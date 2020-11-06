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Адские санкции отменяются. Победа Джо Байдена укрепит рубль

6 Ноября 2020 366 0 Экономика
Адские санкции отменяются. Победа Джо Байдена укрепит рубль

Президентские выборы в США завершились, но их результат до сих пор не известен. Преимущество по количеству голосов граждан и числу выборщиков, которые определяют победителя на втором этапе, на текущий момент имеет кандидат от демократической партии Джо Байден. Его прихода в Белый дом больше всего опасались в Москве, поскольку демократы обещали России «адские санкции», нацеленные против государственного долга страны. Однако рубль вместе с валютами развивающихся рынков отреагировал на предварительные итоги ростом более чем на 2,5%, а эксперты заговорили о том, что Байден не введет «адский» пакет санкций – для этого потребуется усиление конфронтации со стороны Кремля.

Байден оказался лучше Трампа для рубля

  • Каким бы ни был воинственный настрой демократа Джо Байдена, который с высокой вероятностью станет новым президентом США, в арсенале у Вашингтона осталось не так много вариантов, чтобы нанести ощутимый урон экономике России, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
  • Наиболее болезненным для Кремля был бы запрет на покупку новых выпусков российского госдолга, рекордно увеличенного перед выборами в США. Такая мера предусматривается в законопроекте сенаторов-демократов, который они сами прозвали «адскими санкциями». Однако президент Джо Байден вряд ли использует столь сильное средство без веских оснований
  • По словам экономиста Emerginomics Татьяны Орловой, санкции за отравление Алексея Навального, несомненно, будут введены. Но, во-первых, их одобрят не раньше, чем к концу первого квартала 2020 года из-за инаугурации 20 января, а во-вторых, они с большой долей вероятности повторят санкции ЕС, которые затронули чиновников.
  • Но дело не в том, что США не могут быть жестче, чем ЕС в этом вопросе, а в том, что после применения санкций против госдолга у США не останется инструментов давления на Россию. Поэтому, считает Орлова, администрация Байдена будет смотреть на действия России и принимать решения, отталкиваясь от них. Пока же Москва ведет себя осторожно и в Белоруссии, и по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе.
  • С этим согласен старший аналитик по развивающимся рынкам Informa Global Markets в Лондоне Кристофер Шилз. По его словам, даже если демократическая и республиканская партии вместе будут занимать жесткую позицию по отношению к России, они не смогут нанести стране реальный экономический ущерб. Поэтому в ближайшее время рубль выиграет от ралли на развивающихся рынках, воодушевленных ожидаемой победой Байдена. Российская валюта уже делает это – она опустилась с 80 за доллар до 77,6 руб.
  • В целом санкции США страшные только на словах, считает гендиректор Sputnik AM в Москве Александр Лосев. Он обращает внимание на то, что на деле они носят декларативный характер и не затрагивают финансовый сектор и нефтегазовую отрасль России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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