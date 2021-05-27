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Транзит российского газа через Белоруссию может попасть под санкции ЕС

27 Мая 2021 168 0 Экономика
Транзит российского газа через Белоруссию может попасть под санкции ЕС

Евросоюз может ввести санкции против трубопровода «Ямал-Европа», по которому российский газ поступает в Европу. Такую меру рассматривают власти ЕС в качестве ответа на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, потеря доходов от транзита стала бы чувствительной для Минска.

Санкции против Минска ударят по российскому газу

  • Среди возможных санкций против режима Александра Лукашенко в Белоруссии Евросоюз рассматривает запрет на использование для транзита газа из России трубопровода «Ямал-Европа». Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Deutsche Welle.
  • Через трубопровод «Ямал-Европа» «Газпром» транспортирует в Европу около 33 млрд кубометров газа в год. Это одна седьмая экспорта в Евросоюз. Как отметил Боррель в кулуарах неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне, газ из России по-прежнему будет поступать в Европу, «но уже по другому трубопроводу».
  • Еще одной жесткой мерой могут стать санкции против производителей калийных удобрений. Об этом писало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС. Белоруссия обеспечивает 25% потребностей Евросоюза и получает внушительный объем выручки в иностранной валюте от продажи калия. Также ЕС может распространить санкции на крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан», против которого уже введены санкции.

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  • Если подобные санкции будут приняты, белорусская экономика полностью лишится экспортной выручки. Это грозит республике валютным кризисом. В связи с чем Лукашенко 28 мая поедет на внеочередные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Лукашенко заявил, что главным вопросом на переговорах будет экономическая помощь России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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