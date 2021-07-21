10 тысяч не хватит: Стоимость минимального школьного набора превысила прожиточный минимум 396 1 Экономика

Президент Владимир Путин пообещал помочь россиянам собрать детей в школу и поручил правительству выделить всем семьям по 10 тыс. руб. на детей-школьников до 18 лет перед выборами в Госдуму. Однако, как подсчитали эксперты, минимальный школьный набор стоит гораздо больше – 12,9 тыс. руб. За год он подорожал на 13% и может стать еще дороже – производители канцтоваров готовятся повысить цены на 10-30%. При этом прожиточный минимум в России правительство установило в размере 11,6 тыс. руб.