Дать бой США: «Газпром» вдвое увеличил транзит газа через Украину
1 Февраля 2022 86 1 Экономика
Российская газовая монополия 1 февраля вдвое увеличила транзит газа через Украину в Евросоюз и обрушила цены на спотовом рынке до 898 долларов за тысячу кубометров. В январе «Газпром» допустил цены на свое топливо в 1400 долларов и в результате этого отдал СПГ долю на рынке – США обошли Россию по поставкам газа в Европу. Тактическая задача «Газпрома» – сбить цену и сделать невыгодным экспорт СПГ из США.
«Газпром» пошел в бой
- Российская газовая монополия резко увеличила объем прокачки по украинской газотранспортной системе – 1 февраля транзит вырос с 54 млн кубометров в январе до 107,7 млн. Это почти объем, записанный в транзитном договоре – 109 млн кубометров ежедневно, пишет «Интерфакс». Поворотом вентиля «Газпром» ударил по спотовым ценам: они упали более чем на 10%, до 898 долларов за тысячу кубометров.
- Также «Газпром» готовится возобновить поставки топлива по газопроводу «Ямал-Европа»: с 21 декабря он работал в реверсном режиме из-за отсутствия поставок из России – газ поступал из Германии в Польшу. Но «Газпром» возвращается с поставками – реверсный поток упал в шесть раз и продолжает сокращаться, чтобы привести газопровод в состояние подачи топлива с российской стороны.
- От «Газпрома» давно ждали решительных действий: в январе Россия уступила США по поставкам газа в Европу. СПГ из США, призванный заменить российский газ, стоил на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров, тогда как игра с ценой подвела «Газпром» – российский газ обходился в 1400 долларов и потребители его не заказывали по контрактам. В итоге США поставили 10,36 млрд кубометров СПГ, а Россия – всего 7,2 млрд.
- Тактическая задача «Газпрома» – сбивать цены, чтобы поставки СПГ в Европу перестали быть привлекательными для США. Уже в марте цены в Азии на СПГ составляют 1020 долларов за тысячу кубометров. Если «Газпрому» удастся держать спотовые цены ниже 900 долларов, то поток СПГ в Европу иссякнет.
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- Также важно, что «Газпром» зарегистрировал немецкую «дочку» оператора Nord Stream 2 AG для управления «Северным потоком-2». Это было одно из условий запуска газопровода. Пока в Германии не получали документов на регистрацию от «Газпрома», но ситуация складывается так, что у газовой монополии больше нет поводов ограничивать экспорт газа ради быстрого запуска газопровода.
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сбив цену на спотовом рынке, ГП вряд ли увеличит свои продажи т.к. связан больше с политикой чем с бизнесом. зная об этом на западе не пойдут навстречу РФ и будут покупать у катара и США по более низким ценам.