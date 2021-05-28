Белоруссии предложили 3 млрд евро за смену режима Лукашенко
28 Мая 2021 87 0 Экономика
Евросоюз готов предоставить Белоруссии 3 млрд евро экономической помощи, в случае если в стране сменится власть. Деньги будут направлены на восстановление экономики и развитие человеческого капитала, а также реформу государственного управления. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, специально разработанном для республики.
3 млрд евро за смену режима
- В случае смены режима Александра Лукашенко, которого Евросоюз, США и многие другие страны мира не считают легитимным президентом, Белоруссия получит от Еврокомиссии 3 млрд евро. Как пишет РБК со ссылкой на документ, европейские власти уже разработали план экономической помощи республике.
- Деньги предполагается потратить на три ключевых направления. Прежде всего – восстановление экономики, которое потребует 1,5 млрд евро. В Белоруссии необходимо провести структурные реформы и дать развиться частному сектору. Для этого требуется обеспечить защиту частной собственности, установить верховенство закона, провести судебную реформу и реформировать государственные банки.
- Также средства будут направлены на улучшение системы образования в Белоруссии и реформу государственного управления. Еврокомиссия считает, что стране нужно провести децентрализацию и распределить полномочия от центра в регионы для их успешного развития. Более того, ЕС готов выдать до 100 млн евро в виде грантов, чтобы стимулировать инвестиции в белорусскую экономику на 1 млрд евро дополнительно. Эти средства должны пойти на экологическую и цифровую трансформацию страны.
- О плане ЕС по отношению к Белоруссии стало известно в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лукашенко попросил о внеочередной встрече с Путиным для обсуждения экономических вопросов. ЕС обсуждает санкции против страны за принудительную посадку авиалайнера Ryanair в Минске. Санкции могут затронуть абсолютно весь экспорт страны: от калийных удобрений до транспортировки газа из России в Европу. Также они ударят по нефтепродуктам.
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- Белоруссия находится в тяжелейшем состоянии: национальный долг на 1 января 2021 года достигал 42,1 млрд долларов, а по состоянию на апрель в золотовалютных резервах осталось всего 2,8 млрд долларов живых денег – с начала года их объем уменьшился на 25%. Если стране отрежут доступ к валютной выручке, она столкнется с дефолтом, валютным кризисом и крахом экономики.
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