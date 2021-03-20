«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ 143 0 Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска выступил с критикой решения Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. По мнению бизнесмена, действия Центробанка – это «атака на доходы граждан и прибыль компаний». Более того, Дерипаска увидел в повышении ставки политическую цель – «похоронить молодое правительство технократов Мишустина». При таком подходе правительству не удастся «пережить новую Думу», написал миллиардер.