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«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ

20 Марта 2021 143 0 Экономика
«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска выступил с критикой решения Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. По мнению бизнесмена, действия Центробанка – это «атака на доходы граждан и прибыль компаний». Более того, Дерипаска увидел в повышении ставки политическую цель – «похоронить молодое правительство технократов Мишустина». При таком подходе правительству не удастся «пережить новую Думу», написал миллиардер.

Дерипаска обвинил ЦБ в атаке на доходы и правительство

  • Яростный критик политики Центробанка и Эльвиры Набиуллиной, миллиардер Олег Дерипаска не прошел мимо последнего повышения ключевой ставки до 4,5% годовых. В своем Telegram-канале он назвал действия ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики «атакой на доходы граждан и прибыль компаний».
  • В решении повышать ключевую ставку, чтобы бороться с вышедшей из-под контроля инфляцией, Дерипаска увидел не экономические, а политические цели. По мнению миллиардеры, «успехи» в предыдущие пять лет привели к отставке «достаточно либерального» правительства Дмитрия Медведева. Теперь ЦБ собирается «похоронить молодое правительство технократов Мишустина», пишет миллиардер.
  • По мнению Дерипаски, Мишустин и его кабинет министров не переживут осенью «новую Думу». Это произойдет по тому, что доходы беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста не увеличатся. «Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет», – подчеркнул миллиардер.

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  • Выход из этой ситуации Дерипаска видит в изменении денежно-кредитной политики ЦБ. Но пока она остается прежней, «западные "партнеры", как на вчерашней брошке главы ЦБ (брошка была в виде ястреба, что символизировало ужесточение политики – КС), не преминут воспользоваться ситуацией и еще сильнее подлить масло в огонь социального недовольства бодря оппозицию», – заключил Дерипаска.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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