Абонент временно недоступен. Как работать дома и не выгореть

2020 год исполнил мечту многих людей – не ходить в офис и работать из дома. Ведь это так прекрасно: позже вставать, потому что не надо тратить время на дорогу, не контактировать с неприятными тебе людьми, иметь возможность прилечь в обед вдали от недремлющего начальственного ока…

В реальности все оказалось не так радужно: тысячи неподготовленных людей внезапно столкнулись с огромным количеством проблем, о которых отлично знают опытные фрилансеры. А именно – работа дома зачастую означает, что у тебя нет ни единой свободной минуты для отдыха, ты постоянно на связи, тебя могут «дернуть» в выходной и среди ночи. Фактически ты работаешь 24 часа в сутки. Выясняется, что дорога с работы и на работу давала возможность мысленно перезагрузиться, без живых контактов с другими людьми быстро истощается креативность, а начальство все равно достанет тебя где угодно, но раньше оно хотя бы стеснялось давать задания в полночь.

Все это ведет только к одному – быстрому выгоранию, причем не только в том, что касается работы. Мозг функционирует медленнее, и даже простенькое задание становится чем-то вроде дополнительного веса для штангиста на последнем издыхании. Нервы на пределе из-за постоянной тревожности: отправлена ли электронная почта, не забыт ли отчет, правильно ли поняты задачи и не возникли ли проблемы с коллегами – ведь живая мимика намного понятнее любых смайликов. Телефон и компьютер постоянно подают сигналы о том, что кому-то что-то опять от вас нужно. Бежать некуда. Спрятаться негде. Что делать, непонятно. Между тем, чтобы решить проблему с работой, надо прежде всего заняться вопросами отдыха.

На первый взгляд это кажется парадоксальным – но только на первый. Современный человек не умеет отдыхать. Нам кажется, что отдых – это интернет-серфинг, социальные сети, кино, болтовня в чате или строительство игрушечного замка в телефоне. Но это все та же информационная активность, что и во время работы: мозг все так же загружен, только по менее обязательным поводам, а нервной системе никак не становится лучше от того, что в интернете опять кто-то не прав. Однако же мы так привыкли к информационному шуму вокруг, что считаем, будто слушать образовательный подкаст на беговой дорожке или во время прогулки (с возможностью ответить на важные сообщения в чате, разумеется) – это отдых. На самом деле отдых – это все, что противоположно вашей работе. Если вы весь день укладываете шпалы в районе без связи – просмотр Instagram или книжка на ночь будут отдыхом. Если вся ваша работа связана с написанием статей или таблицам Excel – отдыхом станет физическая активность и медитация.

Второй важный момент – это установление границ. Когда у вас есть дом и офис – граница между ними понятна и вам, и коллегами. Когда офисом стал ваш дом – необходимо раз и навсегда определить, что ваш рабочий день длится, например, с 9 утра до максимум 7 часов вечера, и после этого вы на звонки и сообщения по работе не отвечаете. Точно так же следует договориться о выходных: эти дни предназначены для лично для вас и больше ни для кого. Обратите внимание: запомнить такие вещи нужно не только вашим коллегам, но и вам самим. Иначе, забыв о том, что рабочий день не длится 24 часа 7 дней в неделю, вы сами начнете беспокоить людей в час ночи.

Третье правило – научитесь расставлять приоритеты. Да, в нашем обществе, в особенности сейчас, считается, что иметь работу – это высшее благо. Ведь она дает нам средства к существованию и чувство востребованности. Поэтому кажется, что в сравнении с работой все остальное – семья, здоровье, хобби – могут и подождать. На самом же деле любой человек на службе может быть заменен в любой момент, а вот найти другого родителя для вашего ребенка будет не так-то просто. Вы можете отдавать все свободное время «горящим» проектам и отчетам, стараясь ради фирмы – но если из-за хронического стресса вы получите такие же хронические головные боли и будете не столь эффективны, вас уволят. Поэтому, если у вас возникает порыв поздним вечером проверить рабочую почту – призовите на помощь всю свою волю и закройте ноутбук.

Наконец, четвертое правило заключается в том, чтобы прислушиваться к себе до того, как ваш организм закричит благим матом о том, что он измучен круглосуточной интернет-доступностью. Если вы работающий дома экстраверт и вам не хватает общения – старайтесь обязательно планировать встречи с людьми в свободное время. Если вам нужная идея все никак не приходит – не ждите второго дыхания, а отправляйтесь на пробежку или прогулку: наша продуктивность сильно зависит как от количества физической активности, так и от впечатлений. Если вас заваливает задачами, которые вы не успеваете решать, потому что не можете на них сосредоточиться – разделите лист пополам и напротив каждого дела напишите награду, которую дадите себе за это. При этом будьте честными: делайте все, что обещали. И самое главное – в любое время, которые вы отвели для себя, убирайте подальше телефон. Мир не рухнет от того, что вас не будет на связи 20 минут. Выспаться важнее, чем ответить на рабочее письмо, пришедшее в ночи. Живые беседы с другими людьми принесут вам больше удовольствия и пользы, если вы не будете все время заглядывать в мессенджеры. Не позволяйте работе поглотить себя. Будьте вне доступа, когда вам это необходимо. Только так вы сможете не только хорошо работать, но и полноценно жить.