10 тысяч не хватит: Стоимость минимального школьного набора превысила прожиточный минимум
21 Июля 2021 396 1 Экономика
Президент Владимир Путин пообещал помочь россиянам собрать детей в школу и поручил правительству выделить всем семьям по 10 тыс. руб. на детей-школьников до 18 лет перед выборами в Госдуму. Однако, как подсчитали эксперты, минимальный школьный набор стоит гораздо больше – 12,9 тыс. руб. За год он подорожал на 13% и может стать еще дороже – производители канцтоваров готовятся повысить цены на 10-30%. При этом прожиточный минимум в России правительство установило в размере 11,6 тыс. руб.
На прожиточный минимум не соберешь ребенка в школу
- Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД» подсчитали, что за прошедший год минимальный школьный набор вырос в цене на 13% – до 12,9 тыс. руб., пишет РБК. Это больше, чем официальный прожиточный минимум, составляющий 11,6 тыс. руб. в месяц. В набор входят канцелярские принадлежности и форма.
- При этом на днях стало известно, что крупнейшие производители канцелярских товаров – «Проф-пресс» и «Луч» – собираются повысить цены на тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы на 10-30%. Они оправдывают повышением большим мировым спросом на салфетки, упаковку и медицинские маски, который привел к росту цен на сырье для канцтоваров. Повышение произойдет уже в августе.
- Пока же эксперты так оценивают цены на вещи из минимального школьного набора. Из 12,9 тыс. руб. 690 рублей уйдут на карандаши, ручки, альбомы (рост на 6% за год). Дневник обойдется в 107 руб. (рост на 3%). Пенал – в 728 руб. (рост на 8%). Тетради – в 306 руб. (рост на 6%). Также эксперты включили в список настольную лампу, которая стоит около 1580 руб. (рост на 2%).
- Больше всего будет стоить одежда: школьная форма – 1651 руб. (рост на 15%), блузка или рубашка 817 руб. (рост на 15%), брюки или юбка – 1081 руб. (рост на 4%), кроссовки – 2188 руб. (рост на 22%), туфли или ботинки – 1883 руб. (рост на 4%). Рюкзак обойдется в среднем за 1692 руб. (рост на 8%).
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- В 2020 году власти выделяли по 10 тыс. руб. на детей, чтобы родители могли подготовить их к школе перед голосованием по поправкам к конституции. Из-за этого в «Чек Индекс» ожидают снижение спроса на одежду в этом году. Также в этом году правительство выделит 204 млрд руб. из бюджета на выплаты всем семьям с детьми-школьниками по 10 тыс. руб. перед выборами в Госдуму. Деньги начнут поступать на карты россиян с 15 августа.
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Аппетиты на халяву растут,а власть ещё в Афгане подсуетиться хочет.С кого опять три шкуры драть будут,естественно с народа.