Росстат: Зарплата половины россиян оказалась ниже 32 тысяч рублей 136 0 Экономика

Росстат в своих данных о зарплатах россиян за 2020 год приводил только ее средний уровень. Сумма выглядела внушительно – в 2020 году граждане в среднем получали 51 352 рубля в месяц. Однако расчет медианной зарплаты – то есть такой, ниже которой получает одна половина населения, а выше – другая – показал, что каждый второй россиянин зарабатывал меньше 32 422 рублей в месяц.