Дать бой США: «Газпром» вдвое увеличил транзит газа через Украину 86 1 Экономика

Российская газовая монополия 1 февраля вдвое увеличила транзит газа через Украину в Евросоюз и обрушила цены на спотовом рынке до 898 долларов за тысячу кубометров. В январе «Газпром» допустил цены на свое топливо в 1400 долларов и в результате этого отдал СПГ долю на рынке – США обошли Россию по поставкам газа в Европу. Тактическая задача «Газпрома» – сбить цену и сделать невыгодным экспорт СПГ из США.