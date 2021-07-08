Чиновников и депутатов могут заставить больше платить в Пенсионный фонд 188 1 Экономика

Минфин предложил очередную «донастройку» налоговой системы. Главное новация – отмена льготной ставки для отчислений в Пенсионный фонд с высоких зарплат. «Высокими» будут считаться зарплаты от 122 тыс. руб. в месяц. По данным Росстата, в 2020 году россияне в среднем получали 51 352 рубля, а каждый второй россиянин зарабатывал меньше 32 422 руб. в месяц. Чиновники правительства, между тем, имеют от 500 тыс. руб. в месяц, а депутаты – в среднем 470 тыс.