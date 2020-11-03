Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
03 НОЯ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 НОЯ, 15:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице

3 Ноября 2020 85 0 Экономика
Бюджет Москвы затрещал по швам. Триллиона рублей не хватает столице

Экономический кризис докатился и до Москвы, которую часто считают «не Россией». Из-за пандемии коронавируса столичный бюджет потеряет 1 трлн руб. По крайней мере, такой дефицит заложен в бюджет 2021-2023 годов. Однако во многом недостаток финансов будет связан с высокими расходами, которые столичные власти урезать не собираются.

Столица испытает рекордный дефицит

  • Мэрия Москвы опубликовала проект столичного бюджета на 2021-2023 годы. Судя по документу на сайте ведомства, столица в следующие три года будет испытывать нехватку средств. Общий объем дефицита за это время достигнет 1,033 трлн руб.
  • В 2021 году Москва рассчитывает получить доходы в размере 2,624 трлн руб. Расходы при этом составят 3,152 трлн, что приведет к дефициту в 510 млрд. До этого рекорд по дефициту принадлежал 2014 году – 55 млрд. Но новый показатель превзойдет его в девять раз.
  • Бюджет Москвы сильно зависит от налога на доходы физлиц (40%), а также от налога на прибыль (35%). Поскольку пандемия ударила по доходам граждан и малому бизнесу, столица не сможет обеспечить налогами 16% своих расходов. Каждый шестой рубль придется занять.
  • Чуть лучше ситуация будет складываться в 2022 и 2023 годах: дефицит будет на уровне 340,6 и 183,4 млрд соответственно. Иными словами, показатель составит 10,5% и 5,4%. В текущем году столица так же придерживается умеренно дефицита – при сборах в 2,154 трлн руб. за январь-октябрь расходы превысили доходы на 149 млрд.
  • По словам мэра Сергея Собянина, в 2020 году есть возможность тратить резервы, но они близки к исчерпанию. Поэтому в следующем году Москва впервые с 2013 года выйдет на рынок займов. В итоге долг города резко вырастет: если сейчас он не превышает 30 млрд руб., то в следующем году планируется занять 396 млрд, а в 2022-м – еще 178,5 млрд. За три года долг Москвы вырастет более чем в 20 раз.
  • Собянин отметил, что выбора у московских властей нет: нельзя резать социальные программы, заработную плату, текущие расходы и инвестиции. «Нереализованные проекты – это крах будущего», – подчеркнул мэр Москвы. Он добавил, что займы пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру и помогут заложить «основу для будущего развития города».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин

Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин
Политика

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти
Экономика

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше
Экономика

Девальвация рубля ударила по промышленности России

Девальвация рубля ударила по промышленности России
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Новости дня

15:51 Граждане США выбирают нового президента Граждане США выбирают нового президента
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:46 Названы две главные проблемы в борьбе с COVID-19 Названы две главные проблемы в борьбе с COVID-19
13:01 ВОЗ: ситуация с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет тяжелой ВОЗ: ситуация с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет тяжелой
11:01 В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек В России число заболевших COVID-19 выросло на 18648 человек
10:47 Премьер упростил правила маркировки лекарств Премьер упростил правила маркировки лекарств
10:14 Рогозин рассказал о непростых отношениях "Роскосмоса" с Минфином Рогозин рассказал о непростых отношениях "Роскосмоса" с Минфином
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:19 Граждан РФ предупредили о риске заражения COVID-19 в лифте Граждан РФ предупредили о риске заражения COVID-19 в лифте

Узнай, страна!

10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09:37 Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии
08:54 Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
02 НОЯ, 13:39 Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
30 ОКТ, 16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter