В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат

В состязаниях принимают участие 69 конкурсантов из Биробиджана и районов области – 30 в категории «школьники» и 39 в категории «специалисты». Оценивают работы участников 54 эксперта из числа представителей работодателей, образовательных организаций, общественных объединений инвалидов. Чемпионат проходит по 12 профессиональным компетенциям, в том числе 7 компетенций из Перечня Национального чемпионата и 5 региональных.

Как отметил губернатор области Александр Левинталь на церемонии открытия, в регионе впервые проводится чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- В этот знаменательный день ЕАО присоединяется к национальному и международному движению Абилимпикс. Это соревнования, в которых обычно бывают и победители, и проигравшие. Но вы уже победили, потому что приняли решение участвовать, а значит, вы хотите жить активно, участвовать в жизни общества, региона, – отметил губернатор, обращаясь к участникам чемпионата.

Региональный этап Абилимпикса проходит в ЕАО на трех площадках – политехническом и технологическом техникумах, а также в Центре образования «Ступени». Инвалиды и люди с ограниченными возможностями покажут свой профессионализм в малярном и швейном деле, ремонте обуви, вождении автомобиля, вязании крючком и спицами, обработке текста, бисероплетении, канзаши, художественном дизайне и модульном оригами.

К международному некоммерческому движению «Абилимпикс» Россия впервые присоединилась в 2014 году. Конкурсы профмастерства проводятся в регионах страны с учетом передового опыта Международной Федерации Абилимпикс, начиная с 2018 года – по Распоряжению Правительства РФ. Цель движения «Абилимпикс» в Еврейской автономной области – создание конкурсной системы, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Лучшие по итогам региональных соревнований смогут представить область на Национальном чемпионате.

Отметим, в регионе ведется работа по содействию в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Так, созданы условия для инклюзивного образования в политехническом техникуме – установлено специальное оборудование, разработаны адаптированные программы. Молодые люди с нарушениями здоровья могут освоить профессии сварщика, токаря-универсала, автомеханика, мастера сухого строительства, плотника, столяра, штукатура-маляра, пройти курсы вождения автомобиля и другие.

Активно работает с инвалидами областная служба занятости. Только за 9 месяцев этого года за содействием в трудоустройстве обратился 201 человек, из них 140 нашли работу. Программой по трудоустройству незанятых инвалидов предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных инвалидов по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда области, а также способствующим содействию самозанятости или предпринимательству. В этом году по направлениям «охранник», «оператор ЭВМ», «1С бухгалтерия» и «1С предпринимательство» прошли обучение 8 человек, все они трудоустроены. В соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, службой занятости населения области оказывается комплекс профориентационных услуг, осуществляется психологическая поддержка и социальная адаптация безработных инвалидов на рынке труда.