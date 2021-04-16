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Бюджет спасли от дефицита деньгами Центробанка и «Норникеля»

16 Апреля 2021 284 2 Экономика
Бюджет спасли от дефицита деньгами Центробанка и «Норникеля»

Бюджет России оказался в плюсе по итогам первого квартала 2021 года. Согласно предварительной оценке Минфина, за три месяца профицит составил 205 млрд руб. Впрочем, общую картину скрасил один-единственный месяц – март, в котором доходы превысили расходы на 741 млрд руб. При этом в январе и феврале бюджет был в минусе на 536 млрд. Мартовским «чудом» стало не оживление экономики и рост доходов, а две крупные выплаты в бюджет: штрафа от «Норникеля» и оставшихся у Центробанка денег от продажи правительству Сбербанка.

Бюджет подкачали штрафами и выплатами

  • В марте Минфин пополнил федеральный бюджет на 2,543 трлн руб., а потратил из него 1,802 трлн. В результате возник профицит в 741 млрд руб. Он перекрыл дефицит в 536 млрд предыдущих двух месяцев и позволил казне завершить первый квартал в плюсе на 205 млрд руб., пишет Минфин у себя на сайте.
  • Вместе с тем по основным поступлениям в марте не видно большого роста. Так, нефтегазовые сборы выросли всего на 3,3%, до 582 млрд руб., НДС – на 19%, до 675 млрд руб., а сборы налога на прибыль упали на 22%, до 187 млрд руб. Но в марте в бюджет поступили 148 млрд руб. штрафа от «Норникеля», который признали ответственным за крупнейший разлив топлива в Арктике, а также 200 млрд руб. Центробанка от продажи Сбербанка правительству.
  • Также к профициту привела экономия бюджета: на здравоохранение с января по март было потрачено на 38% меньше, чем в прошлом году; на помощь регионам – на 17% меньше; на пенсионное обеспечение – на 5% меньше.
  • Если в феврале правительство увеличило расходы на 28%, то в марте рост по отношению к прошлому году составил 10%. Однако дополнительные расходы пошли в основном на оборону и «общегосударственные вопросы», а не на социальную сферу или развитие экономики.

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  • В 2021 году дефицит бюджета должен составить 2,8 трлн руб., но только при следующих параментрах: цена на нефть должна равняться 45,3 доллара за баррель, а курс доллара – 72,4 руб. При этом нефть сейчас стоит около 70 долларов, а доллар – 76 руб. Это означает, что доходы могут сравняться с расходами и никакого дефицита не будет. Этому может помешать снижение цены на нефть или обещания новых социальных расходов, о которых президент Владимир Путин может объявить в послании Федеральному собранию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:45 0 0
И.И..:

основные траты-это милитаризм, именно он ведет к дефициту бюджета. в связи с тем, что демонстрируются мускулы на границе и это не запланировано никаким бюджетом, что и приведет к очередному дефициту, но никак не социалка на которой экономят все кому не лень. ни на расходах военных, ни чиновников-никто не экономит...

И
16:38 1 0
И.И..:

как можно прибыль полученную ЦБ от продажи СБ практически всю отдать правительству РФ??? ЦБ не подчиняется правительству РФ и является коммерческой структурой!

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