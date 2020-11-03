Капитал страны
ENGLISH
03 НОЯ, 15:59 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице
3 Ноября 2020 85 0 Экономика
Экономический кризис докатился и до Москвы, которую часто считают «не Россией». Из-за пандемии коронавируса столичный бюджет потеряет 1 трлн руб. По крайней мере, такой дефицит заложен в бюджет 2021-2023 годов. Однако во многом недостаток финансов будет связан с высокими расходами, которые столичные власти урезать не собираются.
Столица испытает рекордный дефицит
- Мэрия Москвы опубликовала проект столичного бюджета на 2021-2023 годы. Судя по документу на сайте ведомства, столица в следующие три года будет испытывать нехватку средств. Общий объем дефицита за это время достигнет 1,033 трлн руб.
- В 2021 году Москва рассчитывает получить доходы в размере 2,624 трлн руб. Расходы при этом составят 3,152 трлн, что приведет к дефициту в 510 млрд. До этого рекорд по дефициту принадлежал 2014 году – 55 млрд. Но новый показатель превзойдет его в девять раз.
- Бюджет Москвы сильно зависит от налога на доходы физлиц (40%), а также от налога на прибыль (35%). Поскольку пандемия ударила по доходам граждан и малому бизнесу, столица не сможет обеспечить налогами 16% своих расходов. Каждый шестой рубль придется занять.
- Чуть лучше ситуация будет складываться в 2022 и 2023 годах: дефицит будет на уровне 340,6 и 183,4 млрд соответственно. Иными словами, показатель составит 10,5% и 5,4%. В текущем году столица так же придерживается умеренно дефицита – при сборах в 2,154 трлн руб. за январь-октябрь расходы превысили доходы на 149 млрд.
- По словам мэра Сергея Собянина, в 2020 году есть возможность тратить резервы, но они близки к исчерпанию. Поэтому в следующем году Москва впервые с 2013 года выйдет на рынок займов. В итоге долг города резко вырастет: если сейчас он не превышает 30 млрд руб., то в следующем году планируется занять 396 млрд, а в 2022-м – еще 178,5 млрд. За три года долг Москвы вырастет более чем в 20 раз.
- Собянин отметил, что выбора у московских властей нет: нельзя резать социальные программы, заработную плату, текущие расходы и инвестиции. «Нереализованные проекты – это крах будущего», – подчеркнул мэр Москвы. Он добавил, что займы пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру и помогут заложить «основу для будущего развития города».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
Написать комментарий