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Чубайса оставят не у дел. Мишустин затеял реформу институтов развития

23 Ноября 2020 201 1 Политика
Чубайса оставят не у дел. Мишустин затеял реформу институтов развития

Премьер-министр Михаил Мишустин получил от президента разрешение на реформу «институтов развития». Ее автором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому всячески помогал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Вместе они доказали низкую эффективность таких организаций, как «Роснано», «Сколково», Российского экспортного центра и др. Однако объявленная реформа оставляет несколько вопросов, главный из которых звучит так: куда Владимир Путин отправит «служить» главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

Правительство взялось за «развитие» России

  • Эпоха отдельных «институтов развития» в России подошла к концу: «Роснано», «Сколково», Российский экспортный центр, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Корпорация «МСП» теперь переходят под прямое управление ВЭБ.РФ. Российская венчурная компания будет отдана РФПИ, а еще восемь «институтов» ликвидируют.
  • В результате глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов получит контроль над активами, которые ранее были распределены между разными группами влияния. Также корпорации Шувалова передадут функции ликвидируемых Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
  • Полностью, без передачи функций, прекратят существование Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, «Росинфокоминвест» и Агентство по технологическому развитию. Все перечисленные структуры обходились российским налогоплательщикам в миллиарды рублей ежегодно, хотя мало кто слышал об их деятельности и успехах.
  • Также реорганизация затронет: Дом.РФ, который объединят с МСП Банком, Государственная транспортная лизинговая компания, которая объединится с ВЭБ-Лизинг и станет Единой лизинговой компаний, Фонд защиты дольщиков будет отправлен в состав Фонда ЖКХ, а также Российский фонд фундаментальных исследований будет слит с Российским научным фондом.
  • Реформа приведет к усилению фигуры главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Так, например, она лишит части функций Минэкономразвития – ему останутся лишь статистика и прогнозы, без управления институтами развития и распределения средств. Шувалов после «слияний и поглощений» станет по номинальному статусу вице-премьером, с которым будут вынуждены решать вопросы олигархи, раньше окучивавшие «Роснано», «Сколково» и т.д. В этом свете политологи говорят об усилении «семьи» Ельцина и предлагают рассматривать текущую реформу как часть трансферта власти в России.
  • С точки зрения эффективности бюджетных расходов реформа вряд ли сильно улучшит положение – эксперты отмечают, что эффективность самого ВЭБ.РФ находится не на самом высоком уровне. Поэтому правильнее будет говорить не об экономии бюджетных миллиардов, а об их перераспределении из одних рук в другие.
  • Несмотря на масштаб, реформа не затронула «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Россельхозбанк, «Росагролизинг», «Российского экологического оператора», «Автодор», Агентство по страхованию вкладов, корпорация развития Дальнего Востока и корпорацию развития Северного Кавказа. В итоге можно сказать, что реформа носит половинчатый характер.
  • Интересно и то, в каком статусе из всего этого выйдет глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Если об Аркадии Дворковиче, который работал в «Сколково», никто не вспоминает, то о Чубайсе, как о политическом тяжеловесе, пишут много. Президент Владимир Путин предложил ему возглавить нацпроекты в Арктике, но Чубайс отшучивался – он не настолько любит Русский Север, чтобы его развивать. Но уйти ему из «Роснано» все равно придется, и в ближайшее время мы узнаем, какое место он займет в политической системе позднего путинизма.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:28 0 0
Олег Тимофеев:

А меж тем, другие институты развития подкладываются под Шуваловский ВЭБ, а также слияние венчурных, научных, инвестиционных, лизинговых и правовых институтов. Напомню, 14 мая 2017 года Пекин, Международный форум «Один пояс, один путь», Путин заявил следующее - "Во многих странах кризис переживает концепция «социального государства», сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне. Всё более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства." Перевожу на понятный язык - "плевать на 7 статью Конституции, она мешает обогащаться его дружкам-олигархам, фрагментация (разбиение на части), мешает Путину монополизировать все экономическое и технологическое пространство, т.е. надо всё монополизировать и внутри страны уничтожить конкуренцию и разнообразие, всё подмять под своих дружков-олигархов". И что мы видим сегодня? Всё что можно подмять под себя - подминает, а остальное ликвидирует, чтобы не тратить деньги, получаемые от народа в виде налогов, на "социальные задачи" направленные на социально-экономическое и технологическое развитие , вот цель Путина, которую он активно воплощает.

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