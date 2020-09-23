Госдума призвала решать проблемы экономики за счет граждан 1415 1 Экономика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов, выступивших против повышения налогов на граждан в ситуации тяжелейшего кризиса и падения доходов на 8% во втором квартале текущего года. По словам Володина, депутатам нужно предлагать альтернативные варианты пополнения доходов бюджета вместо критики и помнить – и в Советском Союзе, и в России 1990-х все экономические проблемы решались за счет граждан.