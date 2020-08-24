ЦБ отзовет лицензии у каждого десятого банка до конца года 282 0 Экономика

Центробанк на время пандемии коронавируса не выходил к банковскому морю с сетью, чтобы вылавливать и отзывать лицензии кредитных организаций. Но до конца года финансовый регулятор собирается наверстать упущенное и аннулировать разрешение на работу почти каждого десятого банка страны. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА», которые прогнозируют – 36 банков в ближайшее время прекратят свою деятельность, причем многие из них – по желанию руководства. В Moody’s настроены еще более пессимистично – в течение пяти лет количество банков сократится вдвое. Россияне останутся с банковским картелем, монополизировавшим финансовую сферу.