Адские санкции отменяются. Победа Джо Байдена укрепит рубль 366 0 Экономика

Президентские выборы в США завершились, но их результат до сих пор не известен. Преимущество по количеству голосов граждан и числу выборщиков, которые определяют победителя на втором этапе, на текущий момент имеет кандидат от демократической партии Джо Байден. Его прихода в Белый дом больше всего опасались в Москве, поскольку демократы обещали России «адские санкции», нацеленные против государственного долга страны. Однако рубль вместе с валютами развивающихся рынков отреагировал на предварительные итоги ростом более чем на 2,5%, а эксперты заговорили о том, что Байден не введет «адский» пакет санкций – для этого потребуется усиление конфронтации со стороны Кремля.