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Чиновников и депутатов могут заставить больше платить в Пенсионный фонд

8 Июля 2021 188 1 Экономика
Чиновников и депутатов могут заставить больше платить в Пенсионный фонд

Минфин предложил очередную «донастройку» налоговой системы. Главное новация – отмена льготной ставки для отчислений в Пенсионный фонд с высоких зарплат. «Высокими» будут считаться зарплаты от 122 тыс. руб. в месяц. По данным Росстата, в 2020 году россияне в среднем получали 51 352 рубля, а каждый второй россиянин зарабатывал меньше 32 422 руб. в месяц. Чиновники правительства, между тем, имеют от 500 тыс. руб. в месяц, а депутаты – в среднем 470 тыс.

Чиновников и депутатов лишат «льготной» ставки

  • Минфин намерен собирать до 100 млрд руб. в год с состоятельных россиян, пишет Forbes. Механизм для этого придуман следующий: зарплаты более 122 тыс. руб. в месяц лишатся льготы при отчислениях в Пенсионный фонд. Сейчас если с зарплаты в Фонд поступило 1,46 млн руб., ставка взносов снижается с 22% до 10% от размера зарплаты.
  • Если лишить льготы получателей высоких зарплат, бюджет может получить дополнительные 45 млрд руб. к 2024 году. Для большинства россиян от этого решения ничего не изменится: по данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата равнялась 51 352 руб. в месяц, а половина граждан получала меньше 32 422 руб. (медианная зарплата – половина россиян получает больше этой суммы, половина – меньше).
  • В целом только 6,4% россиян зарабатывают больше 75 тыс. руб. в месяц, а 80,1% – меньше 45 тыс. руб. При этом в эти 6,4% входят чиновники того же Минфина, правительства и депутаты. Средняя зарплата в правительстве начинается от 500 тыс. руб., пишут «Открытые медиа» (причем информация об этом постоянно засекречивается и прячется в массиве данных, но журналисты ее находят). Зарплаты депутатов выросли до 470 тыс. руб. в 2020 году на фоне падения доходов россиян на 3%.
  • Также Минфин предлагает еще одну меру, которая затронет самих чиновников и депутатов: увеличить налог на дорогое имущество стоимостью более 500 млн руб. Владельцев такой недвижимости предлагается обложить налогом по ставке 0,3%. Это принесет еще 50 млрд руб. Однако подобная идея может встретить ожесточенное сопротивление: буквально на днях правительство Михаила Мишустина отвергло налог на роскошь, который предполагал, что собственники яхт, самолетов, вертолетов и поместий будут платить больше налогов в бюджет.

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  • Но есть среди предложений Минфина и инициативы, которые затронут всех без исключения россиян. Это повышение акциза на алкоголь на 10% с 2022 года и введение акциза на сахаросодержащие напитки – по 5 руб. за литр (о катастрофичности этой меры и тяжелых последствиях Минфин уже предупреждали, но скорее будет отклонен налог на роскошь, чем акциз на напитки). Кроме того Минфин хочет снизить порог беспошлинной торговли еще ниже – с 200 до 100 евро, чтобы россияне не имели возможности заказывать товары из иностранных магазинов, а цены на них на внутреннем росли из-за перекупщиков и посредников.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
10:57 0 0
Григоричев Вадим Владимирович:

А больше это на сколько руб. коп. при миллионных зар. платах?

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