Дальше будет только… лучше! Чем полезен оптимизм и как ему научиться

Если жизнь часто кажется безрадостной, бесперспективной и серой, если при столкновении с проблемами вас одолевают деструктивные мысли: «что я ни сделаю – ничего не изменится», «дальше будет только хуже», то со временем могут сами собой опуститься руки, а там и до проблем со здоровьем недалеко. Не довести себя до края помогут целительный оптимизм и продуктивный подход к трудностям.

По отношению к жизни и её сложностям людей принято условно делить на мрачно настроенных пессимистов и рассчитывающих на положительный исход дел оптимистов. В основе пессимизма, по мнению специалистов, лежит ощущение собственной «выученной» беспомощности, которая возникает под грузом разочарований и неудач, а иногда ещё и диктуется примером родителей. А ведь когда пессимизм становится привычным образом мышления, он провоцирует в людях пассивность и нерешительность, которые негативно сказываются на всех сферах жизни.

Пессимизм иногда называют «выбором ленивых», а оптимизм – «выбором воли». Многие ситуации и в самом деле неподвластны нашему контролю, но это вовсе не повод даже не пытаться ничего изменить.

Быть оптимистом – не значит отрицать или подавлять негативные эмоции. Сознательный оптимизм – это стратегия мышления, которая позволяет нам находить в себе силы, чтобы справляться с ними. И, если рассматривать оптимизм как навык, то ему вполне возможно научиться и постоянно совершенствовать, себе и другим на благо.

Преимущества оптимизма

Оптимизм сохраняет наше здоровье и силы, ведь он помогает управлять стрессами. Исследованиями неоднократно доказано благотворное влияние позитивного образа мысли на состояние нашей сердечно-сосудистой системы и даже на шансы выздоровления от рака. Меньше у оптимистов и вероятность скатиться в депрессию.

Оптимистам чаще везёт, потому что они активны и не упускают шансов из-за неуверенности и страха.

Оптимистичный взгляд поддерживает нас на пути к цели, подпитывает мотивацию и уверенность в себе.

К оптимистам тянутся люди, ведь с ними приятнее и проще общаться. Оптимистичный настрой партнёров благотворно сказывается на отношениях и семейной жизни.

Метод обретения оптимизма ABCDE

Долгое время психологи сосредотачивались на излечении психотравм и решении других проблем с психикой, а не над тем, как можно выработать оптимизм и обрести счастье. Но на сегодняшний день есть уже достаточно действенных методик, как, например, техника основоположника «позитивной психологии» Мартина Селигмана под названием ABCDE или, в изложении российских специалистов, НИПОМ.

Неприятность. Вычлените, что стало причиной проблемы, при этом помня, что на нас могут равно негативно повлиять и реальные события: неудачи, ссоры, и наши собственные мысли. Скажем, вы вините себя за очередной срыв диеты.

Интерпретация. Честно запишите все свои мысли и чувства по этому поводу, например: «у меня слабая воля», «у меня никогда ничего не получается».

Последствия. Отловите все свои установки и проанализируйте, к каким последствиям они приведут. И если прогноз неутешителен, ваши убеждения субъективны, вредны и программируют ваши неудачи – переходите к следующему пункту.

Оспаривание. Подискутируйте с собой, задумайтесь, верна ли ваша реакция? Что подтверждает правдивость ваших убеждений? Что опровергает? Вспомните любые свои успехи – не может быть, чтобы у вас и правда никогда ничего не получалось. А теперь вычлените настоящие причины негатива, удерживающего вас на месте. Возможно, придерживаться здорового питания слишком сложно в одиночку, или у вас есть привычка «заедать стресс».

Мотивация. Это противостояние самому себе – «я – не неудачник!», оптимистичная альтернатива в сложной ситуации, способны зарядить вас энергией, настроить на реальное улучшение собственной жизни. И тогда вы сможете принять ответственное решение о собственном будущем, скажем, заручитесь поддержкой близких, а со стрессом будете справляться не в кафе, а в фитнес-зале.

Пользуйтесь этим методом «отлова» и анализа убеждений раз за разом, и постепенно укрощение пессимистичного настроя станет привычкой. А если сами вы не можете понять, как преодолеть трудности, посоветуйтесь с родными и друзьями, со специалистом. Как правило, любые наши проблемы не уникальны, и мы легко можем заручиться помощью тех, кто разбирается в них.

И помните, что ваша цель – реалистичный, а не токсичный слепой оптимизм – важен трезвый взгляд, позволяющий здраво оценивать проблемы. Не иллюзорная вера «я всё могу!», а «если я приложу старания и силы, то смогу очень многое». Не «у меня нет трудностей!», а «эти трудности преодолимы и служат моему развитию».

Все мы слышали, что самое важное – наше отношение к ситуации. Так каким же, в первую очередь, должно быть конструктивное и продуктивное отношение оптимиста?

Будьте рассудительны. Мы по природе своей настроены на негативное мышление, ведь оно предостерегает нас от опасностей. Прислушивайтесь к предупреждениям «внутреннего пессимиста», предрекающим худшее развитие событий, анализируйте их и поступайте в соответствии с реальной опасностью ситуации. Скажем, когда внутренний пессимист предрекает плохой исход вождения в нетрезвом виде – к нему однозначно стоит прислушаться и не садиться за руль после застолья с друзьями.

Будьте активны. Игнорирование проблем никак не улучшит вашу жизнь. Вспомните, как ослик Иа-Иа, потеряв хвост, ничего не предпринимал по этому поводу, лишь вздыхал со словами: «этого следовало ожидать…», пока ему не помогли друзья. Вот классический пример пассивного и нерешительного пессимиста. Вместо того чтобы страдать впустую, сфокусируйтесь на том, что нужно сделать, чтобы нивелировать ущерб, исправить ситуацию или не допустить её повторения.

В качестве тренировки активного подхода, выберите какую-нибудь область своей жизни, будь то здоровье или хобби, и осознанно поработайте над улучшениями в ней. А потом примитесь за следующую задачу. Помните, что даже небольшие успехи – это шаги в верном направлении, а к неудачам стоит относиться как к урокам, повышающим шансы на удачу в будущем.

Поддерживайте оптимизм

Оптимизм важно не только сделать привычным образом мыслей, но и подпитывать.

Старайтесь перед сном вспоминать хотя бы три хорошие вещи, произошедшие с вами за день, и визуализировать три хорошие вещи, которые ждут вас завтра, вместо того, чтобы вспоминать неудачи и разочарования или представлять грядущие тревоги.

Думайте о светлой стороне событий. Сломалась машина? – Сэкономите на бензине, отдохнёте от стресса вождения, а может быть, вас ждёт судьбоносная встреча на автобусной остановке.

Не цепляйтесь за чувство вины, старайтесь поменьше ругать себя. Можно воспользоваться проверенным способом – надеть на запястье аптечную резинку и чувствительно щёлкать ей по руке, ловя себя на мыслях: «я недостаточно хорош», «мне не везёт», «у меня не получится». Это научит вас быстро переключаться с пустых негативных мыслей. Или просто состройте себе смешную гримасу в зеркале – это поможет снять напряжение и улыбнуться.

Выстраивайте личные границы. Если вас хотят заразить негативом – давайте отпор, не позволяйте втягивать себя в пустые причитания, критиканство или злорадное обсуждение сплетен. Учитесь прощать: себя, других, саму жизнь. Иначе накопление негатива просто погребёт вас под собой.

Заботьтесь о себе: навыках, здоровье, внешности. Гармонично развитой личности гораздо проще смотреть с позитивом на себя и мир. Повышайте свою самооценку: учитесь новому, исполняйте свои мечты.

Делайте то, что поднимает вам настроение, заряжает энергией. Универсальные способы – приятная физическая активность, творчество, общение с позитивными людьми, домашними питомцами, фильмы и книги, которые наполняют вас оптимизмом. Находите удовольствие в мелочах: щебете птиц, глотке кофе, луче солнца.

Ведите дневник успехов и радости, который сможете перечитать в сложные времена, поддерживая веру в лучшее и, главное, – в себя.

Дарите радость другим. Если вы видите вокруг лишь хмурые лица, возможно, это потому, что вы сами не улыбаетесь другим? Добрая улыбка, шутка, искренний комплимент, благодарность, тёплые объятия ничего нам не стоят. А ведь чем больше будете искренне улыбаться вы – тем больше будут улыбаться вам. Мы сами становимся счастливее, делая добро, и иногда помочь кому-то – лучший вклад в наше собственное настроение, отражённо заряжающий нас энергией и любовью.

Мы слишком часто впустую тратим душевные силы на негативные переживания, вместо того, чтобы вложить их в улучшение своей жизни, в собственное развитие и счастье. Верьте в себя, свою неповторимость и ценность, и будьте оптимистами. Это не избавит вас от неудач, но подарит надежду на лучшее, а нередко и поможет найти выход из самых сложных жизненных ситуаций.