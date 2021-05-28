Белоруссии предложили 3 млрд евро за смену режима Лукашенко 87 0 Экономика

Евросоюз готов предоставить Белоруссии 3 млрд евро экономической помощи, в случае если в стране сменится власть. Деньги будут направлены на восстановление экономики и развитие человеческого капитала, а также реформу государственного управления. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, специально разработанном для республики.