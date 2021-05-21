Лукашенко послал Путину сигнал SOS. После санкций США нужно спасать белорусский рубль
21 Мая 2021 53 0 Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается снова встретиться с президентом Владимиром Путиным в самое ближайшее время, а пока эта встреча готовится, Лукашенко выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Он пожаловался на «санкционный прессинг», призвал отказаться от доллара в расчете за углеводороды и попросил «скоординировать меры по поддержанию курсов валют» стран ЕАЭС.
Лукашенко готов к интеграции
- США с 1 июня отрезают Белоруссию от возможности продавать продукты нефтепереработки на Запад. Из-за санкций против ключевых экспортных предприятий, страна потеряет от 20% и более валютной выручки. Для белорусской экономики такой вызов может быть критическим: в резервах почти не осталось денег – из 6,9 млрд долларов «живых» средств всего 2,8 млрд. Их не хватит на оплату и трех месяцев импорта. При этом долг страны составлял на 1 января этого года 42,1 млрд долларов.
- Лукашенко уже предпринял ряд экстренных шагов: разрешил Нацбанку запрещать валютно-обменные операции и конфисковывать валюту со счетов юрлиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. После этого Лукашенко засобирался с новым визитом к президенту Владимиру Путину в связи с преддефолтным состоянием белорусской экономики.
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- На заседании Высшего евразийского экономического совета Лукашенко прямым текстом попросил Россию и другие страны ЕАЭС проработать вопрос «скоординированных мер по поддержанию курсов валют». Он призвал отказаться от доллара в расчетах за углеводороды и продолжать работу «по построению общего финансового рынка». До этого Лукашенко не желал интегрироваться с Россией на уровне единого финансового рынка, но санкции США вынуждают искать спасения.
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