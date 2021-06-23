Власти задумались о налоге на сладкие напитки. Хотят брать 5 рублей за литр

Власти вновь вернулись к теме повышения налогов. На этот раз правительство задумалось увеличить акцизы на сладкие напитки. По расчетам Минфина, если ввести акциз в 5 рублей за литр, можно собрать в бюджет 25 млрд руб.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников обсуждения темы. В Минсельхоз предложение направил замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Согласно ему, «сахоросодержащие напитки» должны стать «подакцизными». Минфин сейчас обсуждает вопрос, насколько целесообразно вводить акцизы на безалкогольную продукцию.

Все это делается для наполнения бюджета на 10-20 млрд руб. Минфин еще в 2016 году рассчитал, что если каждую литровую бутылку лимонада обложить налогом в 5 руб., то в казну поступят дополнительные 25 млрд.

Инициатива подается как «забота о здоровье граждан», говорит один источник «Ведомостей». Но другой опровергает его – все делается исключительно для наполнения бюджета.

В Минсельхозе против этой идеи – акциз приведет к резкому росту цен на напитки, падению производства и потребления. На рынок может хлынуть нелегальная продукция и в долгосрочной перспективе доходы бюджета от нового налога упадут.

Союз производителей напитков тоже выступил против нового налога. Вклад в бюджет будет незначительным, а ущерб для отрасли и кошельков россиян – колоссальным. Советник президент Центра стратегических разработок Елена Разумова отметила, что новый акциз на основе содержания сахара в напитке грозит технологическими и нормативными сложностями.