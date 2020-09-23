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Госдума призвала решать проблемы экономики за счет граждан

23 Сентября 2020 1415 1 Экономика
Госдума призвала решать проблемы экономики за счет граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов, выступивших против повышения налогов на граждан в ситуации тяжелейшего кризиса и падения доходов на 8% во втором квартале текущего года. По словам Володина, депутатам нужно предлагать альтернативные варианты пополнения доходов бюджета вместо критики и помнить – и в Советском Союзе, и в России 1990-х все экономические проблемы решались за счет граждан.

Это государство не для граждан, это граждане для государства

  • Госдума увеличила ряд налогов по первому требованию правительства, которое в кризис думает не о стимулировании экономики, а об изъятиях из экономики ради пополнения бюджета. С 2021 года на 20% повышаются акциза на табак, вводится налог на доход от банковских вкладов, повышается НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год, в 3,5 раза повышается НДПИ и отменяются льготы для нефтяной отрасли на сумму 400 млрд руб.
  • Все это, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «сверхдоходы», которые изымаются в «непростой ситуации». Дефицит федерального бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн руб., а в 2021-м – 2,7 трлн руб. Всего бюджет недополучит 10 трлн руб. до 2024 года. Поэтому Володин считает подход государства оправданным.
  • «Сегодня никто не вводит дополнительные налоги, никто не отказывается от социальных стандартов», – передает слова Володина Интерфакс. Он напомнил, что и в Советском Союзе, и в 90-е годы все проблемы экономики решались за счет граждан. Поэтому ничего нового в действиях властей нет. При этом Володин призвал депутатов делать альтернативные предложения.
  • До этого глава Сбербанка Герман Греф предлагал сокращать раздутые расходы бюджета вместо увеличения налогов, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин – приватизировать госимущество, которое превратилось в черную дыру для коррупции и воровства чиновников. Также Кудрин считает, что власти могут тратить Фонд национального благосостояния, объем которого вырастет до 8,9 трлн руб. к концу года.
  • Аналитики в один голос твердят – правительству нужно стимулировать экономику, а не отбирать у нее последнее в кризис. Приоритетом должен быть не бюджет, который тратится неэффективно на различные национальные проекты, а рост экономики и благосостояния граждан.
  • При этом российскому правительству все мало: мало повышения пенсионного возраста, мало повышения НДС, мало повышения НДФЛ, мало повышения почти всех косвенных налогов. Вопрос встает об эффективности самого правительства, а также эффективности трат государственного бюджета. Также большой вопрос, почему власти отказываются тратить ФНБ в кризис и на какой черный день берегут резервы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:29 1 0
Феличе Реварес:

я думаю надо послать это гос-во ....далеко...и в тайгу....ну их на ...

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