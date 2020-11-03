Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице 85 0 Экономика

Экономический кризис докатился и до Москвы, которую часто считают «не Россией». Из-за пандемии коронавируса столичный бюджет потеряет 1 трлн руб. По крайней мере, такой дефицит заложен в бюджет 2021-2023 годов. Однако во многом недостаток финансов будет связан с высокими расходами, которые столичные власти урезать не собираются.