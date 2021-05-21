Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль 53 0 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается снова встретиться с президентом Владимиром Путиным в самое ближайшее время, а пока эта встреча готовится, Лукашенко выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Он пожаловался на «санкционный прессинг», призвал отказаться от доллара в расчете за углеводороды и попросил «скоординировать меры по поддержанию курсов валют» стран ЕАЭС.