраста, но мало кого из них это останавливает – уж очень им хочется поскорее присоединиться к группе по интересам, подписаться на своего кумира, набрать популярность, проявить собственное мнение, показать своё творчество, даже начать зарабатывать. В результате в соцсети дети попадают, едва научившись читать и писать, и тут же оказываются в безбрежном океане информации, в которой ещё не умеют ориентироваться. Научить их этому – на сегодня – одна из важнейших задач родителей и учителей.

Не недооценивайте опасности соцсетей

Раньше основной опасностью интернета и соцсетей считалась выработка зависимости, но к сегодняшнему дню ярко проявили себя множество других угроз. Молодёжь подсаживают на наркотики, пропагандируя якобы безопасные спайсы и соли, чудовищные «группы смерти» склоняют детей к суициду, а манипуляторы маскируют экстремистские идеи под «борьбу за свободу», обещая подросткам столь желанное особое предназначение, перспективы и понимание, убеждая, что противоправные действия – это «взросло», «модно» и «круто».

Другая острая проблема в соцсетях – кибербуллинг – травля с оскорблениями и угрозами, особенно болезненная для детей потому, что дистанционность сетевого общения до определённого момента кажется им гарантией безопасности.

Продолжает прогрессировать и зависимость от успешности в соцсетях, которые показывают детям глянцевые картинки чужого успеха, зачастую не имеющие отношения к реальности. Да и красивого фото для популярности в сети уже недостаточно, и вот подростки на камеру раздеваются или избивают одноклассников, чтобы получить свои «15 минут славы», даже понимая, как это неправильно, незаконно и опасно.

Кстати, известность в социальной сети – отнюдь не решение всех проблем. У любой публичности есть обратная сторона – необходимость постоянно «держать марку», многочисленные завистники и недоброжелатели.

Обращайте внимание на тревожные признаки

Знаком того, что в виртуальной жизни ребёнка что-то не в порядке, может стать любое кардинальное изменение в его поведении. Если ребёнок резко сократил время пользования гаджетами, удалил свою страничку – возможно, дело в травле. А радикальная смена интересов может означать не только поиски себя, но и чьё-то влияние, новые знакомства в сети, к которым стоит присмотреться. Если ребёнок стал чрезмерно скрытным и тревожным, если у него резко изменился режим дня, ухудшилась успеваемость, если из дома начали пропадать вещи – это – симптомы проблем, что реальных, что виртуальных, которым в любом случае нужно уделить внимание.

Со многими ситуациями дети справляются, просто перерастая их, но иногда острые тревожные или депрессивные состояния ребёнка, психическая и физическая зависимость от соцсетей, веб-сёрфинга и онлайн-игр в ущерб реальной жизни могут потребовать и участия специалиста, который поможет понять, чего вашему сыну или дочери недостаёт в семье, в реальном общении.

Найдите баланс контроля

Все дети разные, и в некоторых случаях имеет смысл определить для школьника чёткие рамки пользования интернетом. Предоставьте ребёнку выбор способа вашего участия в его сетевой жизни – спросите, что будет ему комфортнее: допустить вас в друзья в соцсети, закрыть аккаунт от посторонних, активировать функцию родительского контроля в гаджете и т.д.

Чтение переписки в мессенджерах и электронной почте – нарушение личных границ даже в случае с ребёнком. Начав «шпионить» за ним, можно утратить его доверие навсегда. А вот с кем именно ребёнок общается – проконтролировать важно. Дайте ему понять, что вы не стремитесь ограничить его свободу, а интересуетесь его жизнью. Подписка на страничку ребёнка в соцсети может помочь родителям лучше узнать его внутренний мир, успешнее поддержать. При этом, конечно, не следует вести себя навязчиво, прилюдно приставать с нравоучениями, смущать ребёнка перед друзьями.

Объясняйте, а не запрещайте

Любые запреты вызовут у подростков лишь противодействие. Всегда приводите конкретные примеры того, в чём именно заключается опасность соцсетей, и как её избежать. Это важно помнить и взрослым:

С людьми, которых за пределами интернета не знаете, нужно вести себя очень осторожно. Попросите ребёнка рассказывать вам о навязчивых незнакомцах в соцсетях, особенно о тех, кто предлагает личные встречи. В виртуальном пространстве кто угодно способен представиться кем угодно, прикрывшись милой аватаркой.

К любой информации в интернете нужно относиться критически – она может быть недостоверной. Покажите сыну или дочери заслуживающие доверия новостные ресурсы, научите его правильно формулировать поисковые запросы. Предупредите ребёнка, что кликнув по «сенсационному» заголовку или ярко переливающемуся баннеру, он с большой вероятностью получит лишь навязчивую рекламу или «фейковую» новость. Расскажите ему о «фишинговых» сайтах, выуживающих пароли, объясните, что заработать в онлайн-казино невозможно, а на «сайтах для взрослых» проще всего подцепить компьютерные вирусы.

Демонстрируйте пример ответственного поведения в интернете. Откройте свою страничку в соцсети и покажите ребёнку, какой информацией вы делитесь с друзьями, а какой – нет. Научите его создавать надёжные пароли и беречь их. Предложите вместе настроить параметры безопасности и конфиденциальности его учетной записи, подскажите, какие данные размещать там не стоит: полное имя, домашний адрес, номер школы, телефон, фотографии любых документов, билетов, сроки семейных путешествий. Объясните, что не стоит писать в соцсетях ничего такого, о чём не можешь крикнуть на всю улицу, ведь увидеть это может любой. Приведите конкретные примеры: «если похвастаешься своим электронным билетом на концерт – им может воспользоваться вместо тебя кто-нибудь другой». Объясните, что не стоит обсуждать в соцсети благосостояние семьи, хвалиться дорогими покупками и тем более – оплачивать что-то онлайн, не посоветовавшись с вами.

Расскажите ребёнку, почему нельзя никому отправлять откровенные и интимные фото, напомните ему, что всё, что попало в интернет, даже сразу удалённое или отправленное в личной переписке другу, остаётся в сети навсегда, и может стать достоянием кого угодно.

Объясните ребёнку, что анонимность в соцсети, в чате, на форуме, мнимая. В интернете сохраняется и легко отслеживается IP-адрес пользователя, а многие ресурсы требуют для регистрации указать свой телефон или электронную почту.

Научите ребёнка банить грубиянов, не вступать в споры с хейтерами, сохранять их сообщения как доказательство угроз и говорить об этом вам.

Помните, что дети любопытны, стремятся познавать мир – единичный поисковый вопрос даже на самую спорную тему – не повод для паники. А вот настойчивые повторные запросы – возможно, основание для разговора по душам. Когда же речь идёт о реальной опасности – скажем, если ребёнок собрался на запрещённый митинг, может оказаться необходимым всё же выразить прямой запрет, а уже потом разговаривать с ребёнком, объяснять ему опасность ситуации.

Будьте союзником своего ребёнка

Одна из самых важных задач родителя – выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он сам хотел делиться с вами подробностями своей жизни, в том числе и виртуальной. Если ребёнок по-настоящему доверяет вам, то обязательно обратится за помощью, если что-то испугает или смутит его в сети.

Как более опытный старший товарищ, вы можете помочь ребёнку найти в интернете по-настоящему интересные для него и безопасные паблики и каналы. А ещё лучше – проведите с ребенком время «в реальном мире» – сходите с ним в поход, научите играть в шахматы, заведите собаку и поручите заботиться о ней. Порекомендуйте спортивную секцию или творческий кружок, которые помогут ребёнку выплеснуть энергию, подарят увлекательное живое общение со сверстниками, отвлекая от полного погружения в пучину соцсетей.

Будьте внимательны к своему ребёнку: ненавязчиво спрашивайте о том, что интересует его в сети, что беспокоит, обсуждайте сообщества, в которых он состоит, его любимую музыку, фильмы, книги и игры. Основой родительского контроля должна быть не специальная программа, а ваше искреннее участие в жизни сына или дочери. Станьте другом вашего ребёнка, помощником и посредником, доверенным лицом, с которым он может обсудить что угодно, и тогда ему не придётся искать поддержки и понимания у незнакомцев в соцсетях. Вы не сможете вечно контролировать общение и поведение вашего ребёнка в интернете, но ваша забота, уважение, любовь и поддержка помогут ему выстроить собственную безопасную жизнь в виртуальном пространстве.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Цена на бензин побила исторический рекорд в России

Цена на бензин побила исторический рекорд в России
Экономика

Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян

Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян
Экономика 2

Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями

Налоговая установит контроль за богатыми россиянами и их семьями
Экономика 2

Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек

Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

«Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников

Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе

Новости дня

18:37 В AstraZeneca ответили на сообщения об угрозе тромбов от ее вакцин В AstraZeneca ответили на сообщения об угрозе тромбов от ее вакцин
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
17:04 Песков рассказал о встрече Путина с лидерами "нормандской четверки" Песков рассказал о встрече Путина с лидерами "нормандской четверки"
15:35 В ВОЗ рекомендовали продолжить прививание вакциной AstraZeneca В ВОЗ рекомендовали продолжить прививание вакциной AstraZeneca
15:07 Песков опроверг сообщения о том, что послание президента состоится в начале апреля Песков опроверг сообщения о том, что послание президента состоится в начале апреля
14:33 В Москве заявили, что стратегия "деоккупации" Крыма угрожает России В Москве заявили, что стратегия "деоккупации" Крыма угрожает России
12:12 Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
11:54 Минздрав РФ: вакцина "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19 Минздрав РФ: вакцина "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19

Узнай, страна!

18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
13:38 Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе Сазоновский стекольный завод Вологодской области вновь приступил к работе
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter