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Росстат: Зарплата половины россиян оказалась ниже 32 тысяч рублей

12 Июня 2021 136 0 Экономика
Росстат: Зарплата половины россиян оказалась ниже 32 тысяч рублей

Росстат в своих данных о зарплатах россиян за 2020 год приводил только ее средний уровень. Сумма выглядела внушительно – в 2020 году граждане в среднем получали 51 352 рубля в месяц. Однако расчет медианной зарплаты – то есть такой, ниже которой получает одна половина населения, а выше – другая – показал, что каждый второй россиянин зарабатывал меньше 32 422 рублей в месяц.

Приблизились к объективным данным

  • Медианная зарплата россиян, рассчитанная Росстатом за 2020 год, оказалась почти в 1,6 раза меньше, чем средняя. Зарплата, меньше которой получает 50% населения и больше – другие 50%, равняется 32 422 рублей. При этом ее уровень вырос на 6,4% с 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные официальной статистики.
  • Росстат рассчитывал медианную зарплату по данным Пенсионного фонда (ПФР) о начислении страховых взносов, а среднюю зарплату считал по данным организаций. Средняя зарплата в 2020 году в России равнялась 51 352 рублям. Однако когда в расчет взяли 75 млн человек, многие из которых заняты в малом бизнесе или занимаются индивидуальным предпринимательством, общая картина резко изменилась. До этого статистическое ведомство оценивало среднемесячный доход в неформальном секторе в 42,4 тыс. руб.
  • РБК поясняет, что большая разница между медианной и средней зарплатой – это показатель неравенства и растущего разрыва между сверхвысокими зарплатами меньшинства и низкими доходами подавляющего большинства россиян.

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  • Рассчитывать медианную зарплату Росстату пришлось в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Правительство Михаила Мишустина привязало МРОТ с 2021 года к медианной зарплате. Он должен составлять 42% от ее уровня. Таким образом, МРОТ в 2021 году равняется 13 617 рублей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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