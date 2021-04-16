Бюджет спасли от дефицита деньгами Центробанка и «Норникеля» 284 2 Экономика

Бюджет России оказался в плюсе по итогам первого квартала 2021 года. Согласно предварительной оценке Минфина, за три месяца профицит составил 205 млрд руб. Впрочем, общую картину скрасил один-единственный месяц – март, в котором доходы превысили расходы на 741 млрд руб. При этом в январе и феврале бюджет был в минусе на 536 млрд. Мартовским «чудом» стало не оживление экономики и рост доходов, а две крупные выплаты в бюджет: штрафа от «Норникеля» и оставшихся у Центробанка денег от продажи правительству Сбербанка.