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ЦБ отзовет лицензии у каждого десятого банка до конца года
24 Августа 2020 282 0 Экономика
Центробанк на время пандемии коронавируса не выходил к банковскому морю с сетью, чтобы вылавливать и отзывать лицензии кредитных организаций. Но до конца года финансовый регулятор собирается наверстать упущенное и аннулировать разрешение на работу почти каждого десятого банка страны. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА», которые прогнозируют – 36 банков в ближайшее время прекратят свою деятельность, причем многие из них – по желанию руководства. В Moody’s настроены еще более пессимистично – в течение пяти лет количество банков сократится вдвое. Россияне останутся с банковским картелем, монополизировавшим финансовую сферу.
Половина банков закроется
- В четвертом квартале 2020 года и первом 2021-го Центробанк возьмется за банковский сектор. Дефолт могут допустить 36 банков, или 9,3% действующих банков, которых всего 387. Для сравнения: в первой половине текущего года лицензий лишились 4 организации и все – в январе. Пандемия коронавируса приостановила надзорную деятельность регулятора. Однако с июля ЦБ вернулся к проверкам.
- Некоторые банки сами собираются уйти с рынка – большая часть аннулирования лицензий произойдет по инициативе акционеров. За время пандемии шесть банков сами остановили свою работу и приняли решение о самоликвидации. «Бизнес не окупается», – пишут аналитики «Эксперт РА». Пандемия стала «контрольным выстрелом» для неэффективных банков: ключевая ставка упала до минимума – 4,25%, вкладчики забирают депозиты, бизнес не берет кредиты, резервы необходимо наращивать и проч.
- На 1 июля в группе риска находилось 38 банков. Их кредитный рейтинг не превышает уровень В+. Впрочем, у 209 организаций он не выше. Самочувствие банковского сектора не улучшается, поскольку прибыль резко упала в апреле, а в мае банки были в шаге от убытков – прибыль составила всего 560 млн руб. В июне показатели просели еще сильнее, но в июле началось восстановление. Правда, в основном процесс восстановления пошел за счет крупных банков.
- Эксперты не называют, какие банки из рейтинга больше всего рискуют остаться без лицензии. Они лишь отмечают, что зачистка сектора затронет проблемных игроков, которые и до пандемии рисковали закрыться.
- В Moody's считают, что минимум половина российских банков не может работать эффективно и прибыль в силу малого масштаба бизнеса. В рейтинговом агентстве допускают – на горизонте пяти лет количество банков может сократиться вдвое.
- Сейчас прибыль в банковском секторе в основном генерируют крупные государственные банки, которые образуют картель. Небольшим региональным банкам приходится сложно из-за политики ЦБ, небольших активов и конкуренции с финансовыми гигантами.
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