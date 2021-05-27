Транзит российского газа через Белоруссию может попасть под санкции ЕС 168 0 Экономика

Евросоюз может ввести санкции против трубопровода «Ямал-Европа», по которому российский газ поступает в Европу. Такую меру рассматривают власти ЕС в качестве ответа на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, потеря доходов от транзита стала бы чувствительной для Минска.