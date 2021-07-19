Перед школой на 10-30% подорожают канцтовары из-за роста производства медицинских масок

Поставщики и ритейлеры готовятся повысить цены на канцтовары на 10-30% перед началом школьного сезона. Они обосновывают такое решение ростом производства медицинских масок, которое ведет к подорожанию полимерных материалов

Об этом пишут «Ведомости». В магазинах весь основной ассортимент может подорожать уже в августе. Это подтвердили сети «Детский мир» и «Леонардо», которые сослались на рост оптовых цен на школьные товары. Крупные производители – «Проф-пресс» и «Луч» – подняли цены на тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы.

Производители говорят о подорожании полимерных материалов и целлюлозы. Цены на них выросли из-за мирового дефицита, вызванного пандемией. В частности, полимеры используются в производстве медицинских масок, пластиковой посуды и упаковки. Все это стало крайне востребовано в период пандемии. Бумага дорожает по тем же причинам – выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и прочих бумажных изделий, включая упаковку.

Также на рост цен повлияли выросшие расходы на логистику, сбои в поставках и даже остановка заводов в США.