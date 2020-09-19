Анатомия успеха: почему достижения не для всех – и слава богу

Человек должен чего-то достичь, должен состояться и быть успешным – иначе он просто зря жил. Такие установки сопровождают всю нашу жизнь, они транслируются из каждого утюга.

В книжных магазинах полки завалены литературой о том, как достичь успеха: стать богатым, красивым, известным. На эту тему снимают ролики для YouTube и голливудские фильмы – причем последние, как правило, останавливаются на том моменте, когда герой стоит на вершине мира, преодолев все и достигнув всего. Что стало с ним дальше? Испытал ли он разочарование? Как сложились его отношения с близкими людьми? Неважно! Ведь он достиг успеха.

Между тем, в кабинеты психологов нередко приходят за помощью люди, которые не понимают, как им жить – если они не хотят никакого успеха и не преследуют каких-то великих целей. Особенно «весело» мужчинам, которые не имеют карьерных амбиций, а хотят проводить как можно больше времени с детьми – особенно если это дети поздние. «Да, я могу больше работать, нанять сыну няню – но это же будет усталая возрастная тетя, которая будет только следить, чтобы он не лез в лужу, а ему положено лезть в лужи! – рассказывал один из моих клиентов. – Я хочу, чтобы мой сын вырос, зная, что я рядом, хочу научить его всяким мужским штукам, хочу, чтобы он мне доверял. Так что да, я пошел к начальству и сперва ушел в декретный отпуск, а потом вообще нашел работу на удаленке. Зарабатывать стал меньше, конечно, карьерный рост остановился, денег больше приносит жена – и ее это, кстати, устраивает. Теперь она у нас карьерист. И вот в доме-то все нормально – а друзья смотрят косо, родители не понимают…»

Таких ситуаций на самом деле множество. Женщина из того круга, где высшим успехом считается брак, дети и идеальный порядок в доме – не хочет ни того, ни другого, а хочет строить дома. Другая женщина – из большого города, с продвинутым и современным окружением – не хочет никакой карьеры, а хочет печь пироги, встречать мужа с работы и заниматься детьми. Парень из семьи кадровых военных решает, что его путь – сажать деревья и цветы в парках. В каждом таком случае людям приходится сталкиваться с непониманием близких, с неприятием такой жизненной позиции. Иногда конфликт сглаживается с годами, если человек в своей области все же добьется успеха – так, как его понимают другие люди. Но чаще всего общество склонно нивелировать все достижения, если они не измеряются в деньгах или социальном статусе. Что в такой ситуации делать? Ведь нередко начинают глодать сомнения - может, ты и вправду поступаешь как-то неверно - не могут же все одновременно заблуждаться!

На самом деле всеобщее помешательство на личном успехе – это как раз феномен всеобщего же заблуждения. В чем-то ситуация схожа со стандартами красоты: они меняются примерно каждые 50 лет и зависят от множества факторов. Во времена, когда еды не хватало на всех – считалась красивой полнота. В наше время, когда еды достаточно, но при этом овощи, фрукты и хорошее мясо доступны далеко не всем, в отличие от дешевого фаст-фуда – красивой считается худоба.

Ровно то же самое происходит с успехом: еще сорок лет назад никакого культа личного достигаторства в нашей стране не существовало. Достижения были только коллективными, а в личности воспитывалась и поощрялась скромность, а также готовность работать в команде на общий результат. Затем произошел распад СССР, изменились обстоятельства жизни общества. На смену советской модели пришла модель, свойственная западной культуре: с самого детства надо ставить перед собой все новые и новые цели, провести всю жизнь в достижении новых и новых вершин. Делает ли это людей счастливыми? Нет – поскольку счастье это не итог, а процесс. И если приходится строить «через не могу» карьеру или зарабатывать репутацию всестороннего интеллектуала, это рано или поздно закончится нервным срывом, выгоранием, депрессией.

Так происходит, потому что стремление только к внешнему успеху не работает. По-настоящему здоровым бывает только внутреннее ощущение успеха – а оно уникально для каждого. Только сам человек знает, в чем измеряется его внутренний успех. Эти показатели могут быть абсолютно непонятны другим людям. Если вы видите идеальное достижение в том, чтобы вырастить три урожая клубники в условиях северного лета и ради этого готовы отказаться от повышения по службе – вас никогда не поймет тот, кто ради этого повышения готов на любые жертвы. Если смысл вашей жизни путешествия, о которых вы даже не ведете блог, потому что счастье любит тишину – вы никогда не договоритесь о том, что же такое успех, с человеком, живущим в соцсетях, который счастлив от тысячи лайков в своем инстаграме с фотографиями яичницы.

Внутренний успех – это отражение глубинных потребностей нашей личности, наши ценности. Если мы пытаемся заместить их потребностями и ценностями других людей, рано или поздно произойдет катастрофа. Требовать такое от себя или от других – бессмысленное и вредное занятие. Только в том случае, когда наш жизненный путь сориентирован на наши ценности, когда наш внешний успех совпадает с внутренним – мы можем быть по-настоящему счастливы. А счастье, в отличие от итога – вопрос действия: важно не то, чего вы собираетесь достичь, а то, что вы хотите делать. Именно поэтому так важно в ситуации выбора следовать внутреннему чутью, осознанию собственных ценностей и потребностей. Ваша жизнь принадлежит вам, а не вашему окружению. Когда вы решаете, как вам жить, у мира может быть совещательный голос, но никак не решающий.