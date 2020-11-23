Чубайса оставят не у дел. Мишустин затеял реформу институтов развития 201 1 Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин получил от президента разрешение на реформу «институтов развития». Ее автором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому всячески помогал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Вместе они доказали низкую эффективность таких организаций, как «Роснано», «Сколково», Российского экспортного центра и др. Однако объявленная реформа оставляет несколько вопросов, главный из которых звучит так: куда Владимир Путин отправит «служить» главу «Роснано» Анатолия Чубайса.